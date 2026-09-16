TBWA Colombia es la agencia colombiana con más finalistas en Effie Latam 2026

Con cuatro campañas para Refisal, Alpina, Cerveza Poker y McDonald's, la agencia suma ocho menciones en la shortlist del certamen, que entregará sus premios el 29 de octubre en + Cartagena.

TBWA Colombia encabeza a las agencias del país en la undécima edición de los Effie Awards Latin America. Sus ocho finalistas corresponden a cuatro campañas que compiten en categorías de alimentos, branded content, marketing estacional, e-commerce, medios y soluciones omnicanal.

La lista completa del certamen reúne cerca de 400 casos finalistas, evaluados por unos 900 jurados en dos rondas. Los ganadores de oro, plata y bronce se conocerán el 29 de octubre en Cartagena de Indias, en el marco del Congreso +CTG 2026, la Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa.

El caso con mayor alcance de la agencia es The Golden Zone, desarrollado para McDonald's y presentado como campaña multimercado en Colombia, Brasil y Argentina. El trabajo es finalista en Branded Content, E-commerce, Gran Idea de Medios y Omnichannel Shopper Solution, el máximo de categorías que permite el reglamento: un mismo caso puede inscribirse en hasta cuatro, ya sea una de Industria y tres Especiales o las cuatro en categorías Especiales. Al competir en la sección Multi-Market, la campaña debe presentar información de al menos dos mercados relevantes, con los datos organizados y los resultados desglosados por cada uno.

La compañía también figura en la categoría de Alimentos con dos campañas locales. La primera es Refisal vs La Monotonía, en la que participó Llyc Colombia como segunda agencia, con Bombai y Spark Foundry Colombia como empresas contribuyentes. La segunda es ¡Un big bang de entretenimiento!para Alpina, desarrollada junto con Tracy Locke y con Starcom Colombia en la planeación de medios.

El cuarto caso es El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón, creado para Cerveza Poker con Draftline Colombia, la agencia interna de AB InBev, y con Zenith Colombia como agencia de medios. La campaña, construida alrededor de la serie de Netflix, es finalista en Branded Content y en Marketing Estacional.

Para Xavier Serrano Vega, CEO de TBWA Colombia, el resultado refleja el trabajo compartido con los anunciantes.

"Lograr la excelencia en creatividad y resultados de manera simultánea es algo que nos inspira en el equipo más importante de todos: cliente y agencia", afirmó Serrano.

La mayoría de los casos de la agencia incluyen además a otras compañías del sector, entre agencias de medios, relaciones públicas y producción, un modelo de trabajo que se repite en buena parte de los finalistas de esta edición.

Los Effie premian la efectividad de las comunicaciones de marketing, y el reglamento de esta edición fija condiciones específicas para competir. Participan campañas difundidas en América Latina y el Caribe con resultados obtenidos entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de junio de 2026, aunque la campaña haya comenzado antes. Los casos que ganaron Oro en 2025 solo pueden inscribirse en categorías donde no obtuvieron ese premio, y los ganadores de David versus Goliat del año pasado no pueden volver a esa categoría. Esta edición sumó tres categorías nuevas: Deportes y entretenimiento, Marketing internacional y Marketing disruptivo.

En la metodología de Effie, el reto estratégico, la idea y la ejecución pesan 23,3% cada uno en la calificación, y los resultados, 30%. El jurado de 2026 está presidido por Thais Hagge, general manager de Beauty & Wellbeing de Unilever para América Latina, y la sesión final de juzgamiento reunió a más de 90 marketers y publicitarios en Coral Gables el 3 de septiembre. Además de los premios que se entreguen en Cartagena, finalistas y ganadores de Effie Latam suman al Effie Effectiveness Index, el ranking global que clasifica a las agencias, anunciantes, marcas, redes y holdings más efectivos.

En la lista regional llega después de un año con resultados en el ámbito local. En junio, la agencia figuró junto a DraftLine, DAVID Bogotá y Sancho BBDO entre las que lideraron la shortlist de la vigésima edición de Effie Colombia, y en la gala de premiación de septiembre obtuvo un Effie Oro en Branded Content con RCN Televisión y Seguros del Estado por la campaña Fictional Insurance. En el plano global, la red TBWA Worldwide ocupó el tercer lugar como Network of the Year en Cannes Lions 2026, detrás de Ogilvy y VML.

La ceremonia de Cartagena definirá cuántos de los ocho finalistas de TBWA Colombia se convierten en premios y cómo queda el país en el balance regional frente a Brasil, Argentina y México, los mercados con mayor número de casos en la lista.