Lafayette le apuesta a textiles biodegradables para una moda más sostenible

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la industria de la moda y los textiles representa entre el 2% y el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y genera millones de toneladas de residuos textiles cada año.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la industria de la moda es responsable de entre el 2% y el 8% de las emisiones globales de carbono y genera importantes desafíos asociados a residuos y consumo de recursos, impulsando la búsqueda de materiales y procesos con menor impacto ambiental.

En paralelo, los consumidores también están transformando la manera en que toman decisiones de compra. Hoy existe un mayor interés por conocer el origen de las prendas, los materiales utilizados y las iniciativas sostenibles detrás de las marcas. Esta tendencia está llevando a la industria a desarrollar soluciones que integren innovación, desempeño y responsabilidad ambiental desde el diseño mismo de los textiles.

En este contexto y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Lafayette, compañía colombiana con más de 80 años de trayectoria en innovación textil, continúa fortaleciendo su apuesta por soluciones más responsables a través de Green Bio, una línea de textiles biodegradables desarrollada para marcas que buscan integrar sostenibilidad, innovación y funcionalidad dentro de sus colecciones.

La propuesta incorpora hilos biodegradables de última generación aplicados al chip de poliéster, permitiendo que el textil alcance hasta un 91% de biodegradación en menos de tres años en vertedero o relleno sanitario. Esta tecnología permite acelerar significativamente el proceso de descomposición del material frente a los textiles convencionales, contribuyendo a una menor permanencia de residuos en determinados entornos.

“Desde Lafayette entendemos que la sostenibilidad debe empezar desde el desarrollo mismo de los materiales. Green Bio representa nuestra visión de cómo la innovación textil puede aportar a una industria más consciente, ofreciendo soluciones que combinan desempeño, diseño y responsabilidad ambiental”, afirmó Carolina Lezaca, directora de mercadeo de Lafayette para la línea B2Brands.

La línea Green Bio integra desarrollos textiles pensados para responder a distintas necesidades de la industria de la moda y el vestuario, manteniendo atributos de confort, elasticidad, suavidad, durabilidad y funcionalidad. Además, cuenta con certificaciones internacionales como OEKO-TEX Standard 100 y Global Recycled Standard (GRS), que respaldan criterios relacionados con seguridad, trazabilidad y compromiso ambiental.

Además de su enfoque sostenible, Green Bio también busca fortalecer la industria nacional. Los textiles son desarrollados y fabricados en Colombia, permitiendo cercanía productiva, control de calidad y mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las marcas, al tiempo que impulsan el desarrollo de la cadena de valor local.

Con iniciativas como Green Bio, Lafayette busca seguir promoviendo conversaciones sobre innovación, sostenibilidad y transformación dentro de la industria textil, demostrando que es posible avanzar hacia propuestas más responsables desde el desarrollo de los materiales que acompañan la vida cotidiana de las personas.

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