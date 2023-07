DDB Colombia incorpora a Adriana Pineda para liderar el equipo de Planning

Con más de 20 años de carrera y resultados probados, ha sido líder de grandes equipos y de proyectos locales y regionales para organizaciones como Unilever, Nestlé, Coca Cola, Abbott, Bayer, Ab InBev, Juan Valdez Café, Claro, Kimberly Clark, Pfizer, J&J, Fundación Grupo Social, Colmena, Banco Caja Social, Ford, Mazda, y Air France entre otras; así como de proyectos gubernamentales y campañas políticas para aspirantes a la Presidencia de la República y a la Alcaldía de Bogotá.

Estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana, tiene estudios de Imaging y Marketing en The New School University of New York. Posteriormente cursó un MBA en Gerencia de Empresas de Moda en Esden Business School. También trabaja activamente para visibilizar temas de equidad de género en entornos corporativos. En el 2017 fue nombrada una de las 10 Women To Watch en Colombia, por su aporte a la industria de la comunicación y la publicidad.

“Estamos felices de poder contar con Adriana Pineda en el grupo. Seguimos construyendo propuestas de valor para los clientes que reflejen los retos de las marcas en mundo en constante cambio” Afirmó Xavier Serrano, CEO del grupo en Colombia.

Al preguntarle cómo se siente con el nombramiento Pineda dijo a P&M: "Para mí es un honor ser invitada a hacer parte del equipo de DDB. Es una agencia que he admirado a lo largo de mi carrera y me alegra mucho ahora tener la oportunidad de vivir su cultura, aprender de sus procesos y sumarme a su búsqueda incansable de la excelencia. Por otra parte, me ilusiona mucho acompañar la visión de Xavier Serrano como CEO de Colombia y trabajar hombro a hombro con personas que son referentes indiscutibles de esta industria como John Raul Forero, Adriana Taborda, Juan Carlos Chavez y Juan Luis Isaza, entre otros".

Frente a la pregunta sobre cuáles son los mayores retos que enfrenta la planeación estratégica dijo, "la planeación estratégica en Colombia y en el mundo tiene muchos retos y me emociona mucho volver a esta área en este momento. Es un momento muy interesante, en el que la conexión con las audiencias tiene un millón de posibilidades y a la vez un millón de barreras en su atención para las marcas. Creo que estamos viendo claramente cómo es necesaria intersección de varias disciplinas de comunicación para ser merecedores del tiempo de las personas vs. otras propuestas interesantes que llegan cada milisegundo a través de sus dispositivos digitales. Me apasiona saber que para ganar la atención de las personas hoy se necesita del conocimiento publicitario, pero también de la producción de entretenimiento, la visión periodística y el arte del engagement. Es un momento fascinante".

Añadió que, "conectarse con las audiencias es más que nunca el mayor reto. Luego está, el que la tecnología maximice las conexiones y sea un posibilitador para evolucionar en las relaciones y no un fin en sí misma".

