Chat GPT: una mirada desde la docencia 

La Inteligencia Artificial entendida como sistema que imita a la inteligencia humana para realizar diversos tipos de tareas, se ha manifestado de múltiples formas como chatbots, para comprender de manera eficaz los problemas de un cliente y proporcionar respuestas más rápidas; asistentes inteligentes para analizar información; motores de recomendación para sugerir series y programas de TV y actualmente aplicaciones como ChatGPT, herramienta especializada en el diálogo.

Ante este escenario, la Fundación Universitaria Área Andina abrió un espacio de conversación donde Martha Castellanos, vicerrectora nacional de Areandina; Paula Rodríguez, Donatti, directora de Comunicaciones EDUTIC; Teresa Flórez Peña, directora nacional de Desarrollo Docente de Areandina y Olga Ramírez Torres, decana de la facultad de Educación de Areandina, analizaron con varios expertos acerca de cómo la inteligencia artificial impacta la educación superior.

De acuerdo con la vicerrectora Castellanos, ChatGPT es una herramienta de gran potencial para el mejoramiento de la educación, ya que permite aprovechar su capacidad como medio tecnológico y pedagógico para docentes y estudiantes.

“Desde Areandina no buscamos inducir a estos modelos de inteligencia artificial, sino aprovechar su potencial. Los estudiantes están teniendo acceso a este modelo y lo mejor es que lo tengan mediado desde la educación, que permita que con esta herramienta tengan mejores procesos de aprendizaje y generar dinámicas en las cuales aprovechen al máximo las nuevas tecnologías y saquen lo mejor del pensamiento crítico y del debate, procesos que solo pueden hacer los seres humanos”. expresó.

Por su parte, Paula Rodríguez Donatti, directora de comunicaciones EDUTIC, resaltó que “estamos una era en la que los diversos escenarios de contenidos van a una velocidad exponencial, por lo que tenemos que dar pasos agigantados y ver cómo compatibilizamos la inteligencia artificial con lo que hacemos a diario”

ChatGPT, oportunidad y desafío

Durante el conversatorio, diversos académicos de Areandina compartieron sus vivencias en torno al uso de ChatGPT en las aulas, una experiencia que para muchos resultó valiosa tanto para los docentes como para los estudiantes en formación.

Para Fernando Naranjo Grisales, docente del departamento de Informática Educativa, “al hacerle una pregunta para un ensayo, la respuesta no fue muy acertada. Si bien la herramienta no te elabora un ensayo, sí genera buenas ideas para escribir uno nuevo. Lo que nos llevó a usar otros recursos como YouChat donde se encontraba el contenido contextualizado y brindaba referencias para el ensayo de una manera más completa. Luego pasamos por ATOS para conocer la redacción, Language Tool para revisar ortografía y por último Turnitin, que demostró que las similitudes de los ensayos de los estudiantes eran muy bajas, es decir, que no había plagio entre los artículos de los estudiantes. Chat GPT es una herramienta perfecta para empezar a escribir un artículo si no se tiene nada en la mente, crea una tremenda explosión de creatividad”.

Se destaca que ChatGPT ofrece múltiples posibilidades y puede ser utilizado de diferentes maneras para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Algunos temen que el uso de esta herramienta disminuya la lectura de los estudiantes, pero en realidad sucede lo contrario, ya que la experiencia en el aula se vuelve más significativa para el estudiante y el docente, lo que enriquece el conocimiento transmitido.

Jorge Luis Quintero, docente de Radiología e Imágenes Diagnósticas, expresó su opinión sobre el uso del ChatGPT en el aula. Según Quintero, aunque las nuevas tecnologías generan más tecnologías, algunos puestos de trabajo pueden llegar a eliminarse en un futuro. En cuanto a ChatGPT, el docente señaló que tiene ciertas limitaciones y no es totalmente seguro, por lo que anima a los estudiantes a buscar información en otras fuentes para mejorar su proceso formativo. Si bien hay docentes receptivos y a la vanguardia en el uso de esta herramienta, también existen

escépticos que adoptan una actitud crítica o que cuestionan la validez de las respuestas proporcionadas por una Inteligencia Artificial. No obstante, considera que la herramienta es útil para la enseñanza, ya que permite ampliar y profundizar el contenido de las clases, así como para medir el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes.

