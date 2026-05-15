VEJA presenta “Fuera de los reflectores”, un documental que revela las historias detrás de sus tenis

La marca franco-brasileña “Fuera de los reflectores” (Longe dos Holofotes), un documental que revela las personas, comunidades y territorios detrás de la fabricación de sus tenis.

El proyecto fue desarrollado junto al colectivo audiovisual francés La Blogothèque, que durante dos años acompañó el proceso de producción de la marca en Brasil, desde el origen de las materias primas hasta la fabricación final de cada par.

El documental se estrenó en París en diciembre y tendrá una proyección especial en São Paulo el 7 de mayo, en el Theatro São Pedro, en una única función abierta al público.

Adicionalmente, el film tuvo una proyección especial en Colombia durante el marco del Bogotá Fashion Week, como una activación cultural paralela que amplía la conversación sobre los orígenes de la moda y las personas detrás de sus procesos de producción.

En 2023, VEJA invitó a La Blogothèque a recorrer la Amazonía, el semiárido y el sur de Brasil con total libertad creativa, con el objetivo de documentar el corazón de su cadena productiva.

El resultado es una serie de cortometrajes dirigidos por Christophe Abric y Jérémie Battaglia, que construyen un retrato humano del origen de la marca.

El documental principal, “Fuera de los reflectores”, sigue cuatro historias en distintos territorios de Brasil:

Richard Alexander, encargado en una fábrica en Rio Grande do Sul

Irisnete de Castro, recolectora de caucho en la Amazonía

Osvaldo Mamédio, agricultor en el sertón de Piauí

Luênia Maria, líder de una red de recicladores en Minas Gerais

A través de sus testimonios, el filme revela las conexiones invisibles entre trabajo, territorio y vida cotidiana.

“Queríamos mostrar a quienes normalmente no son vistos o son representados de forma distorsionada”, explicó el director Jérémie Battaglia.

“Es la primera vez en 20 años que documentamos de forma real lo que sucede en Brasil. No queríamos hacer una pieza corporativa, sino algo honesto y humano”, señaló Sébastien Kopp, cofundador de VEJA.

El proyecto se aleja del lenguaje publicitario tradicional y propone una narrativa centrada en las personas, donde las historias individuales construyen la identidad de la marca.

En el marco de su presencia en la región, VEJA participó en el Bogotá Fashion Week, en la pasarela de la marca colombiana Old Maquiina, como parte de su diálogo con la escena creativa latinoamericana y las nuevas narrativas de sostenibilidad en la moda.