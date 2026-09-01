Playbook Sessions: casos reales, taller de influencers y B2B en el MC Latam 2026

La agenda del segundo escenario del congreso propone formatos de trabajo distintos a los del escenario principal, ahonda en tipos de marketing con mayor especialización, y cierra con la premiación de Women to Watch 2026.

El Marketing Conference Latam 2026 operará con dos salones simultáneos, el Mainstage y Playbook Sessions, este último con agenda propia durante los dos días del congreso y con una programación que alternará contenido expositivo y trabajo en taller.

La agenda se repartirá de manera que el primer día tendrá casos de éxito y un workshop sobre influencer marketing a cargo de Match, mientras que el segundo estará dedicado al marketing B2B con conferencias y una clase de Lina Echeverri, antes de cerrar a las 5:30 de la tarde con la premiación de Women to Watch Colombia 2026.

Los casos de éxito del primer día partirán de trabajos ya ejecutados y llevarán la conversación desde la formulación teórica hacia decisiones concretas, con el punto de partida de cada proyecto, las restricciones de presupuesto o de tiempo con las que se trabajó y los ajustes que hubo en el camino.

Ese tipo de sesión interesa a quienes buscan referencias replicables dentro de sus propias operaciones, porque permite ver cómo se resolvió una necesidad puntual de negocio con los recursos disponibles, información que rara vez aparece en las presentaciones de tendencias.

Adicionalmente, se hará un workshop de influencer marketing que dictará Match, un formato que cambia la relación con la audiencia al suponer trabajo guiado durante la sesión en lugar de exposición frente a un auditorio que escucha.

El influencer marketing entró a la planeación de los anunciantes colombianos como una línea con presupuesto propio y con exigencias de medición equivalentes a las de otros canales, y la discusión sobre selección de creadores, negociación, cumplimiento y lectura de resultados sigue abierta en la industria, de modo que el taller permitirá entrar en esa operación con un detalle que una charla no admite.

El segundo día estará dedicado al marketing B2B, con conferencias que abordarán la disciplina desde distintos frentes y que convertirán la jornada completa en un bloque temático continuo dentro del salón.

El workshop de ese día estará a cargo de Lina Echeverri, con una clase de marketing B2B que supone un desarrollo con estructura pedagógica, distinto al de una conferencia que expone un punto de vista o presenta los hallazgos de una investigación.

Dedicarle una jornada completa al B2B responde a un desbalance conocido en la conversación pública del marketing en la región, construida alrededor del consumo masivo y de las marcas que le hablan al consumidor final, mientras las compañías que le venden a otras compañías trabajan con ciclos de decisión largos, comités de compra y métricas que no coinciden con las del retail.

A las 5:30 de la tarde del segundo día, Playbook Sessions cerrará su agenda con la premiación de Women to Watch Colombia 2026, el reconocimiento de Revista P&M a las mujeres que lideran el marketing y la comunicación en el país. El salón completará así dos días que habrán reunido casos de marca, dos sesiones de taller y un bloque de conferencias de B2B, y con ellos cerrará Marketing Conference Latam, un congreso que en cada edición orienta su programación hacia contenidos más especializados.