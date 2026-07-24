Kérastase lanza la experiencia inmersiva "Kérastase Society" en Bogotá

Del 24 al 26 de julio, el Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia será el escenario de una experiencia gratuita con distintos pasos y espacios, que busca acercar una marca de lujo a los consumidores, y donde las personas podrán conocer la marca, probar sus productos y realizarse un diagnóstico capilar profesional.

El lujo está cambiando. Hoy ya no se mide únicamente por la exclusividad de un producto, sino por la capacidad de ofrecer experiencias memorables, personalizadas, coherentes con la esencia y la arquitectura de las marcas y respaldadas por conocimiento experto.

Bajo esta visión, Kérastase, la marca de lujo profesional para el cuidado capilar de L'Oréal Groupe, presenta por primera vez en Colombia Kérastase Society, una experiencia abierta al público que convertirá durante tres días el Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia en un recorrido inmersivo donde la personalización, la sensorialidad y el conocimiento experto serán los protagonistas.

"Hoy el lujo ya no se define únicamente por un producto excepcional, sino por la capacidad de crear experiencias memorables y profundamente personalizadas. Las personas en Colombia y en nuestra región buscan marcas que entiendan que el cuidado capilar también hace parte de su bienestar cotidiano. Con Kérastase Society queremos acercarlas a una experiencia donde el diagnóstico profesional y la recomendación experta se convierten en el punto de partida para descubrir el máximo potencial de cada cabello", afirma María Gabriela Uribe, directora de Marketing para la División de Productos Profesionales de L'Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina.

Como parte de esta experiencia, Kérastase integra su visión Beauty Techa través de K-Scan, una herramienta de diagnóstico capilar de alta precisión que, junto con el conocimiento de estilistas profesionales, permite analizar las necesidades específicas del cuero cabelludo y la fibra capilar para construir una rutina completamente personalizada.

Durante el recorrido, los asistentes descubrirán el universo Kérastase a través de espacios dedicados a las franquicias más icónicas de la marca, experiencias sensoriales inspiradas en la alta perfumería francesa y un diagnóstico capilar personalizado. Allí, la innovación tecnológica se integra con la experiencia de estilistas profesionales para ofrecer recomendaciones diseñadas según las necesidades de cada persona.

"Nuestros estilistas son el corazón de Kérastase. Son ellos quienes transforman la innovación científica en recomendaciones personalizadas y acompañan a cada persona a entender realmente lo que necesita su cabello. Con Kérastase Society queremos acercar esa experiencia profesional al consumidor y demostrar que el verdadero lujo está en recibir un cuidado hecho a la medida", agrega Uribe.

Esta experiencia llega en un momento de crecimiento para la industria de la belleza en Colombia. Según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el mercado de belleza y cuidado personal alcanzó ventas por 3.565 millones de dólares en 2025, impulsado por consumidores que privilegian cada vez más la innovación, la personalización y el respaldo profesional al momento de elegir productos y tratamientos.

Kérastase Society estará abierta al público del 24 al 26 de julio en el Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia. Con cupos limitados, la experiencia invita a descubrir una nueva forma de entender el lujo capilar: aquella que combina diagnóstico experto, ciencia, sensorialidad y el acompañamiento de estilistas profesionales para ayudar a cada persona a descubrir el máximo potencial de su cabello.

Kérastase Societyno se queda en el guion habitual de una activación de marca: no busca solo activar productos ni ofrecer una experiencia de hospitalidad, sino que cada espacio está diseñado para involucrar activamente a quien lo recorre, convirtiéndolo en protagonista de su propio momento de cuidado capilar, en línea con el posicionamiento de lujo y sensorialidad que caracteriza a la marca.