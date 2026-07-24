Así cambia el formato de Colombiamoda este 2026

La feria pasa de unos pocos días a una semana completa, con foco en negocios, sostenibilidad y proyección internacional.

Medellín se prepara para una edición de Colombiamoda distinta a todas las anteriores. Del 25 al 31 de julio, la feria dejará de ser un evento de pocos días para convertirse en una semana completa de actividades, alineándose con el formato que usan las grandes capitales de la moda a nivel mundial.

La cifra es contundente: más de 600 marcas, cerca de 17.000 compradores especializados y 70.000 visitantes de 50 países pasarán por la ciudad. Pero el dato interesante no es solo el tamaño del evento, sino lo que ese cambio de formato revela sobre hacia dónde quiere moverse la industria de la moda en Colombia.

Extender la feria a siete días no es un simple ajuste de calendario. Para las marcas participantes, significa una ventana comercial mucho más amplia para cerrar negocios, generar contactos y ganar visibilidad frente a compradores internacionales que antes tenían menos días para recorrer la oferta.

En un evento donde se anuncian 33 pasarelas, desde la apertura con Vélez x J Balvin hasta el cierre a cargo de la marca peruana Ayni, cada marca gana más margen para diferenciarse en una agenda saturada de nombres.

El concepto que guía esta edición, "Uniqueness is the New Luxury", tampoco es casual. Apunta a que las marcas colombianas dejen de competir por precio o volumen y empiecen a construir valor a partir de identidad y autoría, un terreno donde el diseño local puede pelear de tú a tú con jugadores internacionales.

Para una marca mediana o emergente, esto se traduce en una oportunidad concreta: usar la feria no solo como vitrina de producto, sino como plataforma de posicionamiento de marca ante un público que incluye inversionistas y compradores globales.

El componente académico de esta edición , 45 espacios entre conferencias y encuentros centrados en sostenibilidad, con más de 120 expertos nacionales e internacionales, apunta en la misma dirección: posicionar a Colombia no como un punto de fabricación textil, sino como un lugar donde se discuten las tendencias que están moviendo la industria global.

La presencia de representantes de casas como Le Bon Marché (LVMH) o Karl Lagerfeld en la agenda de conocimiento eleva el estándar de conversación y le da a la feria un peso distinto frente a compradores que buscan algo más que un catálogo de productos.

La apuesta por la sostenibilidad, con un recorrido llamado la Ruta de la sostenibilidad que agrupa a decenas de empresas y un mercado dedicado a la moda circular, también responde a una exigencia cada vez más clara del mercado internacional: sin trazabilidad, reciclaje y responsabilidad ambiental, es difícil competir por atención y por presupuesto en los circuitos globales de compra.

El cambio de nombre hacia "La Semana de la Moda de Colombia"refleja un giro en la estrategia institucional de Inexmoda. La organización deja de presentar el evento únicamente como una feria local y empieza a plantearlo como parte de un circuito: paradas en distintas capitales de la moda donde las marcas colombianas y latinoamericanas se muestran ante audiencias internacionales.

Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, la meta es que Colombiamoda se consolide como una marca internacional que conecte a Colombia y Latinoamérica con el mundo desde su identidad propia, con paradas estratégicas en las principales capitales de la moda.

Ese giro también proyecta beneficios sobre el ecosistema completo alrededor de la feria: textileros, diseñadores emergentes, escuelas de moda y proveedores, que ganan una plataforma más grande y visible para mostrar lo que producen.

Con 143 eventos, 33 pasarelas y 45 espacios de conocimiento en un solo lugar, Colombiamoda 2026 no es solo la feria más grande en la historia del evento: es la prueba de que Inexmoda está evolucionando y proyecta este evento como un espacio comparable a los festivales de distintas categorías más grandes del mundo. La pregunta que queda abierta es si el mercado, compradores, marcas, medios y creadores de contenido, responde a la nueva escala.