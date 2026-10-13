Diana Triana, Jaime Perea y Lucho Correa fundan Lip156, un estudio creativo sin intermediarios entre los clientes y sus fundadores

Las edades de sus tres fundadores suman 156 años, de ahí el nombre de esta nueva línea de negocio de Lip, que apuesta por un estudio pequeño liderado por creativos.

Lip 156 es un estudio nuevo: apenas tiene un par de meses de vida. Sin embargo, reúne 156 años de experiencia. El estudio reúne a tres profesionales: Diana Triana, Jaime Perea y Lucho Correa, quien recibió el Premio Leyenda en la reciente edición del Festival El Dorado. Juntos suman 156 años de vida, oficio, campañas, marcas, premios, fracasos, aprendizajes y, sobre todo, una cantidad difícil de medir de cosas vistas.

la idea detrás de LIP 156 es que para hacer algo que nunca se haya visto, primero hay que haber visto mucho; por lo anterior el valor de la trayectoria de cada uno de sus fundadores es esencial para entender el alma del estudio: una compañía donde el seniority y la sensibilidad son lo primordial.

Los seis ojos de Lip156 han visto la Barcelona de los 80´s, la llegada de los años 90 en un barrio bogotano, el primer VHS de la cuadra, a la primera mujer CCO del país …en el espejo. Han visto clientes, marcas, dudas y aplausos. Han visto llover en la cara de una novia mientras Axl Rose canta November Rain, en aquel mítico concierto en el Campin. Han visto un titular anunciando la muerte de Kurt Cobain. Han visto a Pink Floyd cuando todavía se llamaba Pink Floyd, a Toni Segarra sin canas y a Nizan Guanaes entregándole a un colombiano el primer León de Oro del país.

Y por cada una de esas cosas que han visto, se han llenado de lágrimas, que es algo relevante “Porque la vida nos emociona y creemos que esa sensibilidad hay que ponerla en el trabajo” dice Jaime Perea, ex ECD de McCann y DGC de The Juju.

“Ahora más que nunca, la publicidad tiene que ser hermosa y llena de sentimiento si queremos conectar con seres humanos allá afuera. Y para esto una frase dicha con precisión, una imagen bonita, una idea que te emocione sigue siendo nuestra arma más poderosa”, dice Diana Triana.

“Esta es una agencia fundada por creativos y esto de alguna manera es así porque queremos que lideren las ideas y no los números. Sentimos que desafortunadamente muchas agencias en el mundo están tomando sus decisiones en el departamento financiero en detrimento de la calidad creativa. Por el contrario nosotros creemos que la creatividad es la que nos va a traer los grandes negocios”, dice Lucho Correa.

Lip156 nace con una convicción simple y poderosa: la experiencia solo tiene valor cuando se pone a trabajar. Por eso, el estudio no propone una estructura en la que los clientes hablen con directores y los equipos ejecuten lejos de ellos. En Lip156, sus tres fundadores son quienes piensan, diseñan y escriben. Ellos mismos están en el trabajo. En cada idea. En cada texto. En cada decisión creativa.

P&M les consultó a los fundadores de Lip156 cuántos clientes pueden atender si los tres piensan, escriben y diseñan cada pieza, y explicaron que el estudio no tiene presión externa por crecer y que, por eso, solo recibirá los proyectos que pueda resolver con las manos que tiene.

“Somos un estudio pensado para disfrutar de cada proyecto con la dedicación que merecen nuestros clientes, porque, como dicen por ahí, cuando un trabajo se disfruta, se nota, pero cuando no se disfruta, se nota todavía más”, afirmaron.

A esa dedicación le suman la rapidez que, según ellos, les dan sus años de experiencia, un valor que consideran necesario en un momento en el que todo va a mil por hora.

P&M también les preguntó qué tipo de marcas buscan. Recordaron que a lo largo de sus carreras han trabajado con compañías de todos los tamaños y sectores, y que en todas han encontrado briefs interesantes por resolver. Con esa premisa, Lip156 está abierto a trabajar con cualquier marca que valore la calidad y la dedicación con la que el equipo asume cada proyecto.

La promesa del estudio no es únicamente el seniority. Es el seniority involucrado hasta el tuétano. En ese sentido esta tripleta tiene más criterio que intermediarios.

"La experiencia no debería volver las ideas más predecibles, todo lo contrario, nos hemos auto impuesto el reto de que cada vez que sintamos que estamos haciendo algo que se parece a X, inmediatamente renunciemos a esa idea para ir por otra que se sienta completamente fresca", dice Triana. "Eso sí, exigiéndole a esa frescura la agudeza que nos dan los kilómetros recorridos", agrega Perea. "Queremos ser pequeños, porque esa es la única manera de seguir haciendo lo que nos gusta y conservar el control de la calidad", concluye Lucho.

Con esta nueva línea de negocio Lip, el legendario estudio de diseño que seguirá operando como siempre, amplia su oferta y reafirma su posición en el mercado: trabajar con marcas que quieran pensar distinto, decir algo relevante y hacer que la creatividad se sienta como lo que es: una forma de mirar el mundo.