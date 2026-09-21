Publicis Groupe lidera el crecimiento en APAC durante el primer semestre de 2026

En un mercado de medios cada vez más competitivo y marcado por la consolidación de grandes cuentas, Publicis Media vuelve a posicionarse en el primer lugar del negocio global. De acuerdo con el más reciente New Business Barometer de COMvergence, correspondiente al primer semestre de 2026.

La compañía lideró a nivel mundial tanto en valor total de nuevos negocios como el valor neto de nuevos negocios, generando “$USD 10.000 millones de dólares en facturación de nuevos clientes, una cifra equivalente a un tercio de toda la inversión publicitaria en medios que cambió de agencia en 2025”, revela el informe.

El resultado suma un segundo indicador especialmente relevante: Publicis Media registró también la mayor tasa global de retención de clientes entre los Big 5 (Tras la compra de IPG por parte de omnicom las grandes holdings son cinco) grupos de medios, combinando la capacidad de atraer nuevos negocios con la de mantener relaciones de largo plazo con sus clientes.

En Asia-Pacífico (APAC), la compañía obtuvo además el mejor desempeño regional en net new business, consolidando el crecimiento de Publicis Media en uno de los mercados más dinámicos de la industria. El resultado llega después de un primer trimestre en el que la competencia global estuvo marcada por una fuerte concentración de grandes movimientos de cuentas y soluciones de medios cada vez más integradas.

El ranking oficial según el estudio, revela que a nivel global: Estados Unidos representó el 34 % de la inversión total, seguido por el Reino Unido con un 10% y China con un 8%. En tanto la tasa de retención global fue de apenas el 21%, siendo considerada la más baja en ocho años.

El informe evidencia que durante el 2025, “evaluó más de 4.400 movimientos y renovaciones de cuentas de medios en 49 países, implicando a 2.335 anunciantes y sumando un total de $USD 37.400 millones de dólares (-4 % frente a 2024)”.

Más que un resultado aislado de nuevos negocios, las cifras reflejan una combinación de relaciones de largo plazo, capacidades conectadas y equipos que trabajan de manera integrada alrededor del crecimiento de sus clientes. Es precisamente ahí donde el modelo Power of One de Publicis busca generar una diferencia: conectar medios, datos, tecnología, creatividad y otras capacidades para responder a las necesidades de transformación de las marcas. Variables que hoy son cada vez más relevantes para medir la fortaleza de una compañía de medios.

La evolución de los resultados muestra además la importancia que tiene la retención dentro del crecimiento del negocio. En el primer trimestre de 2026, COMvergence reportó un mercado en el que las grandes revisiones de cuentas y la consolidación estaban transformando el mapa competitivo de medios; Publicis Media ocupó entonces el tercer lugar global en nuevos negocios del trimestre. El resultado acumulado del primer semestre muestra un cambio significativo en el desempeño global de la compañía.

Para Publicis Groupe, el resultado es también una señal sobre la forma en que está evolucionando el negocio de medios: menos silos, más integración y una relación cada vez más cercana entre las capacidades de una compañía y los objetivos de negocio de sus clientes.