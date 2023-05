Lanzan plataforma para que más de 10.000 colombianos aprendan gratuitamente sobre e-commerce y dropshipping

A pesar del complejo panorama macroeconómico del 2022, el comercio electrónico alrededor del mundo no dejó de presentar índices positivos; en Colombia a cierre de 2022, las transacciones a través de medios digitales aumentaron un 22,1% en comparación con el 2021, tras registrar 332,4 millones; mientras que el total facturado subió un 38,4%, alcanzando los $55,2 billones.

Lo anterior, demuestra la oportunidad que tienen millones de emprendedores a través del comercio electrónico, puesto que este se convirtió en la puerta de entrada al mercado de nuevas marcas, que logran llegar a sus públicos objetivos sin tener una sede física.

Sin embargo, el reto está en democratizar el acceso a este ecosistema; por lo tanto esto llevó a tres empresarios: Santiago Ospina, Alexander Díaz y Santiago Chaves a desarrollar X4all, una plataforma próxima a salir al mercado y que busca ser una herramienta de dropshipping, con más de 4.000 productos de diferentes categorías y 800 proveedores, pero más allá de eso, busca que más de 10.000 colombianos aprendan de forma gratuita sobre e-commerce con expertos de la industria.

¿Qué es el Dropshipping?

Según Shopify, el dropshipping es un método de envío y entrega de pedidos minoristas en el que no es necesario que la tienda tenga los productos que vende en el almacén o tienda. El vendedor vende un producto, lo compra a un tercero y se envía directamente al cliente.

“Este espacio, no es más que una comunidad de e-commerce que busca brindar oportunidades de crecimiento y aprendizaje a sus usuarios de manera gratuita y fácil, puesto que buscamos enseñar desde lo más básico hasta lo más profesional a través de mentorías, educación de calidad y recursos. En ese sentido, nosotros pondremos a disposición toda la información que hemos adquirido en más de 5 años trabajando en estos espacios digitales con el fin de transformar la vida de otras personas”, señaló su cofundador y CEO, Santiago Ospina.

El modelo de dropshipping se destaca en el mundo del comercio electrónico debido a sus grandes ventajas, una de ellas es que el usuario no lidia con productos físicos; no requiere almacén; no se necesita de una inversión; la logística, suele encargarse de llevarla adelante la plataforma que centraliza este tipo de modelo. Gracias a esta popularidad, el mercado global de dropshipping se valoró en US$225 mil millones en 2022 y se espera que alcance los US$1,804 mil millones para 2032, por lo que crecería a una tasa compuesta anual de 23,16% durante el período pronosticado, según la última investigación de mercado de la firma Polaris Market Research.

Ospina explica que este ecosistema tiene grandes oportunidades para cualquier tipo de persona, sin importar su edad, su género o su raza, no hay fórmula secreta para lograr resultados, por lo tanto, para que funcione y se genere las rentabilidades, se requiere de disciplina, una guía concreta y una herramienta que permita escalar ventas, evitando los problemas logísticos y el poco inventario, entre otras cosas.

Es por ello que, X4all además de ser una plataforma en donde los usuarios podrán seleccionar entre una variedad de productos qué interés, tendrá ventajas, pues no se cobrará ningún tipo de comisión, ni costos de registro; también le permitirá a los usuarios tener acceso exclusivo a productos y contenido multimedia con posibilidad de reserva de inventario; pago inmediato una vez se haga una entrega efectiva; integración fácil y rápida con Woocommerce y Shopify; automatización con SMS, WhatsApp, voz, llamadas y correo electrónico, e incluso, un módulo de gestión de novedades en tiempo real y tablero de control, entre otras tantas cosas.

“Teniendo en cuenta esto, y que somos nuevos en el mercado, nuestro objetivo es poder terminar el año con más de 10.000 usuarios y ventas en 4 países: Colombia, Panamá, Ecuador y México. Además de generar una facturación que supere los $100.000 millones mensualmente”, destacó el CEO.

En medio de una industria tan dinámica como la del comercio electrónico, estos espacios buscan ser una oportunidad de crecimiento, puesto que su fin es que las personas puedan ingresar a este universo, que no solo aporta al crecimiento personal, sino a la economía del país.

