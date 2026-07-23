Lo que ya no está en el menú en el gastromarketing

El gastromarketing ha cambiado al ritmo de los hábitos de consumo y, con él, las estrategias para conectar con los comensales. ¿Qué prácticas siguen marcando el camino y cuáles han quedado atrás? David Simpson CEO y fundador de Mile High Investment, comparte cómo ha evolucionado esta conversación desde la experiencia de Tremé.

Del plato a la pantalla, y de la pantalla a la experiencia. Para el empresario detrás de Tremé y CEO de Mile High Investment, la primera entrada al cliente ocurre a través de la pantalla. "La gente te descubre, se forma expectativas y te juzga en línea antes de siquiera cruzar la puerta".

Además, menciona que otro de los cambios que ha visto en la industria está en la forma en que las personas consumen. Ya no buscan únicamente un plato de comida; buscan una experiencia y una salida especial.

Para Simpson, esto cambia la dinámica del mercado. La competencia ya no se limita a otros restaurantes; también pasa por lograr que una persona elija tu marca para pasar su noche, incluso antes de llegar al lugar.

El consumidor cambió la receta

Con una esencia inspirada en Nueva Orleans, Tremé nace de David Simpson y Felipe Giraldo, chef ejecutivo y cofundador de Tremé. El restaurante ha adaptado su estrategia a ese comportamiento del consumidor.

Nos adaptamos diseñando experiencias que valga la pena compartir dentro de lo que hacemos, y siendo intencionales sobre dónde aparecemos. Las redes sociales siguen jugando un papel, pero las usamos con propósito en lugar de tratarlas como el juego completo

David Simpson CEO y fundador de Mile High Investment y Felipe Giraldo, chef ejecutivo y cofundador de Tremé

Tremé lleva cinco años construyendo una voz auténtica y una narrativa consistente. Para David Simpson, ese recorrido también ha dejado claro qué prácticas han perdido fuerza en el gastromarketing.

Perseguir métricas de vanidad. Comprar seguidores, inflar el alcance o hacer promociones aisladas sin una historia detrás. Nada de eso construye algo duradero, y no es algo que hayamos hecho nunca

Desde su experiencia, una voz auténtica y una narrativa consistente siguen siendo parte de la estrategia.

Promocionarse mucho está bien, incluso es poderoso, pero solo cuando viene de creer genuinamente en lo que estás poniendo sobre la mesa. Los comensales en Colombia se han vuelto perspicaces, detectan cualquier cosa poco auténtica, y eso ha elevado el listón para todos

Tres ingredientes para seguir en la mesa

Para Simpson, las marcas gastronómicas que quieran mantenerse relevantes en los próximos años tendrán que enfocarse en tres frentes:

Innovación constante, con una evolución permanente de la propuesta de valor y la experiencia que ofrecen al consumidor. Consistencia, para garantizar que cada interacción con la marca responda a las expectativas que genera. Una visión clara de marca, capaz de orientar las decisiones del negocio y construir una identidad reconocible en el tiempo.

Más allá del plato

Con el tiempo, Simpson entendió que lo que hace memorable a una marca gastronómica es la consistencia emocional. Los comensales vuelven por cómo los hace sentir un lugar y por una identidad que permanece en el tiempo. En Tremé, esa identidad se construye alrededor del espíritu de Nueva Orleans, una propuesta que busca dejar un recuerdo más allá del menú.

Esa construcción también se refleja en la estrategia. Simpson explica que la innovación parte de la iteración constante: Tremé actualiza su menú dos veces al año como parte de un proceso permanente de evolución. En marketing, la marca pasó de apoyarse principalmente en las redes sociales durante la pandemia a integrarlas como una pieza más de la estrategia. A esto se suma una promoción constante respaldada por la convicción en el mensaje de la marca. Para Simpson, la combinación de innovación, consistencia y una visión clara ha permitido que Tremé mantenga su relevancia.

En un entorno donde la decisión del consumidor empieza antes de llegar al restaurante, el gastromarketing sigue evolucionando. Para Simpson, la relevancia se construye con una identidad clara, una estrategia en constante evolución y una experiencia capaz de permanecer en la memoria del comensal.

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