HubSpot se convierte en el primer CRM integrado con ChatGPT Ads

La compañía amplía las funciones de su conector con OpenAI para que las pymes gestionen campañas, pipeline y visibilidad en búsquedas con IA desde el chat, y lanza un paquete comercial conjunto.

HubSpot anunció la integración de ChatGPT Ads en su plataforma, con lo que se convierte en el primer CRM que permite crear y administrar anuncios en ChatGPT. El lanzamiento llega acompañado de una actualización de su conector para ChatGPT y de una oferta comercial desarrollada con OpenAI, dirigida a pequeñas y medianas empresas.

La relación entre ambas compañías tiene antecedentes. En 2025, HubSpot fue el primer CRM en lanzar un conector para ChatGPT, pensado para que las empresas llevaran la información de sus clientes a la herramienta que usan a diario. Según la compañía, hoy es el conector de CRM más popular de ChatGPT y registra un crecimiento del 250% en usuarios activos semanales (WAU), que lo emplean para analizar y gestionar el pipeline de ventas, hacer seguimiento a los tratos a partir de las conversaciones y resolver tickets con mayor rapidez.

Más funciones dentro del chat

Con la versión actualizada del conector, los usuarios pueden ejecutar campañas de correo electrónico, crear páginas de destino para anuncios, analizar tratos cerrados o ganados, optimizar su presencia en búsquedas con IA mediante AEO (optimización de motores de respuesta) e identificar qué clientes potenciales avanzan en el embudo, todo desde ChatGPT. La lógica, de acuerdo con HubSpot, es que las empresas incorporen el contexto que ya tienen en el CRM para trabajar sobre el pipeline con más agilidad.

Brian Landsman, vicepresidente de Alianzas Globales de OpenAI, señaló que poner la IA a trabajar no debería obligar a las empresas a reconstruir su forma de operar.

"Conectar ChatGPT con el conocimiento de los clientes en HubSpot ayuda a los equipos a hacer más con lo que ya saben, desde crear una campaña hasta prepararse para una conversación con un cliente", afirmó.

Anuncios en ChatGPT con atribución desde el CRM

La novedad de mayor peso para el área de marketing es la integración con ChatGPT Ads. HubSpot parte de la premisa de que los compradores consultan cada vez más a ChatGPT antes de llegar al sitio web de una empresa, lo que convierte al chat en un canal de alta intención de compra. Para las pymes, sumar un canal publicitario suele implicar una herramienta y un panel adicionales, además de datos dispersos.

Con la integración, las empresas pueden crear campañas, definir el presupuesto y lanzar anuncios en ChatGPT desde HubSpot, en paralelo con los demás canales en los que ya invierten. Como la segmentación se apoya en los datos del CRM, la compañía asegura que es más precisa desde el inicio y que permite medir el retorno de la inversión publicitaria en ChatGPT. Así, un trato cerrado puede rastrearse hasta la campaña que lo originó, sin armar la atribución a partir de herramientas desconectadas, algo que según HubSpot solo es posible cuando el CRM y la plataforma de marketing hacen parte del mismo sistema.

Las empresas que además usan HubSpot AEO pueden reunir en un solo lugar sus esfuerzos orgánicos y pagados en búsquedas con IA: ven cómo aparece su marca en los motores de respuesta, reciben recomendaciones para mejorar su visibilidad y ahora pueden lanzar anuncios en ChatGPT desde la misma plataforma.

Un paquete comercial conjunto

HubSpot, que se presenta como la única plataforma asociada con OpenAI para ofrecer este conjunto de capacidades a las pymes, lanzó también el AI Growth Bundle. El paquete incluye HubSpot Starter y créditos de HubSpot con hasta un 65% de descuento durante un año, junto con una oferta de compre uno y lleve otro gratis en licencias de ChatGPT Business, también por un año. La oferta está disponible en offers.hubspot.com/ai-growth-bundle.

Duncan Lennox, director de Producto y Tecnología de HubSpot, explicó que la alianza parte de la idea compartida de que la IA debe beneficiar también a las empresas de menor tamaño. "Con nuestro conector de HubSpot para ChatGPT, la nueva integración de anuncios de ChatGPT y la oferta del AI Growth Bundle, estamos dando a cada empresa en crecimiento una oportunidad real de estar donde están los compradores, entender qué está funcionando y actuar con rapidez", dijo Lennox.

El movimiento ubica a HubSpot en un punto de convergencia que empieza a ser relevante para los equipos de marketing: la búsqueda conversacional como canal de descubrimiento y la necesidad de conectar esa inversión con resultados comerciales medibles. Para las pymes, el atractivo está en concentrar en una sola plataforma la operación, la pauta y la medición de un canal que hasta ahora exigía herramientas separadas.

Para acceder al AI Growth bundle, visite https://offers.hubspot.com/ai-growth-bundle