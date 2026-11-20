La plataforma bogotana de emprendimiento, producida por Páramo, cambió de nombre, amplió su programación y cuenta con Visa, LATAM Pass, Coca-Cola, Isuzu y TikTok como aliados de su cita del 25 al 29 de noviembre.

En Bogotá, varias ferias de emprendimiento funcionan como canal de venta directa para marcas pequeñas de moda, hogar, belleza, accesorios y gastronomía que no tienen tiendas propias ni presencia en grandes superficies. Vassar figura entre las más grandes de ese circuito: según la organización, sus primeras nueve ediciones convocaron a cerca de 380.000 asistentes y a 3.492 emprendedores, y la feria pasó de 235 marcas en su debut a más de 400 en las versiones recientes.

En 2026 el evento cambió de nombre a Vassar Festival de Creadores y sumó música en vivo, talleres, librerías, cafés y una oferta gastronómica más amplia, con el propósito de que la visita gire alrededor de descubrir y aprender, además de comprar. Para la industria del mercadeo, el cambio convierte una vitrina de ventas en un formato de experiencia, con una programación que invita a quedarse y con espacios pensados para que las marcas patrocinadoras participen del recorrido.

Detrás de Vassar está Páramo, la empresa que produce el Festival Estéreo Picnic (FEP). La relación entre ambos eventos lleva varios años: en 2024, Vassar instaló 118 emprendimientos dentro del FEP, entre ellos 24 marcas de la iniciativa Hecho en Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; en 2025 volvió por cuarta vez al festival musical con una zona cercana al escenario principal, y en marzo de 2026 repitió presencia en el Parque Simón Bolívar.

El paso a festival acerca a Vassar al modelo de negocio que Páramo aplica en sus eventos musicales, donde la boletería, la programación cultural y los patrocinios sostienen la experiencia. En el FEP 2026, por ejemplo, varias marcas tomaron escenarios completos como territorio propio, con nombres como Estéreo Picnic Smirnoff, Bosque Samsung y Un mundo distinto Adidas. Vassar traslada esa lógica de territorios de marca a un evento cuyo producto central son los emprendedores.

La décima edición, del 1 al 5 de julio en el Parque El Country, estrenó el nuevo formato. La organización rediseñó los recorridos de los pabellones y la zona verde, instaló un escenario 360 para conciertos y activaciones de marca, abrió espacios con librerías, cafés y talleres interactivos dentro de los pabellones y transmitió partidos del Mundial para retener al público en plena temporada futbolera.

La comunicación del relanzamiento giró alrededor de “Hecho por”, una campaña conceptual que pone el foco en las razones, intuiciones y necesidades que llevan a cada emprendedor a crear su marca, bajo la línea “Todo está hecho por alguien”. El mensaje desplaza el protagonismo del producto hacia la persona que lo crea, un recurso que diferencia la oferta de Vassar frente a la de los grandes comercios en temporadas de alto consumo.

La Navidad como nueva temporada

Del 25 al 29 de noviembre, el Parque El Country recibe la primera edición del Festival de Creadores dedicada por completo a la Navidad, bajo el concepto “Regálate Navidad”. Cerca de 400 emprendedores ocupan Plaza Vassar y los pabellones 1 y 2, mientras el pabellón 3 concentra los restaurantes. Con estas fechas, Vassar adelanta su cita de fin de año, que en 2025 ocurrió del 9 al 14 de diciembre, y la hace coincidir con el Black Friday del viernes 27, cuando los expositores ofrecen promociones.

La programación incluye un árbol de 10 metros que el público puede recorrer por dentro, una pista de hielo, talleres de coronas de Adviento y casas de jengibre, la obra familiar “Llegó la Navidad”, un espacio para mascotas y presentaciones de Misi, Los 50 de Joselito y Sebastián Yepes. La pista de hielo funciona además como mecanismo de conversión: el acceso se habilita al mostrar los recibos o paquetes de compras hechas en el festival, lo que conecta la atracción principal con la venta de los emprendedores.

La boletería cuesta $16.000 de miércoles a viernes y $20.000 el fin de semana, con un paquete familiar de cuatro entradas con descuento cercano al 30%, ingreso gratuito para menores de 10 años y un pasaporte de talleres válido para los cinco días. La organización espera unas 45.000 personas durante la semana.

Marcas dentro de la experiencia

Según la organización, más de 85 marcas han patrocinado Vassar a lo largo de su historia. En la edición navideña, Visa y LATAM Pass ocupan el lugar de patrocinadores principales con una integración atada a su programa de lealtad: las compras con tarjetas Visa LATAM Pass dentro del festival acumulan millas, los tarjetahabientes tienen un espacio VIP con bebidas y snacks, y una búsqueda de paletas escondidas con destinos de LATAM Airlines premia a los asistentes con millas. El modelo vincula el gasto en marcas pequeñas con un beneficio que administra una marca grande.

Coca-Cola lleva al festival su caravana navideña, uno de los activos más reconocibles de la marca en temporada, como punto de fotos durante los dos primeros días. Isuzu, por su parte, adaptó un camión como tienda en Plaza Vassar y participó en la selección del espacio junto con Vassar y la Asociación de Emprendedores de Colombia, en una curaduría que revisó más de 2.000 postulaciones.

Otras marcas entran a la experiencia desde los servicios. Envía instaló un punto de empaque de regalos con diseños navideños en el pabellón 2 y apoya el transporte de mercancía de emprendedores que llegan de otras regiones, mientras Enalia ocupa un espacio de bebidas en la zona de restaurantes.

TikTok participa con capacitación para los emprendedores y apoyos de capital de hasta US$10.000. La alianza conecta con el frente digital que Vassar abrió en diciembre de 2025, cuando lanzó Vassar Live Shopping: transmisiones diarias en TikTok e Instagram para que compradores de otras ciudades o países adquirieran productos en tiempo real mientras alguien recorría la feria, con despachos directos desde el evento.

La selección de expositores también pasa por criterios de mercadeo. Vassar mantiene la convocatoria abierta todo el año, cierra la selección de cada edición alrededor de un mes antes y evalúa identidad de marca, comunicación, presentación visual, desarrollo digital y visión empresarial, además de generación de empleo y formalización. Cerca del 70% de los participantes tiene una empresa constituida legalmente, y para la edición navideña la curaduría priorizó productos aptos para regalo y con precios variados.

Las cuentas para los expositores parten de un stand que cuesta entre $4 millones y $10 millones, según tamaño y características, frente a una venta promedio cercana a $35 millones por emprendimiento en cada edición. Con esa base, Vassar proyecta una facturación conjunta de $14.000 millones para la semana navideña y reporta ventas acumuladas superiores a $144.000 millones en su historia. En cada convocatoria, cerca del 20% de las marcas participa por primera vez.

La edición de noviembre suma, además, programas con entidades públicas y privadas. En alianza con la Cámara de Comercio de Cali, más de 50 emprendimientos del Pacífico afectados por el terremoto de agosto participan sin costo, con alojamiento, tiquetes y traslado de mercancía donados por aliados. El programa Vitrinas Comerciales de Colsubsidio, Páramo LAB y Vassar llevan 75 empresas, para un total de más de 90 mipymes impulsadas por estos programas, y la Asociación de Emprendedores de Colombia, con más de 400 marcas afiliadas, trabaja con Vassar y Páramo en la preparación de los participantes.

El siguiente paso del formato apunta fuera de Bogotá. A finales de 2025, la organización anunció cuatro ediciones para 2026, una de ellas en otra ciudad del país. En noviembre, María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar, ubicó la gira nacional en 2027, con Medellín, Cali y Barranquilla en conversación y sin fechas oficiales.

Para las marcas, la evolución de Vassar ofrece un tipo de contacto distinto al de la pauta tradicional: presencia dentro de un plan familiar, junto a un público que llega con intención de compra y en las semanas de mayor gasto del año. Para Páramo, el festival amplía a un calendario comercial el modelo de patrocinios que ya funciona en sus eventos musicales. La gira de 2027 pondrá a prueba si ese esquema, construido alrededor del público bogotano, encuentra la misma respuesta de asistentes y anunciantes en otras ciudades.