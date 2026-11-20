Un estudio de Harris X encargado por Amazon entre 1.012 compradores en línea muestra que siete de cada diez colombianos planean sus compras de temporada y que la moda, la tecnología y la belleza encabezan su lista.

Amazon Store abrió el 19 de noviembre una temporada de doce días de descuentos que va hasta el 30, con Black Friday y Cyber Monday como fechas centrales. De cara a ese periodo, la compañía encargó a la firma de investigación Harris X una encuesta entre 1.012 compradores en línea en Colombia, con resultados ponderados a nivel nacional y mayor representación de Bogotá (30% de la muestra), Antioquia (16%), Valle del Cauca (10%) y Atlántico (9%). Por edad, el grupo más grande corresponde a los millennials de 25 a 34 años (25%), seguidos por las personas de 35 a 44 (22%). Amazon presentó los resultados bajo el nombre "La lista de deseos de Colombia".

La moda encabeza las categorías que los colombianos suelen comprar en temporadas de descuento, con amplia ventaja sobre las demás:

Ropa, calzado o accesorios: 73%

Electrónica personal (celulares, tabletas, portátiles): 50%

Electrodomésticos: 41%

Belleza o cuidado personal: 34%

Juguetes, juegos o pasatiempos: 34%

Esenciales diarios (aseo, limpieza, abarrotes): 25%

Las preferencias cambian según el perfil del comprador. Entre los hombres, el 58% compra electrónica personal en estas fechas, y entre las mujeres, el 50% compra productos de belleza. Quienes tienen hijos llevan los juguetes al 44%, diez puntos por encima del total, y en Bogotá esa categoría llega al 40%.

Amazon concentró sus descuentos de temporada en esas mismas categorías, en productos seleccionados, sujetos a disponibilidad y con ofertas flash de vigencia limitada. La compañía anuncia rebajas de hasta 45% en ropa, 40% en zapatos y 35% en bolsos; hasta 40% en televisores, 35% en computadores y monitores y 30% en dispositivos inalámbricos; y hasta 35% en belleza, hogar y cocina, juguetes y algunas categorías de accesorios para carro y deportes.

Más planeación y más comparación

Frente al año pasado, la encuesta registra un comprador que dedica más tiempo a decidir. El 75% compara más precios entre sitios web, el 73% lee más reseñas y detalles de los productos y el 71% planea sus compras con anticipación en lugar de resolverlas sobre la marcha. Al mismo tiempo, el 77% se declara más propenso a comprar en rebajas y el 69% compra con más frecuencia en plataformas digitales, aunque en Cundinamarca, sin contar Bogotá, ese indicador baja al 48%.

El 55% de los encuestados está más dispuesto que el año pasado a darse un gusto o añadir artículos no esenciales al carrito, una cifra que en Antioquia sube al 64%. El 39% planea repartir sus compras no esenciales en partes similares entre regalos y consumo propio, y la mitad afirma que, en general, compra menos artículos no esenciales. Paula Villaseñor, líder de Comunicaciones para Amazon Stores, señala que "la lista de deseos muestra que los colombianos buscan calidad y variedad tanto para regalar como para darse un gusto". Villaseñor llegó a Amazon en diciembre de 2025, después de más de 17 años en Procter & Gamble, donde dirigió la comunicación corporativa para América Latina.

En cuanto al presupuesto, el 49% espera gastar lo mismo que el año pasado, el 32% prevé gastar más y el 15% planea gastar menos. Los más jóvenes y quienes tienen hijos anticipan los mayores aumentos: el 40% de las personas entre 18 y 24 años piensa gastar más, frente al 17% de los mayores de 55, y entre padres y madres la proporción llega al 37%, contra el 25% de quienes no tienen hijos. Cuando se hizo la encuesta, el 71% todavía no había hecho compras de fin de año.

Calidad y envío, por encima del precio

Al elegir dónde comprar, los colombianos ubican el precio final más bajo lejos de los primeros lugares. Apenas el 18% lo incluye entre sus tres criterios principales, mientras que el 33% prioriza obtener mayor calidad por su dinero, el 32% el envío gratis y el 28% un descuento genuino. Comprar todo en un mismo lugar y recibir el pedido rápido aparecen cada uno en el 24% de las respuestas, y el 87% coincide en que las compras de fin de año resultan más sencillas cuando encuentra todo lo que busca en una sola tienda.

La misma lógica aparece en las tácticas para estirar el presupuesto. El 30% concentra sus compras alrededor del Black Friday, el 29% compara el precio final del mismo artículo en varios comercios y el 28% aprovecha el envío gratis o los beneficios de una membresía que ya tiene. El Cyber Monday ocupa un lugar menor en la planeación, pues solo el 5% lo señala como su primera táctica y el 85% no lo incluye entre las tres principales. Las regiones también marcan diferencias: en Santander, el 44% espera el Black Friday para comprar lo que ya tenía en su lista, y en Valle del Cauca el 39% compara precios entre comercios, diez puntos por encima del promedio nacional.

Para el 82% de los encuestados, las devoluciones sencillas y una atención al cliente útil dan más seguridad al comprar regalos en línea, un porcentaje que sube al 88% entre los miembros de Prime. El 88% dice que un envío rápido y confiable lo hace sentir más tranquilo y el 80% asegura que saber exactamente cuándo llegará el regalo le quita estrés a la compra; en Bolívar esa proporción alcanza el 95%, mientras que en Cundinamarca, sin Bogotá, se queda en el 52%. Amazon apoya su oferta de temporada en Prime, una membresía que en Colombia cuesta $24.900 mensuales o $165.600 al año e incluye envíos internacionales gratis desde Estados Unidos, sin monto mínimo, en millones de productos elegibles, además de Prime Video y Prime Gaming.

Inteligencia artificial en el descubrimiento de productos

La encuesta también preguntó qué herramientas esperan usar los compradores al menos una vez durante sus compras de fin de año. Las recomendaciones personalizadas de una tienda o aplicación encabezan la lista con 42%, por delante de pedir ideas a amigos o familiares (39%) y de descubrir productos en redes sociales (34%). El 26% espera usar búsqueda por imagen o por inteligencia artificial para identificar un producto, y el 24% acudirá a un asistente de IA o chatbot para buscar ideas o comparar opciones.

El uso de estas herramientas varía según la relación del comprador con Amazon. Entre los miembros actuales de Prime, el 33% usaría un chatbot y el 50% las recomendaciones personalizadas, mientras que entre quienes no compran en la plataforma el interés por los asistentes de IA baja al 16%. En términos generales, el 65% considera que la IA, las listas de deseos y las recomendaciones hacen más placentera la experiencia de compra.

Para las marcas y los comercios que compiten en esta temporada, los resultados trasladan la conversación del porcentaje de descuento a la promesa completa de compra, que incluye el costo del envío, la fecha de entrega, la facilidad para devolver un producto y las herramientas que ayudan a decidir. Las diferencias entre regiones y generaciones apuntan, además, a mensajes de temporada diferenciados por territorio y por edad, en un país donde la compra digital avanza a ritmos distintos.