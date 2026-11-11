El remake de Ocarina of Time vende 5,2 millones de unidades en cuatro días

La nueva versión del clásico de 1998 encabeza la celebración por los 40 años de la saga Zelda, que Nintendo extenderá en 2027 con una gira de conciertos y una película de acción real.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 vendió más de 5,2 millones de unidades en el mundo durante sus primeros cuatro días en el mercado, tras su lanzamiento global del 5 de noviembre. Según datos internos de Nintendo, que suman ventas físicas y digitales, el título se convirtió en el juego publicado por la compañía con la venta más rápida en la historia de Switch 2, tanto a nivel global como en Estados Unidos, Canadá y América Latina.

El juego reconstruye por completo el original que Nintendo lanzó en 1998 para Nintendo 64, en el que Link recorre el reino de Hyrule a lo largo de dos épocas. La nueva versión incorpora gráficos rehechos, música orquestal, actuación de voz, más escenas cinemáticas y un nuevo manejo de cámara y movimiento. Entre los cambios figuran el salto manual, la opción de correr, el control libre de la cámara, voces completas y un nuevo registro de misiones. Con estos ajustes, Nintendo presenta el título como puerta de entrada a la saga para jugadores que no conocieron la versión original. 80

Las cifras frente a otros lanzamientos

Para dimensionar el resultado sirve mirar el tamaño de la consola. Switch 2 sumaba 26,35 millones de unidades vendidas al 30 de septiembre de 2026, incluidas 2,67 millones en el trimestre de julio a septiembre, lo que ubica las ventas de Ocarina of Time en una proporción cercana a una de cada cinco consolas en el mercado. El dato también supera el arranque de otros lanzamientos recientes de la compañía: Pokémon Pokopia, exclusivo de Switch 2, salió el 5 de marzo y vendió 2,4 millones de copias en sus primeros cuatro días. instant-gamingtweaktown

En Reino Unido, donde la medición pública solo cubre el formato físico, Christopher Dring, de The Gaming Business, reportó que el remake firmó el segundo mayor lanzamiento de un Zelda en la historia del país, con un debut 35% mayor que el de Breath of the Wild en Switch y Wii U en 2017. Sus ventas de la primera semana equivalen a cerca de la mitad de las de Tears of the Kingdom, y el juego también encabeza las listas físicas británicas como el mayor lanzamiento en caja de 2026. Ocarina of Time remake has UK’s second-biggest Zelda launch of all time, biggest physical game launch of 2026 +2

La crítica acompañó las ventas. Al momento del lanzamiento, el juego sumaba un puntaje de 96 en Metacritic con 81 reseñas, lo que lo convierte en el título con mejor calificación de Nintendo Switch 2, según el medio especializado The Shortcut.

Un aniversario con varios lanzamientos

Nintendo enmarca el juego en la celebración de los 40 años de The Legend of Zelda, cuyo primer título salió en Japón en 1986. Una semana antes del remake, el 29 de octubre, la compañía puso en tiendas la primera consola de edición especial de Switch 2, un modelo conmemorativo atado al lanzamiento de Ocarina of Time con un precio de 519,99 dólares; las preventas de esa edición se agotaron y los revendedores llegaron a ofrecerla por más de 800 dólares. El calendario sigue en 2027 con una gira mundial de conciertos dedicada a la música de la saga y con el estreno en salas de la película de acción real de The Legend of Zelda, previsto para el 30 de abril.

Desde la óptica del mercadeo, el orden de los lanzamientos responde a una lógica de franquicia. El remake llega seis meses antes de la película y le entrega la historia a una generación que no tuvo Nintendo 64, mientras la edición especial de la consola y los conciertos se dirigen a los adultos que jugaron el original en 1998. Si la película repite la ruta de otras adaptaciones de videojuegos recientes, el juego tendrá una segunda ola de ventas en 2027, ahora entre espectadores que llegan a la saga desde el cine.