Con el Kicks, Colombia se convierte en el único país de las Américas con tres modelos e-Power, y Carlos Vargas, gerente de mercadeo de la marca, explica cómo la combinación de tradición y nuevas tecnologías sostiene esa apuesta.

Nissan llevó al Salón del Automóvil 2026 en Bogotá el Nissan Kicks e-Power, que llega a Colombia antes que a cualquier otro mercado fuera de Japón, y la Nissan Frontier Pro, primera versión híbrida enchufable de la pickup más conocida de la marca. Con estos lanzamientos, la compañía completa un año en el que amplió su portafolio para conductores con necesidades distintas y en el que Colombia ganó peso dentro de su estrategia regional. Carlos Vargas, gerente de mercadeo de Nissan Colombia, habló con P&M sobre ese recorrido y sobre lo que espera para el próximo año.

Según Vargas, la estrategia de 2026 buscó llevar productos a mercados y audiencias diferentes a lo largo del año. Nissan abrió el calendario con el Kait, una SUV compacta que llegó con una novedad de origen, ya que por primera vez la marca trajo a Colombia un vehículo fabricado en Brasil.

Después vinieron el Versa y el Sentra, dos sedanes emblemáticos que, de acuerdo con el gerente, mantienen un público importante en el país. La oferta creció luego hacia las SUV grandes con la Pathfinder, de origen estadounidense, con tracción 4x4 y un interior enfocado en el confort y el lujo, y con la X-Trail e-Power, que combina tracción 4x4 y tecnología híbrida para la ciudad y el off-road.

Tres hitos del año

Entre los logros de ese calendario, Vargas destaca primero el de la Qashqai e-Power. “Rompimos un récord Guinness con la Qashqai e-Power, que con un solo tanque de gasolina logró recorrer 1.980 km desde Bogotá hasta el Caribe colombiano y regresar hasta los Santanderes”, explica. Según el gerente, el recorrido le dio a la marca visibilidad a nivel mundial.

El segundo hito llega con la Frontier Pro y conecta con una relación de la marca con las pickups que suma más de 80 años en el mundo y seis décadas en América Latina. En Colombia, esa trayectoria pasó por la Patrol pickup y la Junior antes de la llegada de la Frontier con la D21, y desde los años noventa la compañía ha vendido más de 100.000 unidades de la Frontier en el país. La Frontier Pro suma a esa historia la primera versión híbrida enchufable del modelo, con un tamaño mayor al de las Frontier que circulan en Colombia, un interior pensado para el confort y una capacidad de carga 12% superior. “Es un hito que nutre y contribuye con el legado de Frontier”, afirma Vargas.

El tercer logro tiene que ver con el lugar de Colombia en el mapa de Nissan, porque el país fue el primero fuera de Japón en lanzar el Kicks e-Power y, con su llegada, se convirtió en el único de las Américas con tres modelos de esa tecnología a la venta: X-Trail, Qashqai y Kicks.

Para Vargas, esos hitos reflejan los dos rasgos que diferencian a Nissan en la categoría. Por el lado de la trayectoria, la marca lleva 66 años en Colombia vendiendo vehículos de todo tipo, una permanencia que, según el gerente, construye un sello de reputación y calidad que genera confianza en el consumidor. “Eso es una carta que no puede demostrar cualquier marca en Colombia”, señala.

Por el lado de la innovación, Vargas recuerda que Nissan fue la primera marca masiva en lanzar un vehículo eléctrico, el Leaf, y la primera en ofrecer el híbrido de rango extendido que la compañía comercializa como e-Power, un sistema en el que el motor a gasolina genera la energía y el eléctrico mueve el carro. Con la Frontier Pro, la marca lleva esa lógica a la línea de pickups. “Estamos demostrando que Nissan puede seguir ofreciendo la reputación, la tradición y la calidad característica de la marca con toda la innovación de las nuevas tecnologías”, dice.

Lo que viene en 2027

Vargas describe un mercado en transición, en el que los híbridos y eléctricos ganan terreno de forma progresiva en Colombia y en la región y ya se acercan a la mitad de los vehículos en el país, mientras los motores a gasolina conservan un mercado amplio. Por eso la marca mantiene ambas líneas en su portafolio.

Para el próximo año, el gerente espera que la transición se acelere. “En 2027 se va a consolidar el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos, sin duda, sobre todo las SUV”, anticipa. Vargas explica que los colombianos buscan cada vez más vehículos utilitarios de todos los segmentos y tamaños, y espera que esa preferencia se refuerce con crecimientos importantes en algunos segmentos.

En ese escenario, Nissan apuesta por sus nombres más reconocidos. En lugar de construir una línea electrificada aparte, la marca llevó la tecnología híbrida a modelos con trayectoria en el país, como la Frontier y el Kicks, sin retirar los sedanes y SUV a gasolina que conservan su público. Con la demanda de SUV en alza, el reto para 2027 estará en convertir la confianza acumulada en ventas dentro de los segmentos que más crecen.