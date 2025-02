San Valentín y el marketing experiencial

San Valentín se ha convertido en mucho más que una fecha comercial. Para las marcas, representa una oportunidad única de generar vínculos emocionales con sus audiencias a través de experiencias memorables. Según datos de la NRF (National Retail Federation), el gasto en San Valentín ha mantenido un crecimiento constante, alcanzando los $26.000 millones en 2023, con un aumento del 8% respecto al año anterior.

Las marcas que entienden el valor de las experiencias sobre los productos están logrando una conexión más profunda con sus clientes. San Valentín no se trata solo de vender, sino de crear momentos que perduren en la memoria de los consumidores. Y eso, a largo plazo, es la clave para la fidelización y el crecimiento de cualquier negocio.

Más que un regalo, una experiencia de amor

Cada vez más consumidores buscan experiencias en lugar de objetos materiales y la industria hotelera y gastronómica lo ha entendido bien:

El Sofitel Bogotá ha elevado la clásica cena romántica a una experiencia multisensorial que combina alta gastronomía, música en vivo y una ambientación de lujo. Más allá de una simple comida, los asistentes disfrutan de un viaje sensorial donde cada detalle está pensado para evocar romance y exclusividad. Este enfoque refuerza cómo los hoteles de lujo pueden diferenciarse ofreciendo no solo un servicio, sino una vivencia inolvidable que se convierte en un recuerdo compartido.

La marca de joyería Pandora ha transformado sus piezas en verdaderos símbolos de afecto. Su estrategia de marketing para San Valentín no se limita a promociones o descuentos, sino que se basa en storytelling. Con su campaña "Cartas de amor", Pandora invita a los clientes a personalizar sus joyas con grabados especiales o charms significativos, convirtiéndolos en testimonios de amor únicos. De esta forma, la marca refuerza la conexión emocional con su audiencia y destaca el valor sentimental de sus productos.

Cortesía Pandora

Las marcas han comprendido que vender productos no es suficiente; deben vender emociones y valores.Por ejemplo Nissan no desaprovecha ninguna oportunidad, no solo promociona sus autos, sino que los posiciona como parte de una historia de vida. La Nissan X-Trail e-Power se presenta como el vehículo ideal para aventuras en pareja, combinando autonomía y tecnología híbrida para acompañar cada viaje sin preocupaciones.

Cortesía Nissan

El crecimiento del consumo en San Valentín

Los datos muestran que San Valentín sigue siendo un motor de consumo. Un estudio de Statista reveló que en 2023, el 52% de los consumidores planeaba celebrar la fecha, con un gasto promedio de $192 por persona. Además, el 35% de los compradores buscaba experiencias en lugar de regalos materiales, reforzando la tendencia hacia el marketing experiencial.

