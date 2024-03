Hasbro celebra 100 años

Hasbro, uno de los líderes mundiales en la fabricación de juguetes y juegos de mesa, celebra un hito extraordinario en su historia: 100 años de creatividad, diversión y compromiso con la excelencia, proyecta una mejora notable en su visión corporativa. Obteniendo resultados dados por las mejoras en las líneas de producto también en las inversiones realizadas en diseño y estudios del consumidor.

Estos resultados se pueden atribuir a la reorganización que tuvo la multinacional, y a otros logros importantes como la reducción del inventario en un 51% en comparación con el 2019, así como la venta exitosa de EONE Film & TV a Lionsgate. Otro fortalecimiento que tuvo este gigante de la industria de los juegos y la juguetería fue el continuo crecimiento de Magic The Gathering, así como la gran acogida que tuvo relanzamiento de Furby el año pasado, cuya demanda prácticamente agotó el inventario, y los incrementos de cifras de dos dígitos en la línea de productos masas moldeables, juegos de mesa, lanzadores y figuras de acción, manteniendo de esta manera el liderazgo en estas cuatro categorías claves de la industria.

Mirando hacia el año 2024, la empresa espera tener una notable mejora en la rentabilidad corporativa permitiendo al consumidor que la accesibilidad sea cada vez mejor, Andrés Gómez, Gerente General de Hasbro para la región Andina afirmó que “ la inflación ha generado una competitividad en precios, que se combinan con la contracción del comercio y el consumo. Sin embargo, nuestros ejercicios de precios han sido muy racionales”

Hasbro se caracteriza por ser una empresa que invierte en la elaboración de cada juego y juguete, anticipándose a fuertes inversiones en diseño y análisis del consumidor para que así mismo den frutos, reflejando mejoras en las líneas de productos para situar la empresa en una posición competitiva sólida y superar las expectativas de la industria para el 2025

Desde su fundación en 1923, la marca ha sido pionera en la creación de experiencias de juegos innovadores que han deleitado a generaciones de niños y familias en todo el mundo. La firma ha mantenido una solida dedicación hacia la calidad, la creatividad y la diversión, convirtiéndose en un nombre de confianza en millones de hogares.

Uno de los aspectos más destacados de la historia de Hasbro ha sido su continua búsqueda de la innovación y la tecnología. Desde la introducción de los primeros juguetes, como el señor Cara de Papa y sus evolutivas transformaciones, hasta las últimas integraciones digitales en juguetes, como Furby, la compañía se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología para ofrecer experiencias de juego únicas y envolventes.

La compañíase enorgullece de su crecimiento significativo en áreas clave como Wizards of the Coast y el segmento de juegos digitales. Con un aumento del 40% en este sector, la empresa ha demostrado su visión y proyección en su apuesta por la excelencia digital. Estos logros subrayan su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno empresarial en constante cambio.

Los beneficios de esta estrategia se reflejan en el sólido desempeño financiero de Hasbro y en su posición como líder del mercado. La compañía está emocionada por lo que el futuro les depara y está altamente comprometida a seguir ofreciendo productos y experiencias que inspiren la imaginación y fomenten la diversión.

Al celebrar 100 años de historia, la marca no solo celebra un pasado, sino que también mira hacia el futuro con optimismo.

También te puede interesar: Hootsuite presenta el 'Social media consumer report'