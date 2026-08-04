Sebastián Farfán es el nuevo Chief Client Success & Integration Officer de Omnicom Media Colombia

El cambio se da tras más de veinte años en distintos cargos dentro del grupo WPP, donde ocupó la presidencia de la operación andina. Su experiencia en gestión del cambio y en la construcción de equipos de alto desempeño será clave en su nuevo rol.

Sebastián Farfán se incorpora como Chief Client Success & Integration Officer a Omnicom Media Colombia. El ejecutivo acumula más de dos décadas de experiencia en procesos de transformación e integración organizacional en América Latina. Con su vinculación, la compañía busca fortalecer la relación con los clientes y acelerar el desarrollo de soluciones para la operación regional.

Antes de su vinculación a Omnicom, Farfán ocupó el cargo de CEO de WPP Media, posición que asumió en mayo de 2025 tras el proceso de unificación de las agencias del grupo en la región andina. Durante su gestión lideró el despliegue de WPP Open, la plataforma de marketing basada en inteligencia artificial de la compañía, así como la centralización del servicio para Centroamérica y el Caribe desde el hub andino.

Previamente, entre julio de 2021 y abril de 2025, fue CEO de GroupM Andina, cargo desde el cual dirigió el portafolio de agencias del grupo, entre ellas Wavemaker, Mindshare y Essence Mediacom, en Colombia y Perú. Según su perfil profesional, estuvo al frente de un equipo de más de 850 personas y representó al grupo ante la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP). De forma temporal, también asumió el cargo de CEO para América Latina en Wavemaker, con foco en el mercado mexicano.

En Wavemaker fue CEO entre agosto de 2019 y junio de 2021, periodo en el que estuvo a cargo de las operaciones de la agencia en Bogotá, Medellín, Cali y Lima. En ese cargo impulsó la implementación regional del proceso operativo Provocative Planning y el desarrollo de servicios de off-shoring en áreas como SEO y modelos de marketing mix.

Antes había sido Managing Director de la agencia en Colombia, entre abril de 2016 y agosto de 2019, cuando lideró el lanzamiento de Wavemaker Colombia. Según su perfil, en ese periodo la operación alcanzó márgenes de rentabilidad superiores al 30 % y se posicionó como la agencia más rentable de GroupM en el país. Entre los clientes que se sumaron durante su gestión se cuentan Rappi, Netflix, Xiaomi, Toyota, la Federación de Cafeteros y Skechers.

Farfán inició su trayectoria en el grupo WPP en MEC, donde ocupó distintos cargos entre 2005 y 2016. Como Managing Partner, entre enero de 2011 y abril de 2016, lideró procesos de licitación que incluyeron cuentas como Cervecería Corona, Warner Bros, Viva Air, la Presidencia de la República y el ICBF, y llevó el área de Digital & Data a representar más del 20 % de los ingresos de la compañía.

En etapas anteriores dentro de MEC, entre 2005 y 2011, se desempeñó como Strategic Planner y luego como Strategic Account Director, con foco en cuentas como Netflix, Warner Bros, Sony y Michelin. En esos cargos participó en el lanzamiento de Netflix en Colombia y recibió el premio de oro MEC-WPP Global Ideas para América Latina por la campaña Mi Vida, Mi Ciudad, de Sony.

De acuerdo con su perfil profesional, Farfán ha sido reconocido por Agency Scope en 2020, 2022 y 2026 como uno de los líderes más valorados de la industria, y ha participado como jurado en los premios Effie Latam y Effie Colombia. Su trayectoria se ha enfocado en tres frentes: rentabilidad, transformación tecnológica y desarrollo de talento.

Con este cambio, Omnicom suma a su equipo directivo en Colombia a un ejecutivo con más de dos décadas de experiencia dentro del grupo WPP. Su experiencia en gestión del cambio y construcción de equipos de alto desempeño será parte de su rol en la integración de clientes y servicios en la región.