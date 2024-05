McCann Worldgroup nombra a Lalita Koehler como presidenta mundial de Craft

McCann Worldgroup anunció hoy el nombramiento de Lalita Koehler como presidenta mundial de Craft, la agencia de producción creativa de la red. Craft se especializa en la creación de contenidos, digitales, impresos, broadcast y transcreación, contando con más de 1.300 creadores en 120 países.

La contratación de Lalita muestra la continua inversión de la red en creatividad y talento de talla mundial en un momento de innovación acelerada y renacimiento creativo en la producción y en la industria en general. El mes pasado, McCann Worldgroup anunció una nueva asociación estratégica con [Ai]magination, un estudio líder en la producción de contenidos de IA.

Con más de 20 años de experiencia, Koehler llega a Craft tras su paso por Publicis Groupe, donde ocupó el cargo de Chief Production Officer de Publicis Productions (PXP) desde 2021. En Publicis lideró múltiples esfuerzos de modernización para centralizar las unidades de negocio, crear centros de excelencia creativa, impulsar la conectividad entre los hubs de contenido e implementar dashboards de producción en tiempo real para colaboradores y clientes.

Previamente, Koehler fue Head of Production & Chief Operating Officer en Saatchi & Saatchi (Los Ángeles, Estados Unidos) desde 2015 hasta 2023, supervisando los trabajos para Toyota. Su trabajo en la campaña “Start Your Impossible” de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2018 de Toyota fue reconocido con más de 100 premios, incluyendo Cannes Lions y Effies.

Su trayectoria profesional también incluye marcas como Yahoo, Dom Pérignon, Myspace, AT&T, Walmart, Ubisoft y Apple, entre otras.

"En este momento crucial de nuestra industria, en el que la mayoría de las conversaciones están centradas en la tecnología, es más importante que nunca incorporar a nuestra organización el talento adecuado, personas con las habilidades y la pasión necesarias para seguir impulsando el producto creativo en todos los campos. Lalita Koehler tiene todas las cualidades, la visión y la experiencia necesarias para liderar nuestra unidad de producción, CRAFT. Ya hemos coincidido en el pasado y compartimos una visión optimista y ambiciosa del papel de la producción en la actualidad y para el futuro. Estoy entusiasmado por volver a trabajar con Lalita", afirmó Javier Campopiano, Worldwide Chief Creative Officer de McCann Worldgroup y McCann.

"McCann Worldgroup y Craft están centrados en dar vida a la creatividad de una forma realmente única en la industria. Esta oportunidad combina toda mi experiencia y mi pasión por innovar en un cargo a nivel mundial. Desde un principio me enamoré de la visión de Craft", dijo Koehler.

Por su parte, Daryl Lee, Global Chief Executive Officer de McCann Worldgroup, declaró: “Lalita es una líder en producción creativa de talla mundial, con un currículum y una experiencia impresionantes. Su carrera refleja la promesa de Craft de dar vida a la creatividad utilizando todos los métodos y tecnologías de vanguardia del siglo XXI. Estamos entusiasmados de que se nos una para impulsar la excelencia en la producción en toda nuestra empresa”.

Koehler, que asumirá su nuevo cargo a principios de junio, estará bajo la supervisión de Kate MacNevin, Global Chief Operating Officer de McCann Worldgroup y Global Chairwoman & Chief Executive Officer de MRM.

Sobre McCANN WorldGroup

McCann Worldgroup, parte de Interpublic Group (NYSE: IPG), es una empresa de marketing global impulsada por la creatividad. La empresa cuenta con profesionales en más de 100 países unidos por la misión de ayudar a las marcas a desempeñar un papel significativo en la vida de las personas. McCann Worldgroup ha sido nombrada “Global Agency of The Year” por Adweek magazine, "Network of the Year" por Cannes Lions, “Empresa de Servicios de Marketing más Eficaz y Creativa del Mundo” por los Effie Awards (durante tres años consecutivos), "Global Network of the Year" por Campaign Magazine y "Network of The Year" por The Webby Awards por dos años consecutivos. La red está compuesta por McCann (publicidad), MRM (ciencia/tecnología/marketing relacional), Momentum Worldwide (experiencia de marca total), McCann Health (comunicaciones profesionales/dtc), CRAFT (producción), Weber Shandwick (relaciones públicas) y FutureBrand (consultoría/diseño).

También te puede interesar: Picalenguas: una salsa que busca combatir la desinformación

Sobre Craft

Craft Worldwide es una agencia de producción creativa líder en la industria, con más de 1.300 creadores y solucionadores de problemas en 120 países, especializada en la creación y transcreación de contenidos en todos los canales. El enfoque de Craft para la creación de contenidos se basa en datos y en tecnología de producción de vanguardia, impulsado por un valor: producir y crear de forma responsable contenidos atractivos, inteligentes y eficientes que impulsen los resultados de negocio. El trabajo de Craft ha sido reconocido con premios como Cannes Lions, D&AD, Effie Awards y Gerety Awards.