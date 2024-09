Galaxy Z Flip6 y Z Fold6: inteligencia artificial desde nuevos ángulos

Samsung Colombia presenta en el país la más reciente serie Galaxy Z: con los Z Flip6 y Z Fold6, dispositivos plegables que incluyen nuevas y exclusivas funcionalidades de Galaxy AI, ofreciendo experiencias móviles sin precedentes a los usuarios.

Con esta, la sexta serie de plegables de Samsung, los colombianos podrán aprovechar al máximo la flexibilidad y versatilidad de estos equipos, ya sea utilizando la pantalla externa y conveniente del Galaxy Z Flip6 o sacando el máximo provecho a las funciones del FlexMode al desplegarse, o la amplia pantalla del Galaxy Z Fold6, que ofrecen más posibilidades a los usuarios, gracias a su factor forma, para potenciar las capacidades de la Inteligencia Artificial.

La innovación de Samsung abre un nuevo capítulo al crear esta nueva generación de plegables, la más delgada y liviana de la historia, optimizada para la portabilidad, brindando a su vez más durabilidad y resistencia en su bisagra.

"En Samsung estamos comprometidos con brindar a los colombianos lo mejor de la innovación móvil. La nueva serie Galaxy Z, con los modelos Z Flip6 y Z Fold6, representa un avance significativo en la tecnología plegable, diseñada para ofrecer experiencias móviles incomparables y adaptarse a las necesidades de los usuarios. Estos dispositivos ofrecen inteligencia artificial avanzada, lo que los convierte en herramientas ideales para la productividad y creatividad", afirma Álvaro Mazo, director senior de la división de Móviles de Samsung Colombia.

Galaxy AI en plegables: una nueva era de Inteligencia Artificial

Samsung continúa redefiniendo la experiencia móvil con la inclusión de nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) en Galaxy Z Flip6 y Z Fold6.

Funciones destacadas

Intérprete Mejorado: Ideal para reuniones con hablantes de otros idiomas, esta función permite activar la pantalla secundaria del dispositivo plegable para que el interlocutor pueda leer en la pantalla la traducción de manera simultánea. Con los Galaxy Buds3 conectados, las traducciones se realizan en tiempo real y en voz, mejorando la comunicación en cualquier idioma.

Modo Escucha: Ahora con la más reciente serie de smartphones plegables de Samsung y con la serie Galaxy Buds3 conectados podrá escuchar conferencias o conversaciones traducida directamente a través de los Galaxy Buds, eliminando las barreras del idioma que puedan existir.

Asistente de Notas: Integrado en otros dispositivos Galaxy y accesible desde el teclado Samsung, este asistente permite grabar el audio de reuniones y convertirlo automáticamente en texto, facilitando la toma de notas y la organización de estas.

Redactor Inteligente: Desde el teclado de Samsung, este redactor ayuda a crear mensajes con diferentes estilos, ideales para correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, ahorrando tiempo y mejorando la comunicación.

Personalización: La pantalla externa del Galaxy Z Flip6 permite personalizar los diseños con información relevante como notificaciones y clima, reflejando el estilo y las necesidades de cada usuario.

Estudio Retrato: Convierte una selfie en una obra de arte digital. Se puede elegir entre diversos estilos como, cómic, animación 3D, acuarela o bosquejo, añadiendo un toque creativo a las fotos.

Bosquejo a Imagen: Transforma ideas en realidad. Permite hacer un dibujo o trazo sobre una foto y convertirlo en una imagen realista, utilizando la capacidad de la IA para dar vida a los bocetos.

Asistente de Dibujo: Con esta herramienta, es posible "calcar" una imagen para perfeccionar un dibujo o comenzar uno desde cero, contando con la asistencia de la IA para mejorar las habilidades artísticas.

Con estas funciones, Samsung reafirma su compromiso de ofrecer tecnologías innovadoras que mejoran y facilitan la vida diaria y creatividad de los usuarios, estableciendo un nuevo estándar en la industria de los smartphones apalancado en la Inteligencia Artificial.

Galaxy Z Flip6: experiencias únicas y personalizadas

Después de seis generaciones, el nuevo Galaxy Z Flip6 llega con un diseño mejorado y potencializado con las capacidades de Galaxy AI. Esta evolución permite maximizar la creatividad del usuario y ofrecer una experiencia móvil optimizada.

La pantalla Super AMOLED FlexWindow de 3,4” se ha mejorado para permitir funciones asistidas por IA sin necesidad de abrir el Z Flip. La IA ayuda a los usuarios durante conversaciones cuando es difícil contestar y les recomienda respuestas con base en análisis de los últimos mensajes para sugerir una respuesta personalizada.

Gracias a su FlexWindow -pantalla externa-, podrá tener acceso a las actualizaciones y notificaciones de Samsung Health o consultar la información de aplicaciones de música y chats, entre otros, cuando el celular está cerrado.

Con el Galaxy Z Flip con Photo Ambient impulsado por IA, un fondo de pantalla puede cambiar en tiempo real según la hora y el clima. También puede crear fácilmente un aspecto unificado con las opciones de diseño de pantalla sugeridas analizando su fondo de pantalla, como mover el reloj y cambiar el color del marco para garantizar que la imagen de fondo se mantenga firme, llevando así la personalización de pantalla a un nuevo nivel.

Este smartphone está equipado con nuevos lentes como el gran angular de 50 MP y ultra gran angular de 12 MP, que brindan una experiencia de cámara mejorada con detalles claros y nítidos en las imágenes. El sensor de 50 MP admite un zoom óptico de 2x para fotos sin ruido, al tiempo que ofrece zoom con IA para una experiencia de captura avanzada con un zoom de hasta 10x. A su vez, Nightography, mejorado con video HDR, permite capturar videos más brillantes, incluso con poca luz, y va más allá al asociarse también con aplicaciones sociales populares. La función de captura nocturna ahora está disponible en la aplicación de Instagram, por lo que puede hacer fotos increíbles de noche y enviarlas por mensaje o compartirlas directamente desde la app.

Samsung implementó una técnica especial en la batería principal para reducir el tamaño de su placa protectora. Esto permitió aumentar la capacidad de la batería a 4.000 mAh, aprovechando al máximo el espacio dentro del dispositivo.

En cuanto al diseño, el pliegue a lo largo del área doblada del Galaxy Z Flip6 es menos pronunciado en comparación con los modelos anteriores. Además, está recubierto por una película y una capa protectora más flexible. La pantalla principal cuenta con un vidrio ultrafino (UTG) más resistente, cuyo grosor ha aumentado en 60%. Los materiales orgánicos de alta eficiencia y nueva técnica de recubrimiento en el panel generan una menor reflectividad, lo que maximiza el tiempo de uso y permite que la pantalla sea más fácil de ver en exteriores, con un brillo máximo -que se ha incrementado de 1.750 a 2.600 nits.

El dispositivo se puede usar completamente plegado y desplegado en varios ángulos entre 75 y 115 grados. FlexMode permite a los usuarios apoyar el teléfono en cualquier ángulo para mirar videos o tomar fotos sin necesidad de un soporte para teléfono o un trípode.

Galaxy Z Fold6: productividad en pantalla grande mejorada con IA:

Con la misma resistencia de siempre, con un cuerpo más compacto y liviano, el más reciente dispositivo de la serie Z Fold6 5G viene equipado con Galaxy AI para llevar la productividad del usuario a otro nivel, gracias a su gran pantalla.

El Galaxy Z Fold6 evoluciona la forma de trabajar, jugar y mantenerse informado gracias a la larga colaboración de Samsung con socios de la industria como Google. Además, el S Pen con la integración de Galaxy AI en la pantalla y la nueva función de boceto a imagen permite crear obras de arte más sofisticadas generando opciones de imagen cuando simplemente se esboza o dibuja en las fotos de la Galería o de la pantalla de Notas.

La pantalla principal cuenta con un brillo máximo de 2600 nits, lo que hace que sea clara y fácil de ver incluso a plena luz del día. Además, Vision Booster mejora aún más la experiencia visual al optimizar los colores y el contraste de las imágenes para diferentes entornos de iluminación.

El vidrio frontal es más fino y ligero que el de su predecesor, pero igual de resistente. Hecha de Armor Aluminum mejorada, la parte delantera envuelve y protege de forma segura los componentes internos del teléfono como una armadura. La resistencia al agua con clasificación IP48 de la cubierta significa que el Galaxy Z Fold6 se puede usar de manera segura bajo la lluvia.

El Galaxy Z Fold6, potenciado por inteligencia artificial, mejora significativamente la productividad, videollamadas y la gestión de reuniones:

Asistente de Notas: Esta función permite a los usuarios grabar el audio de reuniones o conferencias y convertirlo automáticamente en texto, lo que facilita la toma de notas sin necesidad de transcribir manualmente. Además, las notas se organizan automáticamente, lo que ahorra tiempo y mejora la capacidad de referencia posterior, permitiendo a los usuarios centrarse en la conversación en lugar de preocuparse por la documentación.

Videollamadas Mejoradas: Gracias a la gran pantalla del Z Fold6 y la integración de Galaxy AI, las videollamadas se llevan a otro nivel. La IA optimiza la calidad de video y audio en tiempo real, ajustando la iluminación y el enfoque para garantizar que la imagen sea clara y profesional.

Multitarea Avanzada: La gran pantalla del Galaxy Z Fold6, combinada con la potencia de la IA, permite a los usuarios gestionar varias aplicaciones al mismo tiempo de manera fluida. Por ejemplo, es posible tener una videollamada en una parte de la pantalla mientras se revisan correos o se toma nota en la otra. Esta capacidad de multitarea mejora la productividad al permitir que los usuarios realicen varias tareas simultáneamente, sin la necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones.

Venta y disponibilidad

El nuevo Galaxy Z Flip6 y Z Fold6 ya se encuentran disponibles en el país a través de tiendas Samsung, e-store Samsung.com/co, Claro y Alkosto. Los usuarios pueden adquirirlos a través de los planes de financiación que tiene disponibles la compañía con 0% de interés a 12 cuotas con bancos aliados. Igualmente, Samsung ofrece el ‘Entrega y Estrena’ mediante el cual los usuarios pueden acercarse a los Samsung Experience Stores participantes o realizar el proceso desde la página oficial y entregar el equipo actual como parte de pago. Los asesores evaluarán el dispositivo e informarán el valor por el cuál será recibido.

En la fase de lanzamiento los usuarios podrán encontrar los equipos con diversas ofertas:

Galaxy Fold6 1TB: Precio Regular $11.999.900 / Precio Promocional $10.999.900 (duplica tu memoria) / Incluye teléfono + Spen Case + Samsung Care Plus + 0% interés.

Galaxy Fold6 512GB: Precio Regular $10.999.900 / Precio Promo $9.999.900 (duplica tu memoria) / Incluye teléfono + Spen Case + Samsung Care Plus + 0% interés.

Galaxy Fold6 256GB: Precio Regular $9.999.900 / Incluye teléfono + Spen Case + Samsung Care Plus + 0% interés.

Galaxy Flip6 512GB: Precio $6.599.900 / Incluye teléfono + Buds 3 + Clear Case + Samsung Care Plus + 0% interés.

Galaxy Flip6 256GB: Precio $5.999.900 / Incluye teléfono + Buds 3 + Clear Case + Samsung Care Plus + 0% interés.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos de los TV, los smartphones, los wearables, las tablets, los electrodomésticos, los sistemas de redes y las soluciones de memoria, sistemas LSI, semiconductores y LED y ofrece una experiencia conectada perfecta por medio de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con sus socios. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com/co

También te puede interesar: Desafíos y tendencias del sector asegurador en Colombia