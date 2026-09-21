Raca Think Tank, más allá del dato

En un mercado saturado de información. pero hambriento de sentido, Racamandaka presenta Raca Think Tank, su unidad de pensamiento cultural para Hispanoamérica.

Para Raúl Sanabria, fundador y CEO. la iniciativa fue una serendipia. Mientras eI equipo rastreaba tendencias, encontró un vacio: la inteligencia artificial identifica señales con rapidez, pero aún tiene dificultades para comprerder su significado cultural.

"Raca Ihink Tank no nace para decirles a las marcas que el colombiano es amable, sino para explicarles por qué 10 es y cómo convertir ese conocimiento en una oportunidad". revela Sanabria. La región comparte rasgos, pero cada país interpreta las tendencias desde códigos propios.

La propuesta fusiona agilidad y profundidad: hace una pausa frente a la velocidad de los datos para incorporar ese filtro cultural desde el cual las personas interpretan y deciden.

Rodrigo Barbagelata, head of Raca Think Tank de Racamandaka, desmenuza la base del enfoque: ''Las decisiones están influidas por la emoción; esta depende de percepción, y la percepción nunca ocurre en el vacío: está anclada a un contexto cultural''.

De allí surgen Cuatro preguntas: ¿qué ocurre?, ¿qué significa culturalmente?. ¿por qué les importa a las personas? y ¿qué cambia con ello? EI equipo integra datos y social listening con antropología, sociología, psicología, neurociencia y marketing.

Tres investigaciones ejemplifican este enfoque: en longevidad, eI hallazgo no es solo que las personas viven más, sino que pueden tener hasta tres décadas de vida después del retiro. Esto abre

oportunidades para crear ecosistemas que les permitan trabajar,

estudiar y desarrollarse, más allá de productos para "adultos mayores''.

En generación Z y finanzas, el equipo encontró que, pese a su alta conexión con el sistema financiero los jóvenes sienten inseguridad frente a SuS finanzas actuales y futuras. Más herramientas no implican mayor confianza.

EI tercer ejernplo aborda el reequiliblio entre materialismo y espiritualidad Para Fernanda Briceño managing director de Racamandaka, no significa abandonar eI consumo, sino exigirle mayor sentido Los productos pueden adquirir nuevos significados al convertirse en rituales de pausa, conexión o y la oportunidad para las marcas está en entender qué papel pueden jugar auténticamente en esos momentos.

Racamandaka busca traducir señales globales en decisiones relevantes para Hispanoamérica. "La inteligencia artificial puede identificar qué está pasando. Nuestro trabajo es comprender por qué está pasando aqui y qué debería hacer una marca con ese conocimiento", concluye Sanabria.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

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