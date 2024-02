TikTok y Cannes se unen para lanzar la tercera edición de #TikTokShortFilm

Desde clips de tus películas favoritas hasta críticas y recomendaciones, TikTok se ha convertido en un lugar único que reúne a creadores, artistas, cineastas y entusiastas del séptimo arte para descubrir, crear y compartir historias que los han cautivado desde la pantalla.

Celebrando su posición como socio oficial del Festival de Cannes por tercer año consecutivo, TikTok trae de vuelta la tercera edición de la competencia de cortometrajes #TikTokShortFilm, concurso dedicado a buscar y enaltecer a los nuevos talentos cinematográficos que han encontrado en la plataforma una oportunidad única de presentar sus historias a una comunidad de más de mil millones de personas alrededor del mundo.

Del 21 de febrero al 15 de marzo de 2024, TikTok invita a los creadores colombianos a ser parte de una competencia donde usuarios de más de 55 países podrán participar con historias de más de 1 minuto de duración y en formato vertical que usen el hashtag #TikTokShortFilm. Los términos y condiciones del concurso se pueden consultar aquí, así como los requerimientos completos para poder participar.

Los ganadores de las tres categorías (Gran Ganador, Mejor Guión y Dirección) serán seleccionados por un aclamado jurado con personalidades de la industria audiovisual y serán invitados por TikTok a presentar su trabajo durante la ceremonia #TikTokShortFilm que tendrá lugar entre el 22 y 23 de mayo en Cannes, Francia, en el marco de la 77ª edición del Festival de Cannes. El Gran Ganador recibirá un premio en efectivo de €10,000m alrededor de $42 millones de pesos colombianos, mientras que los ganadores de las categorías de Mejor Guión y Dirección recibirán €5,000, alrededor de $21 millones de pesos colombianos, cada uno en apoyo a sus próximos proyectos creativos.

Una plataforma para cineastas consagrados y talentos emergentes

El amor de la comunidad de TikTok con la industria del entretenimiento y el cine se refleja en el crecimiento de la comunidad de #TikTokShortFilm. En el último año, se han creado más de 2 millones de videos con este hashtag, lo que significa un aumento de casi 180% en comparación con el número de contenidos generados en 2022.

#TikTokShortFilm ha ayudado a definir el papel de TikTok como plataforma de lanzamiento para talentos emergentes y cineastas consagrados de todo el mundo. Desde su lanzamiento en 2022, este concurso en alianza con el Festival de Cannes ha empoderado a muchos creadores para convertir su pasión en nuevas oportunidades profesionales que les ayude a debutar de forma profesional en la industria del entretenimiento. Ése es el caso de los ganadores de las dos ediciones de esta competencia de clase mundial:

• Shin'ichirō Ueda, el Gran Ganador de #TikTokShortFilm 2023 por el cortometraje Rental Subordinates, fue parte de la función inaugural del Festival de Cannes. La edición 75 del festival de cine más importante del mundo inició sus actividades con la proyección de Coupez!, dirigida por el reconocido Michel Hazanavicius. Esta película es un remake de One Cut of the Dead, cinta japonesa que fue filmada en 2017 por el propio Shin'ichirō.

• Madalena Aragao y Lucas Millions Dutra ganaron el premio al Mejor guión en la edición 2023 de #TikTokShortFilm con su cortometraje Nós na Cabeça. Esta historia fue ganadora de la categoría "Revelación del Año" en la XXVII gala de los Golden Globes de Portugal, uno de los premios de entretenimiento más prestigiosos de aquel país. Tras estos reconocimientos, Lucas también ha conseguido contratos con las principales cadenas de televisión portuguesas y actualmente escribe y dirige una webserie para Channel 4.

• Claudia Cochet, ganadora de #TikTokShortFilm 2022 a Mejor guion por el cortometraje Modern Princess, se ha ido posicionando en la industria gracias a su triunfo en este concurso. Tras la competencia, ella ha sido invitada a numerosos festivales de cortometraje, ha coescrito dos guiones de largometrajes e incluso dirigió ya el piloto de una serie para una plataforma.

"Desde que empezamos a publicar en TikTok, han pasado todo tipo de cosas increíbles", afirma Matej Rimanić, ganador del Grand Prix de #TikTokShortFilm en su primera edición por el cortometraje Love in Plane Sight. "He tenido la oportunidad de organizar la mayor campaña turística de TikTok en Eslovenia y he conseguido un puesto en Dunking Devils Studios, la mejor agencia de creación de contenidos de la plataforma en la región del Adriático. Invito a todos a ser creadores y no solo consumidores de contenidos. Y así verán cómo se presentan las oportunidades".

Una nueva ventana [vertical] al cine del mundo

El cine se despliega a lo largo del mundo vertical de TikTok. Nuestra plataforma ofrece a toda la audiencia –creadores, cinéfilos y expertos de la industria alrededor del planeta– la oportunidad de expresarse, conectar con una comunidad global y compartir historias inolvidables que han ocurrido delante y detrás de la cámara. Artistas y estrellas internacionales, técnicos, actores de doblaje, utileros, dobles de acción, directores y estudios por igual comparten en TikTok su vida cotidiana, momentos favoritos, miradas únicas a las alfombras rojas más exclusivas y mucho más.

Al ser sinónimo de nuevas formas de narrar historias en videos verticales de formato corto, TikTok fomenta e impulsa la creatividad de sus más de mil millones de usuarios alrededor del mundo. Con ello, esta plataforma influye positivamente en la industria del cine y el entretenimiento en general a medida que sigue evolucionando. Además del concurso #TikTokShortFilm, TikTok también ha forjado alianzas con destacadas instituciones culturales, escuelas y asociaciones con quienes busca seguir celebrando y compartiendo con el mundo la creatividad y la pasión de las nuevas generaciones.

La plataforma es también el lugar donde nacen las tendencias que llaman la atención de los cinéfilos del mundo. En Francia, por ejemplo, hace unas semanas una película despertó la atención y la curiosidad de los usuarios, convirtiendo a Le consentement, dirigida por Vanessa Filho, en un éxito absoluto. La cinta se ha convertido ya en un auténtico fenómeno en TikTok, con usuarios compartiendo sus emociones y reflexiones tras ver el filme. El entusiasmo de la comunidad cinéfila de TikTok ayudó a potenciar la popularidad del filme, llevándolo a lo más alto de la taquilla con más de 600,000 entradas vendidas a la fecha.

Por otro lado, en Estados Unidos, la cinta Saltburn, protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi, ganó la atención de la comunidad de #FilmTok gracias a sus personajes únicos y secuencias. Esto se tradujo en más de 160,000 publicaciones con el hashtag #SaltBurn en nuestra plataforma y la conversación alrededor de esta película fue tan popular que Jacob Elordi mencionó a TikTok durante la noche en que fue presentador de Saturday Night Live.

