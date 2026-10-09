“Toma Tu Lugar”, la campaña con la que Estée Lauder Companies y la Liga Contra el Cáncer llevan mamografías a las regiones

A través de “Toma Tu Lugar”, la alianza acercará servicios de tamización, diagnóstico oportuno y educación a mujeres que enfrentan barreras de acceso a la atención.

Estée Lauder Companies y la Liga Colombiana Contra el Cáncer (LCCC) anunciaron una nueva etapa de su alianza para acercar la detección temprana del cáncer de mama a mujeres que enfrentan barreras económicas, geográficas y de acceso a servicios de salud en distintas regiones de Colombia.

A través del tour nacional “Toma Tu Lugar”, la iniciativa llevará servicios de tamización, educación y orientación para facilitar el diagnóstico oportuno y la continuidad en las rutas de atención.

La estrategia busca llegar especialmente a comunidades donde acceder a una mamografía, una consulta especializada o incluso desplazarse hasta un servicio de salud continúa representando una dificultad.

Más de tres décadas de compromiso contra el cáncer de mama

El compromiso de Estée Lauder Companies con esta causa comenzó en 1992, cuando Evelyn H. Lauder co-creó el lazo rosa y fundó la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), dando impulso a un movimiento global que transformó la sensibilización sobre el cáncer de mama en acciones concretas.

Desde entonces, la compañía ha donado más de USD 182 millones a la BCRF y a organizaciones locales alrededor del mundo, apoyando investigación médica, programas de atención y campañas de educación y sensibilización.

En Colombia, su alianza con la Liga Colombiana Contra el Cáncer ha permitido financiar mamografías, pruebas de tamizaje y acciones educativas que han beneficiado a cientos de mujeres en distintas regiones del país.

Una unidad móvil para acercar la detección temprana

Uno de los principales componentes de “Toma Tu Lugar” será una unidad móvil de mamografía, que permitirá acercar servicios de detección temprana a mujeres que viven en territorios donde persisten barreras geográficas y de acceso a atención especializada.

La iniciativa busca facilitar el acceso a pruebas de tamizaje y contribuir a que más mujeres puedan identificar oportunamente posibles señales de alerta y, cuando sea necesario, continuar con la ruta correspondiente de atención.

La estrategia también contempla espacios de educación y sensibilización, además de testimonios de mujeres que han vivido de cerca el cáncer de mama, poniendo rostro a una realidad que, detrás de las cifras, impacta a miles de mujeres y familias colombianas.

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud para las mujeres en Colombia. Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, en el país se diagnostican cada año más de 17.000 nuevos casos y se registran más de 4.400 muertes asociadas a esta enfermedad.

Estas cifras refuerzan la importancia de la detección temprana y del acceso oportuno a los servicios de salud. Sin embargo, para muchas mujeres, factores económicos, geográficos y sociales continúan dificultando el acceso a una mamografía, una consulta especializada o un seguimiento oportuno.

Es precisamente en ese punto donde busca incidir “Toma Tu Lugar”, acercando información, educación y servicios de detección a comunidades que enfrentan mayores barreras.

Una alianza que busca llegar más lejos

La nueva etapa de la alianza entre Estée Lauder Companies y la Liga Colombiana Contra el Cáncer parte de los resultados alcanzados durante los últimos años:

1.095 mujeres tamizadas.

15 % de las mujeres tamizadas presentó hallazgos que requirieron seguimiento.

80 % de las mujeres con hallazgos fueron remitidas a la ruta de atención.

27 departamentos impactados.

Más allá de las cifras, estos resultados representan mujeres que pudieron acceder a un examen, recibir una alerta a tiempo y continuar una ruta de atención.

Con “Toma Tu Lugar”, Estée Lauder Companies y la Liga Colombiana Contra el Cáncer buscan ampliar este trabajo y llegar a nuevos territorios, con especial atención en comunidades donde persisten mayores dificultades de acceso.

La campaña parte de una idea sencilla: cada mujer tiene un lugar que no debería seguir aplazando: el de su examen, el de su cita y el de cuidar de sí misma.

“En cáncer de mama, el momento en que se detecta la enfermedad puede hacer una diferencia importante en el tratamiento y el pronóstico. Por eso estas alianzas son tan importantes: nos permiten acercar los servicios de detección temprana a mujeres que enfrentan barreras para acceder a ellos. Tomar tu lugar también significa hacerte un espacio para cuidar tu salud”, señaló Wilson Cubides Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Por su parte, Lorena Salgado, directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones para América Latina de Estée Lauder Companies, afirmó:

“Desde hace más de tres décadas, el cáncer de mama representa el compromiso social más importante de Estée Lauder Companies a nivel global. En Colombia queremos transformar ese compromiso en acciones concretas para que más mujeres puedan acceder a información y detección temprana, sin que el lugar donde viven sea una barrera. ‘Toma Tu Lugar’ es también una invitación a recordar que nuestra salud merece un espacio prioritario en nuestras vidas”.

Durante los próximos meses, “Toma Tu Lugar” llegará a distintas regiones del país con una invitación clara para las mujeres: poner su salud en el lugar que merece, conocer su cuerpo, consultar ante cualquier cambio o signo de alerta y acceder a los servicios de detección de acuerdo con su edad, antecedentes y valoración médica.