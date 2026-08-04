Davivienda Restaurant Tour reunirá a 17 chefs internacionales

La Fundación Corazón Verde organizará, del 10 de agosto al 5 de noviembre, una serie de cenas colaborativas en Bogotá, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Cali, con el objetivo de recaudar fondos para familias de policías afectadas por la violencia en Colombia.

El formato del Davivienda Restaurant Tour 2026 consiste en la colaboración entre un chef internacional y un chef colombiano en cada sesión. Juntos diseñan un menú pensado para una sola función, que se sirve en el restaurante anfitrión durante una noche.

Entre los chefs internacionales confirmados están el peruano Mitsuharu Tsumura, de Maido, restaurante que The World's 50 Best Restaurants ubicó como el mejor del mundo en 2025; James Berckemeyer y Virgilio Martínez, también de Perú; y el indio Varun Totlani, chef de Masque. También participarán los mexicanos Kike Casarrubias, Santiago Moctezuma, Alfredo Villanueva, Tomás Bermúdez, David Castro y Jonatán Gómez Luna.

La lista se completa con la brasileña Manu Buffara; el ítalo-brasileño Luiz Filipe Souza, de Evvai, restaurante con dos Estrellas Michelin; el portugués Pedro Pena Bastos; el japonés Takehiro Ohno; y los argentinos Iván Azar, Sebastián Weigandt y Tomás Treschanski.

Por el lado colombiano, el evento contará con Leonor Espinosa, Harry Sasson, Álvaro Clavijo, Jaime Rodríguez, Carmen Ángel, Jaime Torregrosa, Jeferson García, Carolina Asmar, José Augusto Pajares, Massimo Vessella, Manuel Mendoza, Vicky Acosta y Renzo Garibaldi.

En Bogotá, las cenas se realizarán entre el 10 y el 14 de agosto en Harry Sasson, Leo, La Brasserie, Humo Negro, El Chato, Afluente, Pajares Salinas y Osso. Algunas de las duplas confirmadas son Espinosa con Tsumura y Torregrosa con Treschanski.

El recorrido continuará en Barranquilla, con Manuel Cocina y Celia; en Medellín, con Carmen, Boro y Selma; en Cartagena, con Harry Sasson y Celele; y en Cali, con Platillos Voladores.

Las reservas para las distintas cenas se gestionan a través de Atrápalo. El valor por persona oscila entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos.

Los recursos recaudados se destinarán a los programas de la Fundación Corazón Verde en educación, vivienda y acompañamiento psicológico para viudas, huérfanos de policías y policías en situación de discapacidad.

Para Davivienda, la vinculación con el Restaurant Tour se enmarca en una estrategia de marketing de causa. La marca asocia su nombre a un propósito social verificable y a un sector, el gastronómico, con alta exposición mediática y buena percepción entre audiencias urbanas.

Para los restaurantes participantes, el formato ofrece un mecanismo de visibilidad distinto al de la operación diaria. La condición de función única genera un argumento de escasez que puede traducirse en cobertura de medios y en interés previo a la apertura de reservas.

El precio por persona, entre 300.000 y 500.000 pesos, ubica al evento en un segmento alto dentro de la categoría restaurante. La cifra funciona también como referencia para medir la disposición de pago de un público dispuesto a costear experiencias puntuales por encima del ticket promedio de estos establecimientos.

La gestión de boletería a través de Atrápalo, en lugar de los canales habituales de reserva de cada restaurante, ubica al Restaurant Tour más cerca de la lógica de un evento que de la de una reserva convencional, lo que facilita el control de aforo y el seguimiento de ventas por ciudad.

La participación de chefs con reconocimiento internacional, incluido el chef de Maido, calificado por The World's 50 Best Restaurants como el mejor restaurante del mundo en 2025, aporta un componente de relaciones públicas para el sector gastronómico colombiano frente a audiencias fuera del país.

El recorrido por cinco ciudades distribuye la exposición mediática entre distintos mercados regionales, un factor relevante para marcas que buscan presencia fuera de Bogotá.

En conjunto, el Davivienda Restaurant Tour 2026 combina una causa social verificable con un formato de alta exposición para restaurantes y chefs, en un ejercicio que conecta marketing de marca, turismo gastronómico y visibilidad internacional para el sector en Colombia.