Xiaomi pone la vida útil del celular en el centro de su nueva serie REDMI Note 17

La línea llega a Colombia el 13 de octubre con cuatro modelos y una campaña bajo el concepto "Batería Máx. Energía Máx.", que destaca la autonomía de la batería y la resistencia de los equipos.

Xiaomi anunció la llegada al mercado colombiano de la serie REDMI Note 17, compuesta por el REDMI Note 17, el REDMI Note 17 5G, el REDMI Note 17 Pro 5G y el REDMI Note 17 Pro Max 5G. Con este lanzamiento, previsto para el 13 de octubre, la compañía busca reforzar la posición de la línea Note en la gama media, un segmento en el que se presenta como referente.

Bajo el concepto "Batería Máx. Energía Máx.", la marca agrupa los atributos del producto en una promesa dirigida a usuarios que quieren olvidarse del cargador, de las caídas y de la necesidad de cambiar de teléfono con frecuencia. "Sabemos que nuestros usuarios buscan un teléfono que les dure y los acompañe sin límites. Con la serie REDMI Note 17 reforzamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología confiable y duradera, y seguimos consolidando a Note como la referente de la gama media", señaló la compañía.

Según Xiaomi, la serie incorpora la batería más grande que ha tenido la línea Note, con hasta tres días de uso dependiendo del consumo y carga ultrarrápida para cuando se necesita enchufar. Los equipos soportan además caídas de hasta tres metros, cuentan con protección contra el polvo y resisten la inmersión en agua dulce hasta dos metros de profundidad durante 72 horas, mientras que la función Wet Touch permite manejar la pantalla mojada e incluso tomar fotografías bajo el agua con la cámara de 50 MP, que incorpora estabilización óptica.

Para sustentar la apuesta por la durabilidad, la marca cita análisis de IDC y Counterpoint Research según los cuales los usuarios cambian de celular cada 3,5 años en promedio. Frente a ese ciclo, la serie ofrece hasta seis años de rendimiento de software "como el primer día", una propuesta pensada para quienes prefieren conservar su equipo por más tiempo. Los precios y la disponibilidad se darán a conocer a través de los canales oficiales de Xiaomi Colombia.

Este lanzamiento hace parte de una operación global que, a junio de 2026, reportaba 766,5 millones de usuarios activos mensuales entre smartphones y tablets, y más de 1.160 millones de dispositivos IoT conectados a su plataforma. Los productos de la compañía están presentes en más de 100 países y regiones, y en julio de este año Xiaomi figuró por octavo año consecutivo en la lista Fortune Global 500, en el puesto 232.

Con esta serie, Xiaomi desplaza el énfasis de su mensaje en la gama media desde las especificaciones técnicas hacia la vida útil del equipo y la tranquilidad de uso, atributos que le hablan a un consumidor que ya alarga sus ciclos de renovación y que evalúa el valor de un teléfono por el tiempo que le sirve.