Así se vivió el Día del Publicista

La Revista P&M reconoce la importancia de los publicistas por esto en aras de celebrar su día el pasado 4 de diciembre, invitó a tres expertos Shirley Suárez, gerente general en Ikonozu Publicidad y Mercadeo, Juan Sebastián Jaramillo, socio y director Creativo de Básica y Paula Villa, directora de cuentas de Contenidos el Rey.

La moderación estuvo a cargo de la carismática y creadora digital Manuela Villegas, quien resaltó la importancia de la profesión e incentivo a los expertos a contar sus desafíos de crecer como publicista, percances al empezar en el mercado, y una actualización de lo que está pasando en la publicidad.

¿Qué querían ser cuando grandes?

Por su lado, Juan Jaramillo, socio y director Creativo de Básica, respondió que “yo quería ser artista, escritor, cineasta, pintor, teatrero, fotógrafo, ilustrador, o sea quería hacer todo lo que fuera arte”. Sin embargo, un test de orientación vocacional lo llevó por el camino de la publicidad.

Aunque no fue el caso de todos los expertos, finalmente todos llegaron a la publicidad y aseguran que no se arrepienten de su decisión. No obstante, creen que el campo ha cambiado a lo que inicialmente les enseñaron. Por esto invitan a los actuales profesionales que actualicen su conocimiento constantemente.

“Lo más difícil en este negocio es que uno tiene que desaprender. Aprender es muy fácil, pero desaprender le cuesta mucho al cerebro, ya que no está diseñado para desaprender”, aseguró Shirley.

Errores tétricos para un publicista

Los invitados del especial no estuvieron exentos a problemas comunes como que al jefe no le guste el contenido y exija que se vuelva a grabar pero con plata del bolsillo del culpable. Otro error caótico, citar a un evento a todas las personas con fecha correcta pero confundir al equipo con la fecha y que ninguno asista al evento planeado.

Por otro lado, uno de los temas actuales es la inteligencia artificial que se ha incluído en todas las áreas. Por esto, Manuela preguntó a los expertos si creen que esto interferirá en la empleabilidad de los publicistas.

“Tenemos herramientas que nos van a hacer mucho más fácil nuestro trabajo, pero nuestro trabajo va a seguir un rato” concluyeron los expertos. Es decir, aseguran que la tecnología es un complemento y se puede sacar provecho de las herramientas.

Además concluyeron que las marcas deben cambiar la lógica y dejar de estar al margen de lo político, con el fin de acercarse a las nuevas audiencias. “Yo creo que el futuro más próximo es la conversación social”, asegura Paula.

Las marcas deben desaprender y ser más humanas, de este modo, el papel de los publicistas en este caso es orientar a las compañías a aportar socialmente al país. “Nosotros tenemos que buscar cómo las marcas mejoran el mundo, ayudan a las audiencias y a sus colaboradores”, aseguran los expertos.

Prosiguieron diciendo que: “No estamos llamados a hacer marcas bonitas por bonitas, estamos llamados a hacer conciencia ciudadana, a tener en cuenta todo lo que pasa en nuestro planeta y en la humanidad. Estamos llamados a marcar la diferencia con el presupuesto más grande como el de la publicidad”.

Teniendo en cuenta que la publicidad puede adaptarse y contribuir más al país con proyectos de innovación social, el publicista puede sacar provecho de la creatividad involucrando contingencias actuales, temas sociales y políticos, impactando audiencias y a la vez generar ingresos.

