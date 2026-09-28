Spotify activa en Colombia su programa de pagos a creadores y pone el foco en el videopodcast

El programa llega al país como parte de una expansión a más de 35 mercados y combina ingresos por consumo Premium, publicidad y patrocinios, en un momento en que buena parte de la audiencia de podcasts ya prefiere verlos.

Spotify anunció la llegada a Colombia de Spotify Partner Program (SPP), su programa de monetización para creadores de podcasts, que comenzará a operar en el país a partir de octubre de 2026 dentro de una expansión a más de 35 nuevos mercados.

El esquema reúne varias fuentes de ingreso: pagos según el consumo de videos por parte de usuarios de Spotify Premium, publicidad dirigida a quienes usan Spotify Free y a otras plataformas donde se distribuyen los podcasts, y los patrocinios que consiga cada creador, de los cuales conserva el 100 %. Estará disponible tanto para podcasts de audio como para videopodcasts.

El anuncio se apoya en un cambio de hábitos que la plataforma ya registra en el país. Según sus cifras, en 2026 casi seis de cada diez oyentes de podcasts en Colombia también los consumieron en video a través de Spotify. Durante el último año, el consumo mensual de videopodcasts creció cerca de 70 % y el número de podcasts con video en el país aumentó más de 50 %.

"Colombia tiene una comunidad de creadores que experimenta con distintos formatos y encuentra nuevas maneras de conectar con sus audiencias. Con la llegada de Spotify Partner Program queremos acompañar esa creatividad con más herramientas y oportunidades para que puedan llevar sus ideas más lejos, fortalecer la relación con sus comunidades y sumar nuevas formas de monetizar su contenido", señaló Esteban Cifuentes, Podcast Manager de Spotify para la Región Andina.

Para entrar al programa, los creadores deberán distribuir su contenido mediante Spotify for Creators, tener al menos tres episodios publicados, alcanzar 2.000 horas de consumo y contar con 1.000 oyentes únicos. Quienes ya cumplan con estos requisitos recibirán una notificación en la plataforma para aceptar los términos y condiciones.

La compañía explicó que a comienzos de 2026 redujo las condiciones de acceso con el fin de abrir la puerta a creadores emergentes, un segmento con peso en un mercado donde muchos proyectos de podcast nacen como iniciativas independientes.

La llegada de SPP también cambia la manera en que las marcas pueden aparecer en estos contenidos. Para los usuarios Premium, los anuncios dinámicos desaparecen de los videos inscritos en el programa, mientras que los patrocinios que los creadores integran directamente en sus episodios se mantienen.

En la práctica, el anunciante que quiera llegar a los suscriptores Premium dentro de esos videos lo hará a través de acuerdos con los creadores, y el inventario publicitario tradicional queda concentrado en la audiencia de Spotify Free. Cifuentes explicó el mecanismo de pago así: "Cada vez que un usuario Premium consume o interactúa con el contenido, Spotify calcula esa interacción y a final de mes realiza el pago correspondiente al creador". larepublica

El programa se lanzó primero en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, y la compañía reporta resultados en esos mercados desde entonces. De acuerdo con sus cifras globales, el consumo de videopodcasts aumentó 140 % desde el lanzamiento de SPP, y los pagos mensuales a los programas inscritos crecieron más de un tercio frente a enero. spotify

Con este movimiento, Spotify se suma a la competencia por los creadores de video en un terreno que hasta ahora dominaban las plataformas audiovisuales. Para los podcasters colombianos, el programa convierte la audiencia en una métrica con pago directo; para agencias y anunciantes, el videopodcast gana argumentos como formato de planeación, con audiencias medibles y creadores que ahora tienen incentivos para profesionalizar su producción y su relación con las marcas.