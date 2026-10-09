Liliana Restrepo de Frisby, César Caicedo de Fedecafé, Arturo Calle y Germán Bahamón de Colombina integrarán la junta directiva del Fondo Milagro

El presidente Abelardo De La Espriella designó a los líderes de Frisby, Colombina, Arturo Calle y Fedecafé como sus representantes en el órgano que priorizará los proyectos de atención a la emergencia por el sismo del 10 de agosto.

En su declaración del 6 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció quiénes estarán al frente del Fondo Milagro, el vehículo financiero creado dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para centralizar y administrar los recursos destinados a la crisis que dejó el terremoto. El mandatario aseguró que el fondo “está formalmente constituido y entra en operación” y que desde el miércoles 7 de octubre empezaría a disponer de un monto inicial de un billón de pesos.

El Decreto 1379 de 2026 establece que la junta directiva, encargada de priorizar los proyectos, tendrá ocho integrantes. Cinco de ellos son representantes del presidente con voz y voto, y cuatro corresponden a empresarios al frente de compañías con alto reconocimiento entre los consumidores colombianos y son:

Liliana Restrepo, empresaria pereirana, fundó Frisby y la llevó a ser una de las principales cadenas de restaurantes del país.

Germán Bahamón, de origen huilense, es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), el gremio detrás de la marca Juan Valdez.

César Caicedo, vallecaucano, preside Colombina.

Arturo Calle es el fundador de la marca de ropa que lleva su nombre.

El quinto representante presidencial es Carlos Ríos, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y hoy secretario general de la Presidencia. Entre estos cinco, el presidente designará a quien presidirá la junta, una decisión que aún no se ha anunciado.

Los otros tres asientos corresponden a entidades del Estado: un delegado del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y uno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ambos con voz y voto, y un delegado del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que participará con voz pero sin voto. Los nombres de estos delegados no se han dado a conocer. Por fuera de la junta, la gerencia del fondo quedará en manos de Jaime Andrés Uribe Tamayo, empresario antioqueño cercano al presidente, a quien le corresponde la coordinación operativa.

Cómo se administrarán los recursos

Para mantener la liquidez, los recursos no se girarán por anticipado a la fiduciaria y permanecerán en el Sistema de Cuenta Única Nacional, administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que pagará directamente a los beneficiarios finales una vez se acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La ejecución estará sujeta, además, a la auditoría independiente de una firma internacional.

A esto se suma el Decreto 1488 de 2026, que liquida los recursos que un decreto legislativo previo había adicionado al Presupuesto General de la Nación de este año. El documento clasifica 624.656 millones de pesos como recursos de capital de la Nación y, en su anexo, los asigna al Ministerio de Hacienda como transferencias corrientes con destino a la subcuenta del Fondo Milagro.

Con estos nombramientos, empresarios que han construido su trayectoria al frente de compañías que el consumidor identifica de inmediato asumen decisiones sobre recursos públicos para la reconstrucción, un papel que los expondrá a un escrutinio distinto al del mercado y en el que sus nombres quedarán asociados, durante los próximos meses, a la gestión de la emergencia.