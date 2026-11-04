Colombina lanza HydraPop la primera paleta con electrolitos en Colombia

De acuerdo con datos de NielsenIQ (NIQ) Colombia, la categoría de bebidas hidratantes y deportivas ha registrado ritmos de crecimiento en consumo de hasta un 16,3%,

En Colombia, las bebidas isotónicas o rehidratantes han pasado de ser exclusivas del ámbito deportivo a formar parte de la rutina diaria para combatir el calor, la sed y el cansancio. Según NielsenIQ (NIQ) Colombia, la categoría registró un incremento en el consumo del 16,3%, impulsado principalmente por las elevadas temperaturas.

Para responder a esta nueva dinámica, Colombina lanza HydraPop, la primera paleta de agua de 70 gramos que une lo mejor de dos mundos: la intensa sensación de frescura que solo da un producto helado y la reposición de los electrolitos propia de una bebida funcional. Inicialmente, el producto estará disponible en el popular sabor fresa-kiwi e incorporará los minerales: Potasio, Sodio, Magnesio y Calcio, convirtiéndose en el aliado perfecto para combatir las jornadas de calor, sudor y cansancio del día a día.

“Con HydraPop estamos trayendo una innovación disruptiva para la categoría. Entendimos que los colombianos ya no solo buscan quitarse el calor con un helado; buscan funcionalidad y bienestar en su cotidianidad. Ser los primeros en llevar la reposición de electrolitos al formato de paleta nos permite capitalizar una tendencia masiva y acompañar a nuestros consumidores en esos momentos donde el agua o el helado tradicional ya no son suficientes”, afirma Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo de Colombina.

Lograr incorporar la mezcla de sales minerales característica de estas bebidas y conservar el buen sabor que se espera de una paleta fue el principal reto al diseñar el producto. A esto se suma el beneficio propio de su formato, ya que, al consumirse helada, refresca de manera más efectiva que el agua fría y aumenta la sensación de calmar la sed.

Dado que es un producto práctico para disfrutar en cualquier momento, el despliegue comercial se enfocará principalmente en las neveras azules de Colombina en el canal detallista (tiendas y minimercados de barrio), donde la marca concentra más del 80% de sus ventas en el segmento. Además, por su perfil innovador, contará con una amplia disponibilidad en supermercados y tiendas de conveniencia.

Con esta nueva línea, que llega para quedarse de manera permanente dentro del portafolio funcional de la compañía, Colombina proyecta ventas por encima los 5 millones de unidades.

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