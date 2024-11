Claves para proteger la salud financiera y la seguridad en temporada de compras

Con la llegada de eventos comerciales como el Black Friday y las festividades de fin de año, los consumidores se preparan para aprovechar una gran variedad de ofertas y descuentos. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en 2023 se realizaron 370,5 millones de transacciones en línea, lo que representó un crecimiento del 11,5% en comparación con 2022. Además, la reciente encuesta de una plataforma de dominio muestra que el 51% de los colombianos planean adelantar sus compras navideñas, lo que refuerza el alza de esta tendencia.

En este contexto donde se presenta un aumento exponencial en las transacciones y compras digitales, es crucial que los consumidores mantengan el control sobre sus finanzas y adopten prácticas responsables, donde además de aprovechar los descuentos, presten atención a la ciberseguridad y realizar compras de manera consciente, protegiendo tanto los recursos financieros como la información personal.

A continuación, cinco claves para realizar compras seguras y responsables durante esta temporada de beneficios y descuentos:

1. La planificación es el primer paso para una compra consciente

A medida que se acercan eventos de compras masivas, es fundamental que los consumidores planifiquen con anticipación. Establecer un presupuesto claro, priorizar lo que realmente se necesita y evaluar las posibilidades financieras puede ayudar a evitar gastos impulsivos. Tener claro lo que se necesita y ajustar las compras a esa planificación evitará que las ofertas desvíen a los consumidores de sus objetivos reales.

2. Comparar para asegurarse del descuento real

Si bien las grandes ofertas pueden ser una tentación, es importante recordar que no todas las rebajas son tan beneficiosas como parecen. En los años anteriores, las redes sociales se han inundado de comentarios de consumidores que denuncian rebajas falsas o resaltan mejores ofertas de un mismo producto en distintos establecimientos.

Por eso, la clave está en monitorear previamente los precios de los productos deseados y comparar entre diferentes tiendas. Esta es una excelente estrategia para asegurarse de que realmente se están aprovechando descuentos reales. También es fundamental evaluar la calidad y utilidad de lo que se va a comprar, y no solo basar las decisiones en el descuento ofrecido.

3. Proteger la información en línea

Las compras en línea aumentan durante las festividades y promociones especiales, y paralelo a esto, también lo hace el riesgo de ciberataques. Según un informe de la compañía de seguridad informática

Kaspersky, en 2024 se han registrado un aumento del 2.8% en los ciberataques respecto al año anterior, con 1.185.242 ataques solo en América Latina, es decir, 3.247 al día. Por eso, es esencial proteger la información personal mientras se realizan compras digitales.

Utilizar una red Wi-Fi privada o un servicio de navegación segura (VPN) para cifrar los datos durante las transacciones, asegurarse de realizar las compras en sitios web seguros y verificar la autenticidad de las tiendas online antes de realizar el pago, así como no compartir información personal sensible, como datos bancarios, a través de correos electrónicos no solicitados ni vínculos desconocidos, son algunas de las claves que la compañía aseguradora recomienda.

4. Seguros de protección

En un mundo cada vez más conectado, la seguridad en línea se ha vuelto indispensable. Por ello las compañías de seguros, ofrecen seguros diseñados para ayudar a las familias a prevenir riesgos digitales cotidianos. Este seguro brinda la flexibilidad de proteger hasta a cuatro personas de un mismo grupo familiar adaptándose a sus necesidades. Una solución que ayuda afrontar los desafíos del entorno digital con confianza y tranquilidad.

“La seguridad en las compras en línea debe ser una prioridad. Es esencial que los consumidores no solo se enfoquen en obtener buenos descuentos, sino que también se aseguren de que sus datos personales estén protegidos para evitar futuros inconvenientes. Por eso, en Seguros SURA trabajamos constantemente para ofrecer herramientas que ayuden a nuestros usuarios a tomar decisiones informadas y seguras en el entorno digital cada vez más extenso", comentó Leidy Johanna Mesa, Directora de Diseño y Desarrollo de Producto en Seguros SURA.

5. Reflexionar sobre el consumo responsable

Más allá de las ofertas, es importante reflexionar sobre el impacto real de las decisiones de compra. Tomar decisiones anticipadas hacia productos de calidad y sostenibles, en lugar de ceder al consumismo impulsivo, es clave para avanzar hacia una compra responsable. Recuerda que lo mejor para disfrutar de estas fiestas es decidir con conciencia y equilibrio, sin comprometer tu bienestar financiero en un corto, mediano o largo plazo.

