Marketing Conference Latam 2026: ocho ediciones del congreso de P&M

Desde su primera edición en 2019, el congreso de P&M se convirtió en el encuentro anual donde anunciantes, agencias, medios, marketeers y plataformas tecnológicas discuten hacia dónde va el mercadeo en Colombia.

El Marketing Conference Latam nació en 2019 y en 2026 llegó a su octava edición. En ese tiempo mantuvo su cita anual incluso durante la pandemia, cuando pasó a un formato virtual, y ha ido sumando escenarios, líneas temáticas y espacios para públicos especializados, como los equipos de marketing B2B, sin perder su propósito de reunir a quienes toman las decisiones de mercadeo en el país.

El congreso nació como extensión natural del trabajo de P&M, el medio de comunicación que desde hace 47 años documenta la industria publicitaria, de mercadeo y comunicaciones colombiana, y que hoy produce revista bimestral, pódcast, newsletters, webinars, tiene una página web, redes sociales en constante actualziación y más de diez eventos cada año. El evento llevó a un escenario la misma conversación que la revista sostiene en sus páginas, con anunciantes, agencias y medios en un mismo lugar..

De Medellín a Bogotá

La primera edición se realizó en Medellín en 2019 en el Centro de Eventos El Tesoro. En 2020, en plena pandemia, el congreso se hizo de forma virtual de la mano de IAB Colombia, y en 2021 regresó a la presencialidad. En 2022 tuvo sede en la Universidad EAN, en Bogotá, y desde 2023 se realiza en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde la edición 2026 se celebró el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre.

El formato actual combina un escenario principal, el Mainstage, con salas paralelas para públicos más específicos. Las conferencias se graban y quedan disponibles en la zona premium de P&M, y el congreso comparte agenda con Women to Watch, el reconocimiento de P&M al liderazgo femenino en la industria.

Por qué importa

El Marketing Conference Latam reúne en un mismo lugar a los diferentes lados del negocio publicitario: anunciantes, agencias y medios y plataformas tecnológicas. Esa mezcla permite que un director de mercadeo escuche un caso de otra marca, revise una herramienta nueva y cierre una conversación comercial en la misma jornada.

Su peso también viene del medio que lo organiza: P&M llega a más de 250.000 profesionales en la región entre su sitio, redes y eventos, y produce estudios propios como el Ranking de las 300 empresas de la comunicación, el CMO Tracker, el Dircom Tracker, GEMA y Women to Watch. El congreso funciona como la versión en vivo de esa cobertura: los temas que la revista sigue durante el año pasan al escenario con sus protagonistas.

Adicionalmente, la agenda se ha ido especializando, y a los casos de marca y las tendencias de consumo se sumaron espacios dedicados al marketing B2B, al influencer marketing y a la inteligencia artificial aplicada, que responden a cómo se reparte hoy la inversión y el trabajo de los equipos de mercadeo.

La octava edición

La programación de 2026 partió de tres cambios en el mercado colombiano: un consumidor que modificó su forma de gastar, audiencias repartidas entre streaming, retail media y comunidades cerradas, y una industria que discute el lugar de la inteligencia artificial. El tema central planteó que hoy cualquier marca puede aparecer frente al consumidor, pero muy pocas consiguen que vuelva; con la IA produciendo contenido más rápido y barato, el reto pasó de la escala a la recordación.

En Playbook Sessions, el escenario simultáneo al mainstage, el primer día combinó casos de marca contados desde su punto de partida y sus ajustes con un taller de influencer marketing a cargo de Match. El segundo día se dedicó por completo al marketing B2B, con un bloque continuo de conferencias y una clase de Lina Echeverri, vicerrectora académica de Tec Alianza.

Que una industria acostumbrada a cambiar de herramientas cada temporada sostenga la misma cita durante ocho ediciones muestra lo que los profesionales del mercadeo buscan en un encuentro presencial, que es contrastar sus decisiones con las de sus pares antes de tomarlas. A medida que la inteligencia artificial asume más tareas de producción, esa conversación sobre qué debe hacer una marca y por qué gana peso frente a la ejecución, y el congreso queda en el centro de ella.