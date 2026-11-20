AsylumX, la Unidad de Media & Performance de Asylum, trabaja en la conexión entre las acciones publicitarias y los objetivos comerciales de sus clientes, a través de la medición, la optimización de las campañas y el uso de nuevas herramientas de inteligencia artificial.

El cliente quiere saber si su inversión publicitaria está generando una retribución económica para el negocio. A su vez, las agencias buscan ofrecer información más clara sobre el aporte de sus estrategias a los resultados comerciales. La pregunta que comparten ambos es cuánto están contribuyendo las acciones de marketing al cumplimiento de los objetivos de las marcas.

Este interés ha llevado a las empresas a revisar sus modelos de medición y a buscar una mayor conexión entre las acciones de marketing y los resultados comerciales. Para las agencias, implica comprender cómo funciona cada negocio, qué factores intervienen en sus ventas y cómo utilizar esa información para orientar las inversiones.

Desde su Unidad de Media & Performance, AsylumX, de la agencia Asylum, trabaja en esa conexión entre los medios y los objetivos comerciales de sus clientes.

“Ahora buscamos entender cómo esos working dollars que ponemos a trabajar en iniciativas o acciones publicitarias realmente generan ingresos y en qué proporción contribuyen a los resultados de los negocios”, explica María Paula Vélez, head of Media & Performance de AsylumX.

La medición parte de entender cada negocio

Para responder si el dinero invertido en publicidad está produciendo resultados, el primer paso es entender que cada negocio tiene unas dinámicas propias. Por eso, el modelo de atribución no puede aplicarse de la misma manera a todos los clientes.

Esto implica trabajar no solo con los equipos de marketing, sino también con otras áreas que tienen participación en el proceso de venta. El propósito es identificar cómo contribuye cada equipo a los resultados comerciales y en qué puntos se pueden hacer ajustes.

La medición también debe contemplar las particularidades de cada proceso. Una venta directa y una venta asistida, por ejemplo, requieren entender distintos momentos del recorrido del consumidor para identificar qué acciones publicitarias contribuyeron a generar el ingreso.

A partir de ese análisis, AsylumX desarrolla planes de trabajo orientados a reducir la inefectividad de las inversiones y a identificar dónde asignar los recursos.

Este proceso requiere que las compañías compartan información sobre sus operaciones y estén dispuestas a involucrar a diferentes equipos. “Es retador, de pronto no todos los negocios están abiertos a que entremos a tantos frentes de trabajo, pero creo que es la forma más transparente también de demostrar el éxito de lo que hace tanto el cliente desde su rol como nosotros desde el rol de acompañantes y partners”, afirma Vélez.

De los datos a las decisiones de inversión

Entender qué tipo de cliente genera valor para el negocio y cómo se comportan las audiencias también permite tomar decisiones sobre la distribución del presupuesto. La información obtenida en los procesos de medición sirve para identificar qué acciones tienen mayores posibilidades de contribuir al objetivo comercial y cuáles requieren ajustes.

En algunos clientes, por ejemplo, es posible relacionar el comportamiento de los consumidores en las tiendas físicas con las acciones realizadas en medios digitales. Esto permite observar cómo las iniciativas en un canal pueden tener efectos en otros espacios de contacto con la marca.

“Hoy podemos medir temas de comportamiento en tienda física con las acciones que hacemos en digital. Básicamente esto nos permite, en general, iterar mucho más rápido y tomar decisiones enfocándonos en esas acciones que tienen mayor probabilidad de generar éxitos y de tener menos desperdicio de esfuerzos publicitarios”, explica Vélez.

Inteligencia artificial: más posibilidades para optimizar y crear

La inteligencia artificial ha ampliado las posibilidades de trabajo en las estrategias de medios. En los últimos dos o tres años, su incorporación ha ganado relevancia tanto en las herramientas de las plataformas publicitarias como en los procesos de creación de contenidos.

En las plataformas, estas tecnologías facilitan tareas de optimización, segmentación y configuración de campañas. En los procesos creativos, permiten desarrollar catálogos, adaptar mensajes y generar distintas versiones de anuncios, lo que agiliza parte del trabajo de producción y facilita responder a las necesidades de comunicación de las marcas.

Este escenario también plantea un reto para la creatividad: ante la posibilidad de producir y adaptar más contenidos, las marcas necesitan tener claro qué las hace diferentes y cómo comunicar ese valor. La efectividad no depende únicamente de contar con más formatos o variaciones de anuncios, sino de que los mensajes respondan a una propuesta de valor reconocible y conecten con las audiencias.

Desde AsylumX, Vélez destaca que la inteligencia artificial ha facilitado la producción de contenidos y la capacidad de respuesta de los equipos frente a los ajustes que requieren las campañas.

Branding y performance: esfuerzos conectados

La búsqueda de resultados comerciales también plantea la necesidad de trabajar de manera articulada el reconocimiento de marca y las acciones orientadas a la conversión. Para Vélez, ambos esfuerzos deben responder a una misma ruta de negocio, aunque tengan objetivos y funciones diferentes.

La ejecutiva señala que, cuando aumenta la presión por las ventas, algunas marcas tienden a reducir rápidamente los presupuestos destinados a branding. Sin embargo, estos recortes pueden afectar las acciones de conversión, porque el reconocimiento y la construcción de marca también intervienen en la relación de las audiencias con los productos y servicios.

Desde esta perspectiva, el branding permite atraer nuevas audiencias y reforzar los mensajes de la marca desde una dimensión más aspiracional, mientras que las campañas de performance suelen tener un enfoque más transaccional. Por eso, Vélez considera que no deben gestionarse como esfuerzos independientes.

Este engranaje también requiere que las marcas tengan claridad sobre el valor que ofrecen a sus consumidores: cuál es su diferencial, qué las hace relevantes para las audiencias y cómo comunicarlo en los distintos puntos de contacto. Esa propuesta debe orientar tanto la construcción de marca como las acciones enfocadas en generar resultados comerciales.

Retail media amplía el ecosistema de medición

El crecimiento del retail media y de los marketplaces ha abierto nuevas posibilidades para conectar la inversión publicitaria con las transacciones que ocurren en los espacios de compra. Para las agencias, esto implica ampliar la mirada sobre el negocio y entender lo que sucede en los puntos de venta físicos, en el retail digital y en los canales propios de las marcas.

“Esto nos obliga a conectar juntos, a empezar a integrar a las agencias en el entendimiento global del negocio del cliente: lo que pasa en el punto de venta, lo que pasa en el retail digital y lo que pasa también a través de sus canales propios, y cómo cada uno tiene la responsabilidad y la posibilidad de contribuir a la venta”, menciona Vélez.

Este trabajo permite analizar la participación de los productos en cada ecosistema, su posicionamiento dentro de un mercado o un retailer y las acciones que pueden desarrollarse para llegar a sus audiencias. Así, las estrategias de paid media pueden contribuir a generar transacciones en canales distintos a los propios de la marca.

Esta posibilidad resulta relevante para compañías de consumo masivo que no siempre cuentan con un canal directo para comercializar sus productos y medir las ventas que generan sus acciones publicitarias. En ese contexto, los retailers y los marketplaces ofrecen espacios para observar las transacciones y relacionarlas con los esfuerzos de medios.

Para las agencias, trabajar en estos entornos también supone entender que cada retailer tiene dinámicas propias de optimización, retorno y construcción de audiencias, diferentes a las de las plataformas tradicionales de pauta. Por eso, la medición requiere coordinación entre las marcas, las agencias y los terceros que participan en estos ecosistemas.

El objetivo de negocio como punto de partida

Antes de definir una estrategia de medios, Vélez plantea la importancia de entender qué busca conseguir la compañía y cómo mide el cumplimiento de ese objetivo. A partir de ahí, es posible establecer qué indicadores deben orientar el trabajo, qué resultados se esperan y en qué periodo de tiempo pueden alcanzarse.

“Cómo construimos el camino para llegar a esos resultados y a esos números esperados, en qué periodo de tiempo y, obviamente, qué accionables necesitamos. Pero creo que el éxito del negocio siempre debe estar en el centro para ambas partes”, concluye.

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