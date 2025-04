Ana María Montealegre es la nueva managing director de Digitas Colombia

Ana María Montealegre llega para impulsar el crecimiento de la agencia y afianzar su posición como referente en creatividad y soluciones digitales en el país.

Ingeniera de sistemas y especialista en marketing digital, Montealegre acumula más de 15 años de experiencia en sectores como consultoría, banca, retail y startups. Su perfil multidisciplinario le ha permitido liderar procesos de transformación digital en grandes organizaciones, siempre con un enfoque estratégico que integra datos, innovación y experiencia humana.

"El éxito del marketing digital está en la intersección de la creatividad, la tecnología y la data", afirma Montealegre. "Digitas tiene la oportunidad de liderar esta transformación en Colombia. Mi objetivo es impulsar la innovación, crear experiencias únicas y conectar marcas con las personas de manera relevante para generar un impacto real", añade.

Uno de los desafíos clave para Digitas bajo su dirección será adaptarse a la velocidad de cambio en las preferencias del consumidor, un fenómeno acelerado por la inteligencia artificial, la hiperpersonalización y las nuevas plataformas digitales. Montealegre enfatiza que la tecnología no debe reemplazar la creatividad humana, sino potenciarla:

"El verdadero reto es usar herramientas como datos y automatización para crear experiencias únicas, sin perder la esencia emocional que conecta con las personas. La tecnología complementa nuestro trabajo, no lo sustituye", explica.

Además, la agencia buscará profundizar su modelo "The Power of One", que fomenta la colaboración entre las distintas unidades de Publicis Groupe para ofrecer soluciones integradas y personalizadas. Este enfoque, combinado con capacidades clave como CRM, Influencer Marketing y Publicis Play, permite a Digitas diseñar estrategias coherentes y centradas en las necesidades de los clientes.

Con Montealegre al frente, Digitas apunta a consolidarse no solo en Colombia, sino en la región, como un socio estratégico para marcas que buscan transformar su comunicación. Su visión se basa en tres pilares: tecnología aplicada, creatividad con propósito y datos para la personalización.

"Somos una agencia fresca y ágil, con la capacidad de usar la tecnología para reinventar cómo las marcas se comunican. La sinergia entre creatividad y datos es nuestra fórmula para generar impacto real", concluye la ejecutiva.

En un entorno donde la lealtad del consumidor es más volátil que nunca, la apuesta de Digitas es clara: no basta con llegar a las audiencias; hay que conectar con ellas de manera memorable. Y bajo el liderazgo de Ana María Montealegre, la agencia parece lista para asumir ese reto.

Sobre Digitas Colombia:

Parte de Publicis Groupe, Digitas es una agencia de marketing digital que combina creatividad, tecnología y data para construir experiencias transformadoras entre marcas y consumidores.

