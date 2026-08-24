Natura presenta Ekos Copoazú, su primer bioactivo desarrollado con materia prima de la Amazonía colombiana

La nueva línea de cuidado corporal incorpora un bioactivo obtenido en Caquetá y hace parte de la estrategia con la que la compañía busca fortalecer su modelo de bioregeneración y abastecimiento local.

En el marco de la Feria de las Flores, Natura eligió Medellín para presentar oficialmente Ekos Copoazú, una nueva línea de cuidado corporal que representa un hito para la compañía al incorporar por primera vez, un bioactivo desarrollado con materia prima proveniente de la Amazonía colombiana.

El lanzamiento tuvo lugar en el Oasis de la Bioregeneración, una instalación experiencial de marca abierta al público y ubicada en el centro comercial El Tesoro. Allí, Natura recreó elementos de la Amazonía colombiana para acercar a los visitantes al origen del copoazú mediante recorridos sensoriales, contenidos digitales, muestras del fruto y demostraciones de la nueva línea.

La activación coincidió con la Feria de las Flores, uno de los eventos culturales con mayor afluencia de visitantes en Medellín, escenario elegido por la compañía para presentar esta apuesta ante consumidores, medios e invitados.

Según explicó Carolina Correa, gerente de la categoría de Natura, la llegada de Ekos Copoazú complementa el portafolio de bioactivos de la línea Ekos y abre el camino a oportunidades para incorporar nuevos ingredientes originarios de la Amazonía colombiana. "El gran diferencial que tiene este activo es que por primera vez lo estamos produciendo con materia prima generada aquí en la Amazonía colombiana, en Florencia, Caquetá. La idea es que con el tiempo podamos seguir desarrollando activos nativos colombianos para incorporarlos a nuestro portafolio. Este es el primero de muchos otros que queremos traer para la marca y para Colombia", afirmó Correa.

El copoazú utilizado en esta línea proviene de Florencia, Caquetá, donde Natura trabaja junto con Agrosolidaria y comunidades locales en la recolección del fruto. De acuerdo con la marca, esta iniciativa busca conectar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad con el desarrollo económico de los territorios mediante un modelo de abastecimiento basado en la bioregeneración. Actualmente, el proyecto involucra a 98 familias campesinas del Caquetá, que participan en la cadena asociada a la recolección del copoazú y al desarrollo de esta nueva línea.

Para la compañía, este lanzamiento también responde a la evolución de un consumidor que busca productos con resultados comprobados, pero que también valora el origen de los ingredientes y el impacto que tiene las marcas en los territorios donde operan. “La coherencia de Natura en su forma de hacer negocios es su mayor fortaleza. Trabajamos desde hace 25 años, haciendo extracción con propósito en la Amazonía, un propósito en el que las comunidades vean retribuido su trabajo de forma justa, en el que los consumidores reciben productos de excelente calidad, con resultados comprobados y que el medio ambiente se ve beneficiado.” destacó Correa.

En esa línea, la directiva destacó que el proyecto busca demostrar el potencial de la biodiversidad colombiana como fuente de innovación y valor compartido, además considera que este puede ser un llamado para que otros sectores exploren oportunidades de desarrollo para todos los involucrados alrededor de especies nativas. "Es una invitación para que más industrias miren el potencial que tienen nuestras regiones. Aprovechar estos bioactivos genera valor para las empresas, pero también para las comunidades y contribuye a mantener la selva en pie", explicó.

Más allá de ampliar su portafolio de cuidado corporal, Natura aprovechó la Feria de las Flores para presentar una estrategia con la que busca posicionar el copoazú como un ingrediente representativo de la biodiversidad colombiana y visibilizar un modelo de negocio que combina innovación, abastecimiento local y regeneración ambiental.

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