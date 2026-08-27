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La IA no vino a reemplazar a los emprendedores, vino a devolverles tiempo para crecer

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La IA no vino a reemplazar a los emprendedores, vino a devolverles tiempo para crecer

Esteban Téllez, CMO de Siigo, debuta en la sección de videocolumnas de P&M con un análisis sobre la inteligencia artificial, su adopción y el papel que puede desempeñar en el trabajo de emprendedores y empresas.

Juan Diego Gómez Ramírez
 agosto 27, 2026

En esta primera entrega, Téllez plantea que la discusión alrededor de la inteligencia artificial no debería centrarse únicamente en los empleos o funciones que esta tecnología podría reemplazar, sino también en lo que puede aportar a quienes la utilizan en sus actividades diarias.

Desde su perspectiva, uno de los principales recursos que la tecnología puede ayudar a recuperar es el tiempo, especialmente en el caso de los emprendedores que deben asumir diferentes tareas dentro de sus negocios, desde la facturación y la nómina hasta la atención a clientes y la revisión de inventarios.

El CMO de Siigo también aborda el crecimiento de la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones y plantea una pregunta sobre su uso: más allá de decidir si se adopta o no, considera necesario analizar para qué se está utilizando y qué funciones puede apoyar.

En la videocolumna, se comparte la visión sobre el papel de la inteligencia artificial en la reducción de tareas operativas y repetitivas, y el tiempo que esto podría liberar para actividades relacionadas con la estrategia y el crecimiento de los negocios.

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