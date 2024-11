Dove lanza iniciativa para ampliar la representación de la belleza en redes sociales

Según el informe The Real State of Beauty de Dove, las niñas y mujeres enfrentan una creciente presión por cumplir con ideales de belleza poco realistas, lo que ha llevado a que el 63 % no se sienta satisfecha con su apariencia. Además, a los 13 años, el 80 % de ellas ya ha alterado su imagen en las redes sociales. Ante esta alarmante situación y con motivo del décimo aniversario de su Proyecto para la Autoestima, Dove anuncia el lanzamiento de "Guardianes de la Belleza Real", una iniciativa que ofrece recursos gratuitos para creadores de contenido, con el objetivo de diversificar y humanizar la representación de la belleza en el entorno digital.

La iniciativa forma parte del Proyecto para la Autoestima Dove, que ha impactado a más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes en el país, ayudándoles a desarrollar una relación positiva con su cuerpo. A través de talleres y guías gratuitas para padres y docentes, el programa se implementa en colegios de todo el país y ha extendido su alcance a 27 departamentos, beneficiando a más de 600 instituciones educativas. Su objetivo es contribuir a que la próxima generación crezca disfrutando de una relación saludable y positiva con su cuerpo.

"Cada uno de los módulos del Proyecto para la Autoestima Dove está diseñado de manera atractiva y accesible, ayudando a niños, niñas y adolescentes a comprender la importancia de no seguir ideales de belleza impuestos, a evitar comparaciones con los demás y a aprender a aceptarse y amarse tal como son. De este modo, descubren lo maravilloso que es ser únicos", afirmó Gildardo Salazar, docente de la Institución Educativa Luis Rodolfo Gómez, en El Santuario, Antioquia.

Hoy en día, niñas, niños y adolescentes crecen en un mundo hiperconectado y saturado de información, gran parte de la cual puede ser perjudicial. Según el reporte de Dove, 1 de cada 3 niñas se siente presionada a modificar su apariencia debido a lo que ven en línea, incluso cuando saben que esa imagen es falsa o generada por inteligencia artificial. Dove continúa cuestionando la representación de la belleza en los medios de comunicación, destacando el problema de la distorsión digital y haciendo un llamado a la industria y a la sociedad para enfrentar el impacto negativo de los estereotipos poco realistas.

"En estos diez años de trabajo con nuestro Proyecto para la Autoestima Dove, hemos aprendido que la responsabilidad de promover la belleza real es compartida, especialmente en los espacios digitales. Hemos colaborado con docentes y padres, y ahora queremos sumar a aquellos que están influyendo cada vez más en los jóvenes: los creadores de contenido. Nuestra meta es empoderarlos para que generen contenido auténtico, real y libre de estereotipos, y que asuman un rol activo en la protección y promoción de la belleza real", afirmó Santiago Vallejo, Director de Marketing de Unilever.

Con el auge del influencer marketing en la industria, Dove pone a disposición de influencers, líderes de opinión y marcas el Playbook Guardianes de la Belleza Real, una guía diseñada para equiparlos con las herramientas necesarias para fomentar interacciones digitales libres de estereotipos y promover un enfoque más responsable con la autoestima de sus audiencias, especialmente las más jóvenes. Además, personalidades como Mariana Manotas, Juliette Pardau, Linda Palma, Camilo Triana, Mafe Méndez y The Kitchen Brothers, entre otros, se han unido a la marca en un ejercicio de co-creación, compartiendo consejos para ayudar a otros influencers a integrar y defender la belleza real en sus contenidos.

‘‘Desde que me invitaron al taller tenía altas expectativas. Dove ha sido una marca que por muchos años ha venido hablando sobre la importancia de ser reales, de ser auténticos. Nos recuerda que la belleza es simplemente ser”, afirmó la creadora de contenido Sara Bojanini.

A medida que el mundo navega por las oportunidades y los desafíos que vienen con las nuevas tecnologías, Unilever y su marca Dove continuarán comprometidos con proteger, celebrar y defender la belleza real.

Acerca de Unilever (Colombia)

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Nutrición. Llevamos más de 70 años apostando por Colombia a través de la producción nacional, el talento local y marcas icónicas como Fab, Fruco, Dove, Rexona, Savital, Maizena, Atomatel, Pond’s, Axe, eGo y Sedal; que están presentes en el día a día de los colombianos. Generamos cerca de 1.500 empleos directos en el país y ventas de 1,9 billones de pesos en 2022. Cuentan con cuatro plantas de manufactura y un centro de operación logística de alta eficiencia ubicados en Palmira, Valle del Cauca.

Como parte de una exitosa compañía global con presencia en más de 190 países, 127.000 empleados y productos utilizados diariamente por 3400 millones de personas en el mundo, su visión es ser el líder mundial en negocios sostenibles y demostrar cómo su modelo de negocio orientado al futuro y guiado por un propósito impulsa un rendimiento superior. Tienen una larga tradición de ser una empresa progresista y responsable.

Para obtener más información sobre Unilever visite www.unilever.com.

Acerca del Proyecto para la Autoestima Dove

En Dove tienen la visión de un mundo en el que la belleza es fuente de confianza, no de ansiedad. El Proyecto para la Autoestima Dove es un programa educativo que desde hace diez años llega a los colegios de Colombia para contribuir a que la próxima generación crezca disfrutando de una relación positiva con su cuerpo, ayudando a niños, niñas y jóvenes a fortalecer su autoestima y alcanzar su máximo potencial. Mediante la metodología de formación a formadores, el Proyecto para la Autoestima Dove entrega recursos especializados y asesoría gratuita a profesores, padres y mentores, los cuales han sido desarrollados junto con especialistas en psicología, salud e imagen corporal. En estos diez años, el programa ha alcanzado más de 1.000.000 de niñas, niños y adolescentes y 39.000 docentes en 600 colegios de 27 departamentos del país.

También te puede interesar: Google llegó a Más Cartagena con los YouTube Works Awards, y el primer AI Connect en el país