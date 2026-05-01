Coke Sessions llega a la Comuna 13 en Medellín

Coca-Cola llevará las Coke Sessions a la Comuna 13 con el artista colombiano Reykon, el próximo 1 de mayo entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

La ciudad de Medellín será escenario de una nueva edición de las Coke Sessions, iniciativa de Coca-Cola que propone llevar experiencias musicales en vivo a espacios urbanos.

El próximo 1 de mayo, la Comuna 13 acogerá un show del artista Reykon, reconocido por temas como Secretos, La Santa y Tu Cuerpo Me Llama. El evento se realizará en la Cancha La Independencia 1, ubicada en San Javier.

La jornada está programada entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., con entrada gratuita y acceso por orden de llegada para mayores de edad residentes en Medellín.

Las Coke Sessions hacen parte de Coke Studio, una plataforma enfocada en conectar artistas y audiencias a través de propuestas musicales en distintos territorios. Según la compañía, estas sesiones continuarán desarrollándose en diferentes ciudades del país.

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