El 5° Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales destacó avances en competitividad y sostenibilidad

Colombia realizó el 5° Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales, espacio que reunió a empresas, entidades públicas y organismos internacionales para presentar avances en sostenibilidad, economía circular y competitividad industrial.

En el Hotel Tequendama, Bogotá, se realizó la quinta edición del Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales, “La Plataforma de Resultados y Rentabilidad Industrial”, un espacio en la que líderes empresariales, entidades públicas, organismos internacionales e inversionistas, hablaron alrededor de estrategias enfocadas en sostenibilidad, economía circular y eficiencia de recursos en el sector industrial.

En este espacio, estuvieron cerca de 150 tomadores de decisión, entre gerencias de parques industriales, empresas ancla, representantes del Gobierno Nacional, entidades financieras y expertos del ecosistema industrial. Cabe destacar que esta jornada se desarrolló en el marco del Programa Global de Parques Eco-Industriales (GEIPP), implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), con la participación de organismos internacionales como el Banco Mundial y la IFC.

En Colombia, el programa ha vinculado 7 parques y zonas francas priorizadas, además de 21 iniciativas autónomas, con la participación de más de 80 empresas en departamentos como Bolívar, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Bogotá.

De acuerdo con cifras presentadas durante el evento, las iniciativas implementadas han permitido alcanzar ahorros energéticos equivalentes al consumo de 7.886 hogares colombianos, ahorro de agua equivalente a 137 piscinas olímpicas, reducción de emisiones de CO₂ comparable a 895.818 árboles y disminución de residuos equivalente a 484 camiones de basura.

Según la organización, el modelo de parques eco-industriales busca integrar sostenibilidad y competitividad empresarial mediante estrategias de eficiencia operativa, reducción de costos, acceso a financiamiento y disminución de riesgos para las compañías y los territorios.

En materia de inversión, el programa identificó una necesidad estimada de USD 25 millones para implementar las mejoras proyectadas. A la fecha, el sector privado ha movilizado más de USD 13 millones destinados al desarrollo de estas iniciativas. Asimismo, las empresas participantes reportaron retornos promedio de USD 2.8 millones anuales.

Durante el encuentro también se anunciaron nuevos avances para el país, entre ellos la certificación del primer Parque Eco-Industrial del mundo y una alianza con el Banco Mundial orientada al escalamiento del modelo en Colombia. Además, se informó sobre la certificación de una zona franca bajo la norma NTC 6720:2023 y el avance de otros siete parques en sus procesos de certificación.

“Colombia ha demostrado que la sostenibilidad no es un costo, sino el motor de la nueva competitividad. Con una movilización de recursos que supera las metas iniciales, el país se consolida como el laboratorio de parques eco-industriales más exitoso de América Latina, probando que la colaboración entre empresas reduce drásticamente la huella de carbono mientras aumenta la rentabilidad”, señaló César Barahona.

La agenda del evento incluyó conferencias, paneles estratégicos, espacios de networking y conversaciones sobre reindustrialización, competitividad, financiamiento verde, economía circular, simbiosis industrial y estándares de certificación para parques industriales y zonas francas.

El encuentro también sirvió como espacio para presentar resultados del programa y promover oportunidades de inversión y financiamiento relacionadas con proyectos sostenibles en el país.

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