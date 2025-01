Samsung amplía su visión de 'IA para todos' en el CES 2025

Samsung Electronics presentó su nueva visión de “IA para todos” en el CES®2025, con el objetivo de hacer de la IA una experiencia “Everyday, Everywhere” (todos los días, en todas partes”). Con una década de liderazgo en hogares conectados, Samsung está aprovechando el poder de la IA para llevar la inteligencia al día a día, permitiendo a las personas experimentar un mundo más personal, impactante y empoderador.

Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división DX (Device eXperience) de Samsung, inauguró la conferencia de prensa y presentó la hoja de ruta de la compañía para AI Home, un plan para redefinir el significado de hogar al brindar servicios verdaderamente personalizados en todos los dispositivos inteligentes y conectados. Esta estrategia, junto con las innovaciones de Samsung en dispositivos impulsados por IA en dispositivos móviles, electrodomésticos y pantallas, es una prueba del histórico compromiso de Samsung con la innovación centrada en el ser humano y lleva el poder de la IA a las experiencias cotidianas para mejorar la vida de todos.

"Estoy orgulloso de cómo hemos introducido nuevas tecnologías e inteligencia en el hogar, conectado los principales dispositivos y establecido el estándar para el hogar del futuro. Este año, en el CES, estamos reforzando nuestro compromiso de ofrecer experiencias personalizadas gracias a nuestra implementación generalizada de IA y continuaremos esta trayectoria de liderazgo en IA en el hogar y fuera de él, no solo durante la próxima década, sino durante el próximo siglo", dijo el vicepresidente Han.

Mejora de las experiencias cotidianas con AI Home

Jonathan Gabrio, director del Centro de Experiencia Conectada de Samsung Electronics America, dio más detalles sobre la visión de AI Home de Samsung, recalcando el compromiso de la compañía de integrar la IA en toda la experiencia conectada para atender a diversos estilos de vida. Desde hogares unipersonales hasta familias multigeneracionales bajo un mismo techo, AI Home aprende de los hábitos y se adapta a las rutinas individuales para brindar una experiencia de hogar inteligente hiperpersonalizada.

La seguridad y privacidad están en el centro de la estrategia de Samsung para AI Home. Samsung reconoce que, a medida que los usuarios utilizan más dispositivos conectados en sus hogares y la IA se vuelve más personal, también debe proteger la privacidad de los usuarios. Para satisfacer estas necesidades, la compañía ha ampliado sus capacidades de seguridad. Ahora, Samsung Knox Matrix protege los electrodomésticos, junto con los dispositivos móviles y televisores, con su exclusiva tecnología blockchain, asegurando que los dispositivos conectados trabajen juntos para proteger el hogar del usuario, sus datos y resguardarse entre sí de las amenazas digitales. Con Knox Matrix Dashboard, un control de privacidad transparente, Samsung simplifica la gestión de la seguridad en todo el hogar conectado. A medida que la información se sincroniza entre los dispositivos, Credential Sync de Knox Matrix garantiza que los datos solo se puedan cifrar o descifrar desde los dispositivos del usuario, y Samsung Knox Vault agrega una capa extra de protección, manteniendo la información confidencial —como contraseñas o PIN— aislada en un lugar seguro.

One UI de Samsung proporciona una experiencia de software integrada en todos los dispositivos Samsung conectados, mejorando la interoperabilidad, permitiendo que los usuarios utilicen funciones impulsadas por IA y ofreciendo actualizaciones de software por hasta siete años.

Detrás de todo esto está SmartThings, la plataforma de hogar inteligente de Samsung que brinda conectividad inteligente a millones de usuarios en todo el mundo. Con la creencia de Samsung en la innovación abierta y las alianzas como base, SmartThings está siendo equipado con la más reciente tecnología de inteligencia artificial para optimizar y personalizar la experiencia del hogar inteligente para proporcionar una comodidad total. SmartThings Ambient Sensing comprende intuitivamente el entorno del usuario y el contexto situacional al analizar incluso los movimientos de las personas y los sonidos ambientales por medio de dispositivos conectados dentro de casa, lo que permite que dichos dispositivos respondan y se adapten de manera inteligente y fluida a las rutinas diarias.

Bixby Voice, un avanzado asistente de voz con IA, se integrará para aumentar la usabilidad. El asistente ha sido entrenado para que pueda reconocer las voces de cada persona y responder a comandos de la manera más adecuada para cada usuario.

Estas actualizaciones de AI Home liberan el tiempo que antes se dedicaba a la administración del hogar, permitiéndole a los usuarios concentrarse en lo más importante y explorar nuevas pasiones. Las nuevas Galaxy Book5 Pro y Galaxy Book5 360 de Samsung son computadoras con IA diseñadas para aumentar la productividad con procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) y mejorar la creatividad con funciones como AI Select y Samsung Studio. AI Select facilita la navegación, mientras que Samsung Studio permite a los usuarios editar en sus smartphones, tabletas o PC Galaxy dondequiera que les llegue la inspiración, en casa o mientras viajan. Impulsado por NPU, Photo Remaster transforma las fotos de baja resolución en imágenes de alta calidad, mientras que Storage Share permite a los usuarios acceder directamente a los archivos en su teléfono inteligente desde sus PC, evitando el proceso de descarga.

La productividad también conlleva proactividad. Cuando la IA y Samsung Health se combinan, los usuarios pasan a tener el control de su salud y bienestar. Con información de salud impulsada por IA recopilada en Galaxy Ring y Galaxy Watch, Samsung está ayudando a los usuarios entender sus datos y tomar mejores decisiones sobre su bienestar. Estas nuevas capacidades mejorarán aún más la experiencia general de Samsung Health, que se destaca como una solución de salud de extremo a extremo que integra todo el hogar a la perfección.

Entretenimiento perfecto en la era de la IA

Las recientes experiencias de pantalla de Samsung, impulsadas por la tecnología Vision AI de Samsung, garantizan una alegría sorprendente al día a día de los usuarios gracias a las nuevas funciones y a una personalización sin igual. La experiencia AI Screen incorpora inteligencia a los televisores, brindando a los usuarios las funciones Generative Wallpaper, Traducción simultánea y Clic para buscar. A la vanguardia de esta tecnología está el Neo QLED 8K, que brinda las experiencias de visualización más avanzadas a través de funciones de IA como 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro y Color Booster Pro, las cuales funcionan detrás de escena para mejorar de manera inteligente la calidad de la imagen. Además, la experiencia artística de The Frame está evolucionando, permitiendo que todos los Samsung QLED vengan con una colección digital de más de 3.000 obras de arte, lo que hace posible convertir cualquier habitación en una galería personal.

El compromiso de Samsung con su estrategia Screens Everywhere (Pantallas en todas partes) se refleja en nuevas opciones de pantallas para sus electrodomésticos, incluidos sus nuevas neveras con pantallas AI Home de 9" y otros dispositivos con pantallas de 7". Los usuarios podrán disfrutar de funcionalidades más avanzadas —incluidos varios servicios de entretenimiento, funciones de inteligencia artificial como AI Vision Inside y acceso directo a la plataforma de compras de alimentos en línea Instacart— en una gama más amplia de productos.

Llevando la IA a todas partes

Más allá del hogar, las innovaciones en inteligencia artificial de Samsung fueron pensadas para transformar nuevas categorías y sectores con SmartThings Pro. Creado para brindar a los socios comerciales las mismas soluciones digitales impulsadas por IA que SmartThings ofrece a los usuarios, esta solución B2B abarcará desde hogares multirresidenciales hasta espacios comerciales, hoteles, escuelas y más. Desde su lanzamiento en junio pasado, SmartThings Pro ofrece a las empresas integraciones para comprender mejor el uso de energía, identificar de manera proactiva los dispositivos con necesidades de mantenimiento y ofrece un control integral de las soluciones conectadas.Samsung está trabajando con socios para crear una plataforma innovadora, Future Innovation Technology (FIT), para que empresas y edificios más grandes establezcan controles climáticos automatizados que ahorren energía y reduzcan los costos.

La compañía también está trabajando con Samsung Heavy Industries en una nueva colaboración de SmartThings que utiliza el estándar de conectividad Matter para conectarse con barcos compatibles. SmartThings for Ships(SmartThings para barcos) ofrece un modo previo a la navegación (pre-sailing), que permite a los capitanes y tripulaciones automatizar el arranque del motor y activar los ajustes de temperatura y luces, ahorrando tiempo y energía. Mientras tanto, el modo Care (atención) proporciona una vista completa de la energía, los sistemas de climatización y las alarmas de humo del barco, mientras que el modo Protection (protección) monitorea constantemente cualquier actividad anormal y alertará al capitán y a la tripulación.

Además, Samsung está ampliando SmartThings y las integraciones automotrices en una nueva asociación con Hyundai Motor Group para llevar SmartThings a los vehículos eléctricos de Hyundai. Con la ampliación del ecosistema, los usuarios ya pueden usar SmartThings Find para localizar fácilmente su automóvil, incluso en estacionamientos llenos. Con el poder de AI Home, SmartThings puede hacer recomendaciones sobre cuándo recargar los vehículos eléctricos conforme a horarios y tarifas. Y, si se produce un corte de energía, se activará automáticamente el modo de respaldo de batería, que funciona junto con el modo de energía IA para prolongar la energía de la batería para alimentar los artículos esenciales del hogar.

En el espacio automotriz, Samsung y su filial Harman continúan su promesa de transformar la experiencia en el automóvil con nuevos productos que aportan conciencia contextual a la cabina. Aprovechando la experiencia de Samsung en UX e IA, el nuevo avatar en el vehículo de HARMAN actúa como un copiloto digital inteligente que funciona con productos Harman como Ready Care y Ready Vision para anticipar las necesidades mientras los conductores se concentran en la carretera.

Empoderando a la próxima generación

Finalmente, Inhee Chung, vicepresidenta del Centro de Sostenibilidad Corporativa, subrayó cómo la visión de 'IA para todos' de Samsung se basa en el compromiso de la marca de aprovechar el poder de la tecnología para crear un mundo mejor y más inclusivo. Samsung está introduciendo funciones de accesibilidad diversas y mejoradas por medio de sus dispositivos y servicios impulsados por IA, comenzando con la capacidad de sincronizar automáticamente funciones de accesibilidad en electrodomésticos utilizando un teléfono inteligente.

A partir del primer semestre de este año, Bixby permitirá que los dispositivos conectados muestren automáticamente textos en alto contraste o proporcionen una guía de voz para los miembros de la familia con baja visión, todo mediante el simple reconocimiento de la voz. Para las personas con baja visión, la IA está mejorando los subtítulos de audio al reducir el audio en idiomas extranjeros y leer los subtítulos en el idioma que elija.

Chung también analizó cómo iniciativas como Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus y el trabajo de la compañía con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) están ayudando a formar la próxima generación de innovadores. Hoy, Samsung Solve for Tomorrow desafía a más de 2,6 millones de estudiantes en 66 países a utilizar STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés) para abordar los desafíos de su comunidad. En particular, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Samsung y el Comité Olímpico Internacional (COI) lanzaron una comunidad digital “Together for Tomorrow, Enabling People” y designaron a los 10 mejores equipos de Solve for Tomorrow a nivel mundial como embajadores de la comunidad. Entretanto, Samsung Innovation Campus ha ayudado a preparar a casi 180.000 jóvenes en 33 países para entrar en el mercado laboral mediante capacitaciones en tecnologías emergentes como IA, internet de las cosas (IoT) y big data.

En video mensaje, Achim Steiner, administrador del PNUD, compartió una actualización sobre la asociación de Samsung y el PNUD para usar el poder de la tecnología para el bien. Desde su inicio, hace cinco años, la aplicación Samsung Global Goals ha recaudado más de 20 millones de dólares gracias a los casi 300 millones de usuarios que utilizan un smartphone, tableta o reloj Galaxy. Además, el trabajo conjunto de Samsung y el PNUD por medio de la iniciativa Generation17 continúa inspirando a jóvenes líderes extraordinarios en todo el mundo, que están movilizando a sus comunidades para promover los Objetivos Globales.

