TikTok for Business presenta su nuevo eslogan global "Watch it. Love it. Want it."

TikTok for Business evoluciona su mensaje global para reflejar una realidad del mercado actual: la atención se convierte en acción. Descubre cómo la plataforma acorta la distancia entre el descubrimiento y la compra, generando crecimiento y resultados tangibles para las empresas.

Las personas entran a TikTok para descubrir novedades, interactuar con lo que les gusta y participar en lo que les importa. Negocios de todo el mundo, desde creadores independientes hasta corporaciones globales, están aprovechando ese recorrido para crear, crecer y generar resultados reales. Hoy, TikTok for Business presenta un nuevo eslogan global que refleja esa realidad: "Watch it. Love it. Want it"(Míralo. Ámalo. Deséalo.)

Captura lo que ocurre cada día en TikTok. La gente se entretiene y descubre novedades. Cuando algo les llama la atención, no se limitan a pasar de largo: lo ven. Cuando conectan con ello, lo comparten, hablan de ello y lo hacen suyo. Y cuando les encanta, pasan a la acción.

Para las marcas, ese recorrido, desde ver hasta desear, ocurre en un solo lugar: en TikTok, donde nuestra comunidad global de más de mil millones de usuarios se reúne todos los días para ver el contenido que les encanta.

Donde la atención se convierte en acción

En el pasado, los anunciantes a menudo tenían que combinar diferentes plataformas para generar notoriedad y, posteriormente, impulsar las ventas. En TikTok, esos momentos están conectados.

Cada día, la gente descubre nuevos productos, restaurantes, tendencias de belleza, destinos de viaje y pequeñas empresas en TikTok. Lo que empieza como un video puede convertirse rápidamente en una búsqueda, una visita a la tienda o una compra. La distancia entre "lo vi" y "lo compré" o "lo reservé" es más corta que nunca. Eso es lo que representa "Watch it. Love it. Want it.": la atención que lleva a la acción en el mundo real.

Por qué es importante ahora

El público tiene más opciones y mayores expectativas respecto al contenido con el que interactúa, y el descubrimiento influye cada vez más en sus decisiones.

En TikTok, ese cambio es cuantificable. Cada día se realizan miles de millones de búsquedas en la plataforma, más del 40% respecto al año anterior. Uno de cada cuatro usuarios empieza a buscar en los primeros 30 segundos tras abrir la aplicación, y dos de cada tres afirman que utilizan TikTok porque descubren cosas útiles más allá de lo que inicialmente se proponían encontrar.

La comunidad desempeña un papel igual de importante. Los usuarios Millennials y la Generación Z son 1.5 veces más propensos que las generaciones mayores a probar una nueva marca por su comunidad, y los usuarios de TikTok son 1.6 veces más propensos a volver a comprar productos de una marca cuando pueden interactuar directamente a través de comentarios o de la cocreación. En conjunto, estos comportamientos muestran cómo el descubrimiento, la conexión y la acción se producen cada vez más en un mismo lugar.

Creatividad y tecnología: una combinación ganadora

"Watch it. Love it. Want it" también refleja cómo TikTok for Business sigue desarrollando sus soluciones para los anunciantes. Desde herramientas creativas que ayudan a las marcas a desarrollar contenido que la gente realmente quiere ver, hasta soluciones basadas en inteligencia artificial que ayudan a optimizar el rendimiento y medir el impacto en tiempo real, TikTok permite a las empresas de todos los tamaños pasar sin problemas de la narración de historias a la obtención de resultados.

"Hace cinco años, cuando TikTok aún era una plataforma nueva, lanzamos una idea sencilla: no hagas anuncios, crea TikToks. Sabíamos que nuestra comunidad quería interactuar con las marcas de una forma diferente, a través de la creatividad, el entretenimiento y una conexión auténtica", afirmó Sofía Hernández, directora global de Marketing y Alianzas de TikTok. "Con el paso del tiempo, hemos visto cómo ese comportamiento se repite cada día en TikTok. La gente viene aquí para ver lo que les llama la atención, les encantan los creadores y las comunidades que les inspiran y, en última instancia, quieren las ideas, los productos y las experiencias que descubren. Nuestro nuevo lema, «Watch it.Love it. Want it», refleja ese recorrido desde el descubrimiento hasta la acción en el mundo real".

El impacto de TikTok en las empresas

La comunidad de TikTok impulsa la cultura y anima a las marcas a formar parte de ella de manera auténtica. "Míralo. Ámalo. Deséalo." define el próximo capítulo de TikTok for Business, y establece una clara oportunidad para los anunciantes: aparecer de una manera que la gente quiera ver, crear conexiones reales y convertir esas conexiones en crecimiento.

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