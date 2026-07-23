Axon Pharma y Jorge Rausch se unen en “Cuidarte sabe bien”

Busca promover la alimentación personalizada como parte del cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas mediante contenidos educativos y un recetario adaptado a diferentes necesidades nutricionales.

Axon Pharma presentó la campaña "Cuidarte sabe bien", desarrollada junto al chef Jorge Rausch que busca promover la alimentación personalizada como un componente del cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas. La propuesta reúne recomendaciones sobre nutrición y gastronomía con el propósito de acompañar a pacientes, cuidadores y profesionales de la salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), consumir al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día contribuye a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Asimismo, el organismo señala que una alimentación equilibrada, junto con la actividad física, puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y fortalecer el sistema inmunológico. Por su parte, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer indica que hasta el 40 % de los tumores podrían prevenirse mediante hábitos de alimentación saludables mantenidos en el tiempo.

La campaña plantea la alimentación personalizada como un eje del acompañamiento durante los tratamientos terapéuticos, además de incluir contenidos relacionados con salud digestiva y hábitos de alimentación orientados al cuidado cardiovascular. A partir de esto, Axon Pharma desarrolló un recetario junto a Jorge Rausch que reúne más de 20 recetas elaboradas con productos de la canasta básica. Las preparaciones están organizadas según diferentes patologías y fueron diseñadas para responder a requerimientos nutricionales específicos.

El recetario busca trasladar principios de nutrición clínica y recomendaciones médicas a preparaciones prácticas y adaptadas a distintos contextos de salud. Los contenidos están dirigidos a pacientes, cuidadores y profesionales del sector.

“En Axon Pharma creemos que el cuidado de la salud debe ser integral. La nutrición no es un complemento: es un componente esencial del tratamiento, la prevención y la recuperación. Con esta campaña queremos impulsar una conversación informada y cercana sobre cómo una alimentación a la medida puede marcar la diferencia”, explicó Marcela Franco Gallego, gerente de mercadeo y promoción de Axon Pharma.

La compañía destaca la incorporación de la gastronomía como parte de una estrategia de educación en salud orientada a fortalecer el acceso a información sobre nutrición y bienestar en diferentes etapas del tratamiento y la recuperación.

“La cocina tiene el poder de conectar emociones y sanar. En esta alianza, no solo buscamos enseñar recetas, sino devolverle al paciente el placer de comer, adaptándonos a sus condiciones médicas. Queremos demostrar que cuidarse también puede saber bien, y que la gastronomía es un vehículo poderoso”, afirmó el chef Rausch.

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