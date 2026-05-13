miércoles, mayo 13, 2026

INICIO

CONSUMIDOR

Llega el bundle de Nintendo Switch 2 a Colombia

Tecnología

Llega el bundle de Nintendo Switch 2 a Colombia

A partir de junio la compañía lanzará una edición, disponible por tiempo limitado, que incluye la consola con soporte para resolución 4K y permite a los compradores seleccionar un título digital para su descarga entre Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia.

Redacción P&M
Redacción P&M
 mayo 13, 2026

A partir de junio, las tiendas participantes ofrecerán el Bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego, que incluye un sistema Nintendo Switch 2 y un código de descarga que se puede canjear por una versión digital de un juego seleccionado. El bundle estará disponible por tiempo limitado en las tiendas participantes y ofrece un buen valor en comparación con la compra de la consola1 y el juego por separado1, con la opción de elegir entre Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia.

Nintendo Switch 2 ofrece una experiencia más potente y mejorada, brindando formas para que amigos y familiares se conecten y jueguen juntos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Disfruta de juegos a una resolución de hasta 4K2, explora la funcionalidad de control de mouse de los controles Joy-Con 2 rediseñados en juegos compatibles y utiliza la función GameChat3 para sentir que estás jugando justo al lado de amigos y familiares, incluso si están a kilómetros de distancia.

Cada Bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego viene con un código de descarga que se puede canjear por una versión digital de una de las siguientes aventuras en Nintendo Switch 2:

-Mario Kart World: Lleno de lugares a donde ir, carreras por ganar y la capacidad de explorar el mundo del juego a tu propio ritmo, Mario Kart World es diversión de ritmo rápido (o exploración tranquila) tanto para los fans de siempre como para los recién llegados.

-Donkey Kong Bananza: presenta una exploración (literalmente) innovadora mientras te abres paso destruyendo capa tras capa como Donkey Kong y Pauline. Con la fuerza bruta de DK y las habilidades especiales de canto de Pauline, puedes atravesar paredes, tallar túneles con tus puños, golpear directamente hacia el suelo e incluso arrancar trozos de terreno para balancearlos y lanzarlos. Cuanto más aplastes, más áreas se abrirán para explorar. El canto de Pauline también puede potenciar a Donkey Kong con diferentes Transformaciones Bananza, cada una con su propio poder único. Únete a ellos mientras se adentran en las profundidades subterráneas y descubren que este mundo bajo tierra es mucho más de lo que parece en la superficie.

Pokémon Pokopia: es un simulador de vida donde juegas como un Ditto que se ha transformado para parecer un humano y está tratando de restaurar un mundo marchito usando sus habilidades de transformación y nuevas capacidades de creación. Ponte cómodo mientras creas, construyes y te haces amigo de una variedad de Pokémon en una tierra vacía llena de posibilidades prometedoras.

Nintendo Switch 2 cuenta con controles parentales que permiten a los adultos gestionar el contenido al que sus hijos pueden acceder. El bundle Nintendo Switch 2: Elige tu juego estará disponible por tiempo limitado hasta agotar existencias.

Algunas aclaraciones de este bundle son:

1 La fecha de inicio y finalización de la oferta varía según el minorista, disponible hasta agotar existencias. Ahorros basados en el precio minorista sugerido por el fabricante al comprar el juego y el sistema por separado. Los ahorros reales pueden variar. Consulte al minorista participante para más detalles.

2 La resolución 4K requiere una pantalla compatible. Las tasas de fotogramas están limitadas a 60 fps para salida 4K.

3 Se requiere internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una cuenta Nintendo para las funciones en línea, incluyendo GameChat. Se requiere una cámara USB compatible para las funciones de video. No disponible en todos los países. Aplican términos y requisitos de GameChat . support.nintendo.com Los juegos, sistemas, suscripciones y algunos accesorios se venden por separado.

También te puede interesar: Natura Aura Alba llega con experiencias sensoriales junto a Lök Foods

TAGS
nintendo videojuegos

LO MÁS LEÍDO

01
Opinión

Que la IA nos reemplace

mayo 12, 2026
02
Medios

En Marzo, RCN Televisión tiene el canal de YouTube número 1 de medios en Colombia

mayo 12, 2026
03
Young Lions Colombia

Estos son los ganadores de Young Lions Colombia 2026: el consumidor en el centro de la estrategia

mayo 7, 2026
04
TikTok Ad Awards 2026

TikTok Ad Awards 2026 extiende inscripciones en Colombia

mayo 11, 2026
05
P&M Conecta Barranquilla

P&M Conecta en Perrenque Creativo: el Caribe consolida su red creativa

mayo 11, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Mundial 2026: Táctica y estrategia

27 de abril 2026

MÁS DE Consumidor
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Digital

Comunicación

Mercadeo