San Valentín y las marcas: Cómo crear conexiones auténticas que perduren

San Valentín no es solo una fecha para celebrar el amor entre personas; también es una oportunidad única para que las marcas construyan relaciones profundas y duraderas con sus consumidores. En un mundo donde la competencia por la atención del cliente es feroz, las marcas deben ir más allá de los productos y servicios, apelando a las emociones y creando experiencias que dejen huella.

En este artículo, analizamos cómo algunas de las marcas nacionales e internacionales han logrado conquistar a sus audiencias, no solo con campañas creativas, sino con autenticidad, coherencia y un enfoque centrado en las personas.

El arte de enamorar al consumidor: Estrategias que funcionan

Enamorar al consumidor no es una tarea sencilla. Requiere entender sus necesidades, deseos y emociones, y ofrecer algo que vaya más allá de lo tangible. Para lograrlo, las marcas han desarrollado estrategias que combinan creatividad, autenticidad y un profundo conocimiento de su audiencia.

1. Escuchar y dialogar:

Las marcas que triunfan son aquellas que saben escuchar a sus consumidores. En 2024 Samsung lanzó la campaña “The Breakup Edit”, creada por Cheil MA y en la que participó Paula Zambrano, creativa colombiana. La campaña invitaba a las personas a usar las nuevas funciones de inteligencia artificial del Galaxy S24 para borrar de sus fotos y redes sociales a sus ex. La marca supo oír a las personas, ya que hay estudios que muestran que las rupturas amorosas aumentan la semana previa a San Valentín, y respondieron con una solución sencilla y que llevaba a su producto.

2. Autenticidad y coherencia:

En 2024 Starbucks Colombia lanzó la campaña “Ads For Good”que, para celebrar el mes del Orgullo gay, invitaba a artistas y agencias creativas del mercado colombiano a participar y enviar sus ilustraciones y obras que reflexionaran sobre la inclusión y la diversidad,. Los ganadores serían expuestos en tiendas emblemáticas de la cadena que se distingue por sus espacios coloridos y con obras exclusivas. Con esta campaña la marca buscó distinguirse entre otras campañas y crear algo tangible, que mostrara a la comunidad.

3. Experiencias memorables:

La importancia de crear experiencias reales y auténticas está comprobada en el marketing de hoy. Un buen ejemplo de esto es la campaña "Que tu ex te vea con un churro: ¡Qué rico!", de Burguer King Colombia para San Valentín en 2024. La marca invitó a las personas entusadas a ir a sus tiendas, y comerse un churro entregado por un y una churra. Con el lema "declaremos San Valentín como el mes Internacional de la Dulce Venganza contra los ex", la marca supo aprovechar la fecha y a crear una experiencia apelando a una emoción que también se aviva en San Valentín: El dolor por un desamor.

Lo que las marcas deben evitar y potenciar

En el mundo del marketing, lo que sí se debe y lo que no se debe hacer es clave ya que son indicadores para construir relaciones sólidas con los consumidores.

Lo que sí:

- Autenticidad: Las marcas que saben quiénes son y lo que representan tienen más probabilidades de conectar con su audiencia.

- Cercanía: Construir comunidad de forma orgánica y escuchar activamente a los consumidores son aspectos fundamentales.

- Compromiso social: La transparencia y la responsabilidad social son valores que cada vez más consumidores buscan en las marcas.

Lo que no:

- Falta de coherencia: Las marcas que no mantienen una identidad clara pierden credibilidad.

- Oportunismo: Las prácticas que buscan aprovecharse de tendencias o emociones sin un propósito genuino suelen ser rechazadas por los consumidores.

- Desconexión: Ignorar las necesidades y expectativas de la audiencia es un error que puede costar caro.

Cuando las marcas tocan el corazón de sus consumidores

Las marcas que logran crear conexiones emocionales genuinas son aquellas que dejan una huella imborrable en la mente y el corazón de sus consumidores. Estos son algunos ejemplos de momentos románticos que han marcado la diferencia:

-"Love Notes" de Spotify: En 2016, Spotify revolucionó la forma en que las personas celebran el amor con su campaña "Love Notes". Lanzada el 12 de febrero, justo a tiempo para San Valentín, esta iniciativa no solo capturó la atención de millones de usuarios, sino que también redefinió cómo las marcas pueden aprovechar la tecnología para conectar emocionalmente con su audiencia.

La idea era simple pero brillante: permitir a los usuarios crear listas de reproducción personalizadas con mensajes ocultos. A través de títulos de canciones cuidadosamente seleccionados, las personas podían expresar sus sentimientos de una manera única y creativa. Por ejemplo, una lista que combinaba títulos como "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley, "You Are the Best Thing" de Ray LaMontagne y "I Choose You" de Sara Bareilles podía transmitir un mensaje romántico sin necesidad de palabras adicionales.

-“An Exploration of Love” de Pandora: En 2021, Pandora lanzó su campaña de San Valentín, «An Exploration of Love», centrada en descubrir cómo el amor había evolucionado en un mundo transformado por la pandemia. A través de un estudio con 11,000 encuestados, la marca reveló que el 70% de las personas consideraba que las relaciones eran más importantes que nunca, destacando cómo pequeños gestos, como regalos, ayuda en el hogar o palabras de afecto, habían ganado protagonismo. Para complementar la campaña,

Pandora presentó una serie de películas con historias de amor reales, donde personas de todo el mundo compartían sus experiencias personales, celebrando el poder del amor y la amistad en tiempos difíciles.

Estas campañas muestran que San Valentín es mucho más que una fecha comercial; es una oportunidad para que las marcas demuestren su lado más humano y emocional. Las marcas que logran conquistar a sus consumidores son aquellas que entienden que el amor no se trata solo de vender, sino de crear historias que hablen de la vida real.

En un mundo donde la competencia es cada vez más intensa, la clave está en ser auténticos, escuchar activamente y ofrecer experiencias que dejen huella. Al final, como en cualquier relación, lo que perdura es el sentimiento.

También te puede interesar: IPG anuncia un plan de reestructuración como paso previo a su fusión con Omnicom