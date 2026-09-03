The Juju llega a Londres con el lema "Creative Residency for Brands"

James Fox, expresidente ejecutivo de Havas London, asumirá como CEO de la nueva oficina. Augusto "Chuber" Sola, que se sumó al grupo en julio, quedará a cargo de la dirección creativa.

Untold, el grupo de comunicación fundado por el argentino Darío Straschnoy, abrió The Juju London, la primera oficina de su agencia creativa en Europa.

La apertura viene acompañada de un cambio en el planteamiento de la marca. Untold presenta ahora a The Juju bajo la etiqueta de "Creative Residency for Brands", un modelo que describe como un lugar de trabajo compartido entre clientes y equipos de la agencia para resolver problemas de negocio y desarrollar ideas. En la comunicación del grupo, la propuesta se define por tres condiciones: escala reducida, equipos senior y medición por impacto.

El planteamiento apunta a un debate que la industria viene sosteniendo desde hace varios años sobre el tamaño de las estructuras creativas y la distancia entre el cliente y quienes efectivamente hacen el trabajo. La formulación de "residencia" implica que el cliente entra al proceso y no solo lo recibe terminado, aunque el grupo todavía no detalló cómo se traduce eso en modelo de contratación, tiempos ni fee.

Quiénes lideran la operación

James Fox asumirá como CEO, Fox fue director general de Havas London hasta comienzos de 2025, cargo al que llegó tras haber sido chief client officer de la misma agencia. Antes de eso fue director general de Lucky Generals en Londres y responsable de montar y dirigir la oficina de esa agencia en Nueva York.

Augusto "Chuber" Sola asumirá como CCO. Se incorporó a Untold en julio de 2026 como chief creative officer y socio, con foco en la operación creativa de The Juju Argentina. Nació en Argentina, estudió cine en UCLA mientras trabajaba en Saatchi & Saatchi para el mercado hispano de Estados Unidos y construyó buena parte de su carrera en Londres, con más de dos décadas en agencias como Mother, Fallon y Lucky Generals. Trabajó para marcas como Amazon, Uber, Stella Artois, Motorola, Diageo y British Airways.

El punto de contacto entre ambos es Lucky Generals, donde coincidieron en la operación londinense.

El movimiento en el mapa del grupo

The Juju nació en 2014 dentro de Untold, que se define como un ecosistema de compañías de comunicación y creatividad y que, en la práctica, funciona como un holding multilatino. La agencia opera hoy en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Lima, São Paulo y Miami, y en 2023 unificó las operaciones de México y Buenos Aires bajo un esquema al que llamó "One Single Office". En México ganó tracción rápida: triplicó su equipo en el primer semestre de 2024 y encabezó la categoría de agencia innovadora en el estudio de Scopen 2023 en ese mercado.

Londres cambia la dirección del holding; hasta ahora la expansión de Untold se dio dentro de América Latina y en Miami, con el mercado hispano de Estados Unidos como frontera. Una oficina en Reino Unido pone al grupo a competir por clientes y talento en la plaza donde se concentran los holdings globales y las independientes más poderosas del ecosistema publicitario. El grupo resume el objetivo en dos direcciones: llevar el trabajo latinoamericano al mercado global y traer cuentas internacionales hacia la región. Para las oficinas de Bogotá y Medellín, eso implicaría acceso a briefs internacionales por vía de la red, algo que hoy en Colombia pasa casi siempre por la estructura de un holding.

Darío Straschnoy, fundador de Untold, es una de las figuras centrales de la publicidad argentina y latina de las últimas cuatro décadas. Se asoció con Young & Rubicam en 1988, desde la agencia Funes, Straschnoy & Dreyfus, y presidió la operación argentina durante 25 años como socio con el 49% de las acciones, junto a WPP, el holding de Martin Sorrell, que controlaba el 51% restante.

Desde esa posición condujo también a Wunderman, Burson-Marsteller y MEC en el país. Vendió su participación en diciembre de 2013 y al año siguiente fundó la agencia Carlos y Darío junto a Carlos Baccetti, marca que después dio origen a The Juju, a la que sumó Ágora en comunicación estratégica y asuntos públicos y Fogdog en estrategia de marca. Esas tres compañías fueron la base de Untold, que hoy también integra Quiddity en investigación, Woods & Trees en medios, Ágora en PR y comunicaciones y Actionline en CRM. Tiene un Premio Konex, integra el Salón de la Fama de Effie Argentina y en 2025 recibió el Premio ABRIR del Círculo de Creatividad Argentina.

La apertura de The Juju Londres se apoya en una trayectoria que ya operó dentro de la lógica que ahora enfrenta desde afuera. Straschnoy pasó 25 años dirigiendo una filial de WPP con capital propio, conoce el funcionamiento interno de un holding global y sabe cómo se asignan las cuentas regionales en esas estructuras. Entrar a Reino Unido con una operación independiente y equipos senior es una apuesta hecha con ese conocimiento, aunque el resultado dependerá de que los clientes británicos compren un modelo que llega desde América Latina.