Krika Cosmetics y Masglo crean esmalte vegano

En la era de la expresión personal a través de la moda y la belleza, la industria de las uñas ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. De acuerdo con proyecciones de Statista, se estima que durante el 2024 los ingresos de este mercado llegarán a los US$12.470 millones a nivel global, con un crecimiento anual del 3,60%. Ante la alta demanda de tonos vibrantes y atrevidos, así como de esmaltes sostenibles, este año, el fucsia será el color en tendencia para pintar y decorar las uñas.

Por tal razón, Krika Cosmetics y Masglo se unieron para crear un esmalte vegano que busca resaltar y empoderar a las personas a través de este llamativo tono: el fucsia. Un color que fusiona la intensidad del rosa con la profundidad del morado, y que de acuerdo con el campo de la psicología, está asociado a la fuerza, el optimismo y la alegría.

Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, afirmó que esta colaboración estratégica surge en respuesta a la creciente demanda de productos de belleza sostenibles y éticos. Ya que los consumidores modernos no solo buscan colores vibrantes y duraderos en sus esmaltes, sino que también exigen transparencia en los ingredientes utilizados y la promesa de que ningún animal ha sufrido en el proceso de fabricación. Por lo cual, el nuevo esmalte tiene las etiquetas “Cruelty Free” y “13-Free Fórmula”, lo que garantiza que no es testeado en animales y que no cuenta con 13 químicos tóxicos que son comunes en algunos esmaltes tradicionales.

“Al ser un esmalte vegano está hecho de ingredientes naturales y orgánicos, evitando componentes dañinos para la salud y el planeta. Este esmalte lleva por nombre “Krika” y está disponible para todos aquellos que buscan unirse a la revolución de la belleza ética, quienes deseen recibir la aplicación de este producto podrán hacerlo en todas nuestras tiendas del país de manera gratuita, solo deben consultar las fechas de Cali y Bogotá en nuestra página web”, añadió Zuluaga. Así mismo, agregó que si bien el color fucsia ha sido tradicionalmente usado por mujeres, en la actualidad cada vez más hombres deciden usar este tono en sus uñas, ya sea como color base o para la decoración. “Este esmalte no es solo un producto para embellecer las uñas; es una herramienta de empoderamiento. Inspirado por el poder, la gracia y la diversidad de las mujeres colombianas, el fucsia se convierte en un medio para transmitir un mensaje de autoconfianza y determinación para ambos géneros”, puntualizó Zuluaga.

El esmalte, que se venderá exclusivamente en las tiendas de Krika de todo el país y en sus canales digitales, representa no sólo la transformación de la industria de la belleza en Colombia hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social, sino también hacia la inclusividad y la diversidad. Ya que el fucsia es un color que permite a las personas expresar su individualidad y personalidad, por lo que su uso en las uñas es una afirmación de autoconfianza y valentía, independientemente del género.

Este tono llamativo ha sido popular en décadas anteriores, y ahora regresa con más fuerza que nunca. Diseñadores de moda y expertos en belleza coinciden en que el fucsia es la opción perfecta para destacar y expresar la individualidad.

Una de las razones por las que este color ha ganado tanta popularidad es su increíble versatilidad. Ya sea para una ocasión formal o para un día casual, el fucsia se adapta a todos los estilos y personalidades. Desde estudiantes hasta altas ejecutivas, este tono es ideal para todo aquel que busque transmitir su fuerza y estilo en las uñas. Atrás quedaron los días de los tonos sutiles y discretos; ahora es el momento de destacar y hacer una declaración de empoderamiento con este vibrante color.

