Spotify lanza Audiobooks in Premium en Colombia

Desde el 7 de octubre, los suscriptores elegibles de Spotify Premium en Colombia tienen acceso a 12 horas mensuales de audiolibros, incluidos en su suscripción, con un catálogo global de más de 350.000 títulos.

Spotify amplió su oferta de audiolibros a Colombia. Desde el 7 de octubre de 2026, los suscriptores elegibles de Spotify Premium tienen acceso a 12 horas mensuales de escucha incluidas en su suscripción, una apuesta que busca ampliar las posibilidades de descubrimiento y consumo de libros en formato de audio.

La expansión hace parte de la estrategia global de la plataforma para llevar los audiolibros a más de 180 mercados y facilitar el acceso a este formato desde su aplicación. La iniciativa también abre nuevas oportunidades para que autores y editoriales lleguen a otras audiencias.

Spotify integra más de 350.000 audiolibros

Los suscriptores elegibles de Premium en Colombia podrán explorar una biblioteca global con más de 350.000 títulos. El catálogo incluye publicaciones de Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Laguna Libros, además de obras de autores colombianos como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Laura Restrepo.

Con esta oferta, Spotify incorpora los audiolibros a su ecosistema de contenidos y amplía las alternativas disponibles para sus usuarios, que podrán acceder a títulos literarios directamente desde la aplicación.

Recomendaciones y funciones para escuchar

La experiencia incluye una pestaña dedicada a los audiolibros, con recomendaciones personalizadas a partir de los hábitos de escucha de cada usuario. La plataforma también incorpora herramientas diseñadas para facilitar la continuidad de la reproducción en diferentes momentos del día.

Entre ellas se encuentra el marcador automático, que guarda el punto en el que se interrumpió la escucha, y el temporizador de apagado, que permite programar el momento en que se detiene la reproducción.

Otra de las funciones disponibles es Page Match, que permite pasar de un libro físico o electrónico a su versión en audio. La herramienta ayuda a encontrar el punto correspondiente en el audiolibro para continuar escuchando desde donde el usuario dejó la lectura.

La llegada de Audiobooks in Premium a Colombia amplía la oferta de contenidos de Spotify en el país y suma los libros en audio a las opciones de entretenimiento y descubrimiento disponibles para los suscriptores elegibles.

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