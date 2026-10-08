El Estéreo Picnic 2027 revela su cartel: Travis Scott, Charli XCX y The Prodigy, y Avenged Sevenfold entre los confirmados

El cartel de la edición número dieciséis del festival estará encabezada por Travis Scott, una de las figuras más poderosas del hip hop y de la música global contemporánea; Charli XCX, una de las artistas más influyentes del pop actual y David Guetta, uno de los nombres más grandes de la música electrónica en el mundo.

El Festival Estéreo Picnic regresará al Parque Simón Bolívar de Bogotá el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 con una nueva edición de un mundo distinto. En su edición número 16, el Festival estará encabezado por Travis Scott, con uno de los shows más impactantes y contundentes de la música global de la última década, Charli XCX, una de las figuras que sigue redefiniendo el pop de esta generación, David Guetta, uno de los DJs más importantes del mundo, y Arcángel, uno de los representantes más influyentes de la historia del reguetón y el trap latino.

El cartel del se expande con el regreso a Colombia de Avenged Sevenfold, que llegará con una de las presentaciones más explosivas del metal actual. El recorrido continúa con una deuda histórica del país con una de las bandas emblemáticas de la escena electrónica de las últimas tres décadas, The Prodigy.

Luego de dos presentaciones en Bogotá a principios de este año, el verdadero after de Rawayana será en esta nueva edición del Festival. También llegará, para saldar una cita pendiente con Colombia, Fontaines D.C., uno de los actos más representativos de la nueva escena del rock alternativo. Desde Canadá se suma Angine de Poitrine, una de las bandas más virales del último año.

Esta edición también trae de vuelta a dos artistas de un mundo distinto: el rock enérgico de Cage the Elephant y el indie pop de The Neighbourhood.

Desde Milo J, uno de los nombres más importantes de la nueva generación argentina, hasta una voz esencial del soul contemporáneo como Leon Bridges, pasando por el rock melancólico y envolvente de The War On Drugs y la fusión de rock y sonidos electrónicos bailables de Kasabian, el cartel de esta edición propone conexiones entre artistas que vienen de universos distintos, pero que durante tres días compartirán un mismo escenario y un mismo público.

Lola Young, Sombr, Violet Grohl, Amelie Lens, Adela y Khruangbin también harán parte del FEP 2027, con propuestas que refuerzan la amplitud musical que históricamente ha caracterizado al Festival.

Para esta edición, el Festival suma el respaldo de Grupo Aval, que además concentra la preventa a través de sus bancos y de la billetera digital Dale!, junto a marcas de categorías como bebidas (Coca-Cola, Sprite, Smirnoff, Don Julio, Bacardí, Jägermeister, Gato Negro y Gatorlit Recover), comidas rápidas con McDonald’s y Domino’s Pizza, moda y retail con KOAJ y Falabella, y cuidado personal con Durex. La Mega, Radioacktiva y X 103.9 participan como medios aliados, Páramo Presenta está a cargo de la producción y la boletería se comercializa a través de Ticketmaster.

Para las marcas, el FEP funciona como una plataforma de top of funnel con un público joven y urbano que durante tres días convive con ellas en un mismo espacio, lo que permite construir recordación a través de activaciones, experiencias en sitio y contenido que se amplifica en redes sociales antes, durante y después del evento. Esa exposición sostenida es especialmente relevante para categorías como licores y bebidas, que tienen restricciones de pauta y encuentran en los festivales un entorno para conectar con el consumidor desde la experiencia. En el caso de la banca, la preventa exclusiva convierte el interés por el cartel en un incentivo para usar sus productos financieros, con lo que la alianza pasa de la visibilidad de marca a la adquisición y activación de clientes.

Preventa y boletería

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital Dale!, estará disponible desde el 8 de octubre a las 10:00 a.m. La venta general comenzará el sábado 10 de octubre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

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