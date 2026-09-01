Cyzone y Dunkin’ mezclan café y maquillaje

Cyzone, marca de Belcorp, y Dunkin’ presentan una edición especial de Labial Mate Studio Look, con tres tonos inspirados en bebidas de la cadena de café: Mocca, Capuccino y Terracota. La colección estará disponible en 12 países de Latinoamérica, incluido Colombia, desde el 3 de agosto y según el stock de cada mercado.

Una bebida puede convertirse en un color. Esa es la idea detrás de la nueva colaboración entre Cyzone y Dunkin’, que lleva algunas de las referencias más reconocibles del café al maquillaje.

La alianza toma como protagonista al Labial Mate Studio Look, producto que Cyzone identifica como el número uno en ventas de su portafolio, y lo presenta en tres tonos: Mocca, Capuccino y Terracota. El lanzamiento también incorpora elementos gráficos asociados a Dunkin’ en su presentación.

Además del vínculo visual con las bebidas, la colaboración parte de un atributo funcional del producto: su fórmula de larga duración y 0% transferencia. Los labiales tienen acabado mate, textura ligera y una duración de hasta 24 horas, características que la marca conecta con una situación cotidiana: tomar café sin dejar marcas en el vaso o la taza.

La campaña lleva este concepto a las redes sociales a través de “Get Ready with Mate”, una adaptación del formato Get Ready With Me (GRWM). En lugar de centrarse únicamente en la rutina de maquillaje, la propuesta incorpora el momento de prepararse para salir por un café como parte del contenido.

“En Cyzone sabemos que las nuevas generaciones buscan marcas que formen parte de los momentos que disfrutan. Con esta colaboración unimos el desempeño de nuestro Labial Mate Studio Look con una experiencia cotidiana como compartir un café, a través de un producto relacionado con los intereses y hábitos de nuestras consumidoras”, señaló Gabriela Casais, directora ejecutiva de Marca en Cyzone.

La colaboración estará disponible en Perú, Chile, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Esta es la tercera colaboración entre Cyzone y Dunkin’ y la primera que llega al catálogo de Cyzone.

Así, dos categorías que suelen encontrarse en las rutinas de belleza y consumo se cruzan en una misma propuesta: café en la inspiración y maquillaje en el producto.

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